https://ukraina.ru/20240105/1022229698.html

Елизавета Петровна: тайная жена малоросса

Елизавета Петровна: тайная жена малоросса - 05.01.2024 Украина.ру

Елизавета Петровна: тайная жена малоросса

Императрица Елизавета Петровна скончалась 5 января 1762 года. Среди российских императоров она была ближе всего связана с Малороссией. Как заметил историк А. Васильчиков, с детства Елизавету Петровну окружали выходцы из Малороссии, преимущественно лица духовные. А дальше пошло по накатанной

2024-01-05T09:21

2024-01-05T09:21

2024-01-05T09:21

история

малороссия

xviii век

история

российская империя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102223/00/1022230030_0:17:800:467_1920x0_80_0_0_258ad006b58099ec5cafe5a7eab9b687.jpg

Духовниками сначала цесаревны, а потом и императрицы Елизаветы Петровны были Константин Феодорович Шарогородский, а затем его зять — Фёдор Яковлевич Дубянский. Государыня щедро награждала своего духовника, к концу своей жизни он имел до 8000 душ крестьян. Указом 10 августа 1761 года Дубянский был возведён в потомственное дворянство.Обер-прокурор Синода князь Я. Шаховский писал в своих "Записках", что Дубянский вмешивался в политику, покровительствовал запорожским казакам за частые присылки ему солёной рыбы.Влияние малороссийского духовенства отразилось на политику Елизаветы по отношению к неправославным вероисповеданиям.13 декабря 1742 года императрица издала указ о высылке из России всех лиц иудейского вероисповедания с разрешением остаться лишь тем, кто захочет принять православие. 30 ноября 1742 года Елизавета издала указ о разрушении всех "новопостроенных за запретительными указами" мечетей на территории Казанской губернии и недопущении возведения новых, при этом построенные без нарушения законов мечети не разрушались.Вместе с тем в 1741 году вышел указ, разрешавший буддийским ламам проповедовать на территории Российской империи своё учение. Все ламы, пожелавшие приехать в Россию, приводились к присяге на верность империи и освобождались от уплаты налогов.С петровских времен Петербург наполнялся не только духовными лицами, но и музыкантами из окрестностей Киева и Чернигова.В 1731 году в придворную капеллу Анны Иоанновны попал молодой певчий из села Лемеши Алексей Григорьевич Розум. Он там с детства "пас ягнят за селом" и втайне от сильно пьющего отца учился грамоте у дьячка из соседнего села Чемер. Там и услышал его дивный голос киевский полковник Вишневский, который привёз Алексея ко двору."Обер-гофмаршал двора императрицы Анны Иоанновны Левенвольде принял Алексея Розума в придворный хор; там его увидела и услышала цесаревна Елизавета Петровна, пленившаяся его голосом и наружностью — он был красавец в полном смысле слова… Потеряв голос, Розум получил должность придворного бандуриста, потом, уже под фамилией Разумовский, — управляющего одним из имений цесаревны, затем и других её имений, и всего её небольшого двора.В правление Анны Леопольдовны он был сделан камер-юнкером цесаревны. Это возвышение отразилось и в Лемешах: мать Разумовского завела там корчму и повыдавала замуж своих дочерей.В перевороте, возведшем на престол Елизавету, он играл очень важную роль и был пожалован в поручики лейб-кампании, с генеральским чином. После коронации государыни Разумовский получил звание обер-егермейстера и целый ряд имений в Великороссии и Малороссии. За матерью Натальей Демьяновной был отправлен в Лемеши особый нарочный, и ее поместили со всем семейством во дворце; но здесь ей чувствовалось не по себе, и она скоро вернулась домой", — писал профессор Д. И. Багалей.Многие современники и исследователи писали о тайном браке Елизаветы Петровны и Алексея Григорьевича. Назывались даже дата и место этого события.По преданию, венчание происходило в 1742 году, в подмосковном селе Перове, а самый обряд венчания совершал отец Ф. Дубянский. Однако никаких документов на этот счёт не существует. Вступив на престол, Екатерина II отправила к А.Г. Разумовскому канцлера М.И. Воронцова с указом, в котором ему давался титул высочества, как законному супругу покойной государыни. Так она надеялась создать прецедент, дававший ей возможность обвенчаться с Григорием Орловым.Алексей Григорьевич вынул из потайного ларца брачные документы, прочитал их канцлеру и тут же бросил в топившийся камин, прибавив: "Я не был ничем более, как верным рабом её величества покойной императрицы Елисаветы Петровны, осыпавшей меня благодеяниями превыше заслуг моих… Теперь вы видите, что у меня нет никаких документов".Екатерина II, когда Воронцов доложил ей о происшедшем, заметила: "Мы друг друга понимаем. Тайного брака не существовало, хотя бы и для усыпления боязливой совести. Шепот о сем всегда был для меня неприятен. Почтенный старик предупредил меня, но я ожидала этого от свойственного малороссиянину самоотвержения".Политикой тайный супруг императрицы не интересовался. Но "было два вопроса, в которых он всегда решительно и открыто подавал свой голос, не боясь наскучить государыне своими ходатайствами, — это просьбы за духовенство и за родную Малороссию. При дворе теперь пошла мода на все малороссийское: заведены были бандуристы; в штатах числилась "малороссиянка-воспевальница"; певчие малороссы участвовали не только в церковном хоре, но и в театральном наряду с итальянцами (Разумовский любил музыку, и ввиду этого была заведена при дворе постоянная итальянская опера). Сам Разумовский и теперь оставался таким, каким был в Лемешах, — простым, добродушным, хитроватым и насмешливым хохлом, любящим свою родину и своих земляков. Императрица Екатерина II в своих мемуарах пишет: "Я не знаю другой семьи, которая была бы так любима всеми", — сообщает тот же Багалей.В 1744 году Елизавета поехала на богомолье в Киевский Печерский монастырь, где провела две недели. Там она произнесла громко следующую фразу: "Возлюби меня, Боже, в царствии небесном Твоем, как я люблю народ сей благонравный и незлобивый".Для последующих приездов в Малороссию она велела начать в Киеве строительство царского дворца, ныне именуемого Мариинским, и собственноручно заложила первый камень в основание Андреевской церкви. Все эти здания она поручила своему архитектору Расстрелли.Несмотря на все эти приготовления, больше в Малороссии императрица не бывала.Алексей Разумовский получил чин фельдмаршала и, на пару с братом Кириллом, — графский титул. "Государыня, ты можешь меня назвать фельдмаршалом, но никогда не сделаешь из меня даже порядочного полковника. Смех, да и только!" — заметил Алексей Григорьевич. Кроме того, один его племянник М.В. Будлянский — был пожалован ко двору наследника камергером, а другой — Дараган* — камер-юнкером, три племянницы (две Закревские и одна Дараган) пожалованы фрейлинами.В царствование Елизаветы Петровны продолжалось заселение территории нынешней Украины и призваны новые поселенцы; в 1750 году в уездах Александрийском и Бобринецком поселены были сербы, из которых было сформировано два гусарских полка. Поселения эти названы Новой Сербией. Позже в Славяносербском и Бахмутском уездах поселены новые сербские переселенцы (Славяносербия). К югу от Новой Сербии, около крепости св. Елизаветы (превратившейся в город Елисаветград, сегодня именуемый Кропивницким), на верховьях Ингула, из польских выходцев-малороссиян, молдаван и других переселенцев сформирован Новослободской казачий полк.Все эти военные поселения на границе запорожских земель послужили основой для создания первой Новороссийской губернии при Екатерине Великой.Летом 1761 года с большим трудом Елизавета Петровна переехала в Петергоф, а осенью её, еле живую, перевезли обратно в Петербург. Граф А.Г. Разумовский постоянно находился при ней.24 декабря вечером государыня позвала к себе великого князя и его супругу (будущих Петра III и Екатерину II) и потребовала от Петра, чтобы он в благодарность за всё, что она для него сделала, обещал ей при её последних минутах не обижать в особенности графа А.Г. Разумовского.Петр III сдал Фридриху Прусскому все результаты тёткиных побед, так еще и попытался объявить войну Дании, которая была историческим союзником России с конца XV века. И придворные решили действовать.Братья Разумовские высказывались о том, что неплохо было бы возвести на престол малолетнего Павла при регентстве его матери Екатерины. Однако она посчитала, что сын может подождать. И он ждал воцарения… 34 года.В подготовке переворота бывший фаворит не принимал участия, и 27 июня 1762 года давал в честь императора и императрицы праздник в Гостилицах, на котором Петр III и Екатерина II виделись в последний раз. А вот его брат, Кирилл Григорьевич, как не только гетман, но и командир гвардейского Измайловского полка сыграл важную роль в приходе к власти Екатерины и стал её доверенным лицом. Манифест о восшествии на престол был напечатан в типографии возглавляемой им Академии наук.Указ об упразднении гетманского достоинства вышел 21 ноября 1764 года. В качестве компенсации Разумовский получил чин генерал-фельдмаршала, хотя и вовсе не имел боевого опыта. Руководство академией наук также было оставлено брату экс-фаворита.После смерти Алексея Григорьевича во владении Кирилла оказалось в общей сложности около ста тысяч крепостных.* "Тараканова", якобы фамилия незаконнорождённой дочери Елизаветы и Разумовского, происходит от неверно услышанной фамилии Дараган.

https://ukraina.ru/20230207/1043289910.html

https://ukraina.ru/20200115/1026309685.html

https://ukraina.ru/20190527/1023662362.html

https://ukraina.ru/20210923/1032304458.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Дмитрий Губин

Дмитрий Губин

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Губин

история, малороссия, xviii век, российская империя