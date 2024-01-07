Google не обманешь. Украинцы празднуют православное Рождество, вопреки запретам и раскольникам - 07.01.2024 Украина.ру
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Google не обманешь. Украинцы празднуют православное Рождество, вопреки запретам и раскольникам
Google не обманешь. Украинцы празднуют православное Рождество, вопреки запретам и раскольникам - 07.01.2024 Украина.ру
Google не обманешь. Украинцы празднуют православное Рождество, вопреки запретам и раскольникам
По данным системы вводы Google Trends, 6 января, в Сочельник православного Рождества по григорианскому календарю запрос поздравительных открыток и пожеланий "С Рождеством" на Украине занял первое место
2024-01-07T10:24
2024-01-07T10:31
новости
рождество
упц
украина
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При этом большинство украинцев искали информацию на русском языке.Также в список самых популярных запросов из Украины 6 января вошли "С Рождеством Христовым!", "С Рождественским Сочельником!", "Святвечір" (Сочельник – ред.) и "Коляда".7 января на Украине с 2023 года официально не является ни праздником, ни государственным выходным, однако очевидно, что православные предпочитают отмечать Рождество так, как привыкли.В связи с переводом церковных праздников на Украине на юлианский календарь, Крещение теперь официально попадает на 6 января вместо 19, но по тем же запросам в Google видно, что на русском языке не было сделано ни одного запроса на эту тему.Предстоятель Украинской православной канонической церкви (УПЦ) митрополит Онуфрий опубликовал видео, на котором он поет рождественскую колядку вместе с другими священнослужителями и прихожанами.
https://ukraina.ru/20220603/1034089476.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, рождество, упц, украина, google
Новости, Рождество, УПЦ, Украина, google

Google не обманешь. Украинцы празднуют православное Рождество, вопреки запретам и раскольникам

10:24 07.01.2024 (обновлено: 10:31 07.01.2024)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПразднование Рождества на Украине
Празднование Рождества на Украине - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Читать в
По данным системы вводы Google Trends, 6 января, в Сочельник православного Рождества по григорианскому календарю запрос поздравительных открыток и пожеланий "С Рождеством" на Украине занял первое место
При этом большинство украинцев искали информацию на русском языке.
Также в список самых популярных запросов из Украины 6 января вошли "С Рождеством Христовым!", "С Рождественским Сочельником!", "Святвечір" (Сочельник – ред.) и "Коляда".
7 января на Украине с 2023 года официально не является ни праздником, ни государственным выходным, однако очевидно, что православные предпочитают отмечать Рождество так, как привыкли.
В связи с переводом церковных праздников на Украине на юлианский календарь, Крещение теперь официально попадает на 6 января вместо 19, но по тем же запросам в Google видно, что на русском языке не было сделано ни одного запроса на эту тему.
Предстоятель Украинской православной канонической церкви (УПЦ) митрополит Онуфрий опубликовал видео, на котором он поет рождественскую колядку вместе с другими священнослужителями и прихожанами.
3 июня 2022, 14:43
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