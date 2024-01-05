Разрушения и пострадавшие: в Белгороде сообщили о последствиях ночного обстрела - 05.01.2024 Украина.ру
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Разрушения и пострадавшие: в Белгороде сообщили о последствиях ночного обстрела
Разрушения и пострадавшие: в Белгороде сообщили о последствиях ночного обстрела - 05.01.2024 Украина.ру
Разрушения и пострадавшие: в Белгороде сообщили о последствиях ночного обстрела
В ночь на 5 января ВСУ обстреляли Белгород, два человека пострадали, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков
2024-01-05T10:08
2024-01-05T10:08
новости
обстрелы
белгород
пострадавшие
всу
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"Эта ночь в Белгороде прошла опять тревожно. Очередной обстрел, два человека пострадавших. Одному из них была сделана операция - удалили осколок из плеча. У второго ранение, слава богу, более легкие последствия – с утра врачи во время осмотра примут решение по тому, какое лечение необходимо. Надеюсь на скорейшее выздоровление", - написал губернатор.Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над городом десять ракет реактивной системы залпового огня "Ольха", уточнили поздно вечером в Минобороны РФ.В больницах Белгородской области и Москвы в данный момент находятся 74 жителя области, пострадавших от обстрела, также сообщил Гладков. 20 человек – в реанимации.Коммунальные службы работают над устранением последствий ночного обстрела, заверил губернатор.В результате взрыва возле жилого многоэтажного дома в нескольких квартирах выбиты окна, повреждены более 30 автомобилей.
https://ukraina.ru/20240105/1052554968.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, обстрелы, белгород, пострадавшие, всу
Новости, обстрелы, Белгород, пострадавшие, ВСУ

Разрушения и пострадавшие: в Белгороде сообщили о последствиях ночного обстрела

10:08 05.01.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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В ночь на 5 января ВСУ обстреляли Белгород, два человека пострадали, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков
"Эта ночь в Белгороде прошла опять тревожно. Очередной обстрел, два человека пострадавших. Одному из них была сделана операция - удалили осколок из плеча. У второго ранение, слава богу, более легкие последствия – с утра врачи во время осмотра примут решение по тому, какое лечение необходимо. Надеюсь на скорейшее выздоровление", - написал губернатор.
Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над городом десять ракет реактивной системы залпового огня "Ольха", уточнили поздно вечером в Минобороны РФ.
В больницах Белгородской области и Москвы в данный момент находятся 74 жителя области, пострадавших от обстрела, также сообщил Гладков. 20 человек – в реанимации.
Коммунальные службы работают над устранением последствий ночного обстрела, заверил губернатор.
В результате взрыва возле жилого многоэтажного дома в нескольких квартирах выбиты окна, повреждены более 30 автомобилей.
Залужный - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
09:50
Удары по Белгороду и Севастополю, требование Залужного. Главное на Украине на утро 5 январяУкраинские военные нанесли удар по Белгороду и Севастополю. Главком ВСУ Валерий Залужный заявил о нехватке людей и призвал депутатов идти на фронт
 
НовостиобстрелыБелгородпострадавшиеВСУ
 
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Заголовок открываемого материала
10:17На Хмельниччине возле военного аэродрома прозвучали взрывы
10:08Разрушения и пострадавшие: в Белгороде сообщили о последствиях ночного обстрела
09:50Удары по Белгороду и Севастополю, требование Залужного. Главное на Украине на утро 5 января
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