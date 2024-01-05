На Хмельниччине возле военного аэродрома прозвучали взрывы
Аэродром Староконстантинов
Украинские СМИ в пятницу сообщают о взрывах в Хмельницкой области, в районе города Староконстантинов, в котором расположен военный аэродром
"Взрывы в Хмельницкой области. Местные паблики сообщают о работе ПВО", - пишет издание "СтранаUA".
Телеграм-канал Воздушных сил ВСУ также предупредил об опасности: по данным ВО Украины в сторону Староконстантинова направлялись беспилотники с юга и запада.
После прозвучавших взрывов украинские военные каналы написали о баллистической угрозе.
По данным телеграм-канала Readovka, на аэродроме в Староконстантинове находятся украинские самолеты Су-24.
В западных регионах страны с утра объявлена военная тревога, жителей Винницкой и Хмельницкой областей попросили пройти в укрытия. Местные власти взрывы пока не подтверждали, сообщений о пострадавших также нет.
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