https://ukraina.ru/20240105/1052555270.html
Разрушения и пострадавшие: в Белгороде сообщили о последствиях ночного обстрела
Разрушения и пострадавшие: в Белгороде сообщили о последствиях ночного обстрела - 05.01.2024 Украина.ру
Разрушения и пострадавшие: в Белгороде сообщили о последствиях ночного обстрела
В ночь на 5 января ВСУ обстреляли Белгород, два человека пострадали, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков
2024-01-05T10:08
2024-01-05T10:08
2024-01-05T10:08
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обстрелы
белгород
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всу
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"Эта ночь в Белгороде прошла опять тревожно. Очередной обстрел, два человека пострадавших. Одному из них была сделана операция - удалили осколок из плеча. У второго ранение, слава богу, более легкие последствия – с утра врачи во время осмотра примут решение по тому, какое лечение необходимо. Надеюсь на скорейшее выздоровление", - написал губернатор.Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над городом десять ракет реактивной системы залпового огня "Ольха", уточнили поздно вечером в Минобороны РФ.В больницах Белгородской области и Москвы в данный момент находятся 74 жителя области, пострадавших от обстрела, также сообщил Гладков. 20 человек – в реанимации.Коммунальные службы работают над устранением последствий ночного обстрела, заверил губернатор.В результате взрыва возле жилого многоэтажного дома в нескольких квартирах выбиты окна, повреждены более 30 автомобилей.
https://ukraina.ru/20240105/1052554968.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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новости, обстрелы, белгород, пострадавшие, всу
Новости, обстрелы, Белгород, пострадавшие, ВСУ
Разрушения и пострадавшие: в Белгороде сообщили о последствиях ночного обстрела
В ночь на 5 января ВСУ обстреляли Белгород, два человека пострадали, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков
"Эта ночь в Белгороде прошла опять тревожно. Очередной обстрел, два человека пострадавших. Одному из них была сделана операция - удалили осколок из плеча. У второго ранение, слава богу, более легкие последствия – с утра врачи во время осмотра примут решение по тому, какое лечение необходимо. Надеюсь на скорейшее выздоровление", - написал губернатор.
Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над городом десять ракет реактивной системы залпового огня "Ольха", уточнили поздно вечером в Минобороны РФ.
В больницах Белгородской области и Москвы в данный момент находятся 74 жителя области, пострадавших от обстрела, также сообщил Гладков. 20 человек – в реанимации.
Коммунальные службы работают над устранением последствий ночного обстрела, заверил губернатор.
В результате взрыва возле жилого многоэтажного дома в нескольких квартирах выбиты окна, повреждены более 30 автомобилей.