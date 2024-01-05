На Хмельниччине возле военного аэродрома прозвучали взрывы

Полковник Баранец объяснил, как Запад может случайно спровоцировать ядерную войну на Украине Учитывая, что российские войска могут простреливать насквозь всю территорию Украины и дотянуться на всех ее аэродромах, истребители F-16 будут вынуждены базироваться на территории стран НАТО. И за их штурвалами могут сидеть иностранные пилоты. А это может перевести вооруженный конфликт в совершенно иное качество