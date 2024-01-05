https://ukraina.ru/20240105/1052555270.html

Разрушения и пострадавшие: в Белгороде сообщили о последствиях ночного обстрела

Разрушения и пострадавшие: в Белгороде сообщили о последствиях ночного обстрела - 05.01.2024 Украина.ру

Разрушения и пострадавшие: в Белгороде сообщили о последствиях ночного обстрела

В ночь на 5 января ВСУ обстреляли Белгород, два человека пострадали, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков

2024-01-05T10:08

2024-01-05T10:08

2024-01-05T10:08

новости

обстрелы

белгород

пострадавшие

всу

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"Эта ночь в Белгороде прошла опять тревожно. Очередной обстрел, два человека пострадавших. Одному из них была сделана операция - удалили осколок из плеча. У второго ранение, слава богу, более легкие последствия – с утра врачи во время осмотра примут решение по тому, какое лечение необходимо. Надеюсь на скорейшее выздоровление", - написал губернатор.Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над городом десять ракет реактивной системы залпового огня "Ольха", уточнили поздно вечером в Минобороны РФ.В больницах Белгородской области и Москвы в данный момент находятся 74 жителя области, пострадавших от обстрела, также сообщил Гладков. 20 человек – в реанимации.Коммунальные службы работают над устранением последствий ночного обстрела, заверил губернатор.В результате взрыва возле жилого многоэтажного дома в нескольких квартирах выбиты окна, повреждены более 30 автомобилей.

https://ukraina.ru/20240105/1052554968.html

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новости, обстрелы, белгород, пострадавшие, всу