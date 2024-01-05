На Хмельниччине возле военного аэродрома прозвучали взрывы - 05.01.2024 Украина.ру
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На Хмельниччине возле военного аэродрома прозвучали взрывы
На Хмельниччине возле военного аэродрома прозвучали взрывы - 05.01.2024 Украина.ру
На Хмельниччине возле военного аэродрома прозвучали взрывы
Украинские СМИ в пятницу сообщают о взрывах в Хмельницкой области, в районе города Староконстантинов, в котором расположен военный аэродром
2024-01-05T10:17
2024-01-05T10:17
новости
спецоперация
хмельницкая область
западная украина
украина
взрыв
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"Взрывы в Хмельницкой области. Местные паблики сообщают о работе ПВО", - пишет издание "СтранаUA".Телеграм-канал Воздушных сил ВСУ также предупредил об опасности: по данным ВО Украины в сторону Староконстантинова направлялись беспилотники с юга и запада.После прозвучавших взрывов украинские военные каналы написали о баллистической угрозе.По данным телеграм-канала Readovka, на аэродроме в Староконстантинове находятся украинские самолеты Су-24.В западных регионах страны с утра объявлена военная тревога, жителей Винницкой и Хмельницкой областей попросили пройти в укрытия. Местные власти взрывы пока не подтверждали, сообщений о пострадавших также нет.
https://ukraina.ru/20240104/1052553796.html
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новости, спецоперация, хмельницкая область, западная украина, украина, взрыв
Новости, Спецоперация, Хмельницкая область, Западная Украина, Украина, взрыв

На Хмельниччине возле военного аэродрома прозвучали взрывы

10:17 05.01.2024
 
Аэродром Староконстантинов
Аэродром Староконстантинов
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Украинские СМИ в пятницу сообщают о взрывах в Хмельницкой области, в районе города Староконстантинов, в котором расположен военный аэродром
"Взрывы в Хмельницкой области. Местные паблики сообщают о работе ПВО", - пишет издание "СтранаUA".
Телеграм-канал Воздушных сил ВСУ также предупредил об опасности: по данным ВО Украины в сторону Староконстантинова направлялись беспилотники с юга и запада.
После прозвучавших взрывов украинские военные каналы написали о баллистической угрозе.
По данным телеграм-канала Readovka, на аэродроме в Староконстантинове находятся украинские самолеты Су-24.
В западных регионах страны с утра объявлена военная тревога, жителей Винницкой и Хмельницкой областей попросили пройти в укрытия. Местные власти взрывы пока не подтверждали, сообщений о пострадавших также нет.
F-16
Вчера, 17:08
Полковник Баранец объяснил, как Запад может случайно спровоцировать ядерную войну на Украине Учитывая, что российские войска могут простреливать насквозь всю территорию Украины и дотянуться на всех ее аэродромах, истребители F-16 будут вынуждены базироваться на территории стран НАТО. И за их штурвалами могут сидеть иностранные пилоты. А это может перевести вооруженный конфликт в совершенно иное качество
 
НовостиСпецоперацияХмельницкая областьЗападная УкраинаУкраинавзрыв
 
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Заголовок открываемого материала
10:17На Хмельниччине возле военного аэродрома прозвучали взрывы
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