https://ukraina.ru/20240104/1052554382.html

Законопроект о мобилизации, дальнобойные ракеты из Европы, обстрел Севастополя. Итоги 4 января на Украине

Законопроект о мобилизации, дальнобойные ракеты из Европы, обстрел Севастополя. Итоги 4 января на Украине - 04.01.2024 Украина.ру

Законопроект о мобилизации, дальнобойные ракеты из Европы, обстрел Севастополя. Итоги 4 января на Украине

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель одобрил поставку Украине ракет большой дальности. При участи главкома ВСУ Валерия Залужного в профильном комитете Верховной Рады начали обсуждение законопроекта о мобилизации. Украина попыталась нанести удар по Севастополю

2024-01-04T18:00

2024-01-04T18:00

2024-01-04T18:00

эксклюзив

хроники

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Глава евродипломатии Боррель в соцсети X (бывший Twitter – Ред.) рассказал о разговоре с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским, в котором чиновники обсудили военную поддержку Украины."Хорошая дискуссия с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским... Мы выразили согласие по необходимости усиления нашей военной поддержки Украине, в том числе ракетами большой дальности и зенитными ракетами", - отметил Боррель.Ранее Сикорский заявил о необходимости предоставления Украине дальнобойных ракет."Мы должны ответить <...> языком, понятным Путину: ужесточением санкций, чтобы он не мог производить новое оружие из контрабандных компонентов, и предоставлением Киеву ракет большой дальности, которые позволят ему уничтожить стартовые площадки и командные центры", - отмечал он.В свою очередь представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Станно заявил о "законном праве Украины на оборону" в ответ на вопрос российских журналистов об ударе по Белгороду, в результате которого погибли 25 человек, в том числе 5 детей."В целом Украина имеет законное право защищать себя от <…> агрессии", - указал Станно.Он также рассказал, что в Брюсселе не хотят верить представленным Россией фактам об обстреле Белгорода."Что касается конкретного инцидента в Белгороде, то никакая информация, которая приходит из России, не может считаться достойной доверия", - заявил Стано, обвинив Россию в "постоянной лжи, манипуляциях и пропаганде".Тем временем в Германии обострилась дискуссия по поводу поставок дальнобойных ракет Taurus Украине.Как заявил представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт, Украине не следует питать надежд на то, что поставки Taurus будут быстрыми."В настоящий момент в том, что касается ПВО, мы передали (Украине. - Ред.) всё, что могли. На тему же ракет Taurus я ничего нового сказать не могу... Германия до сих пор не поставляла Киеву ракеты Taurus. Мы отслеживаем ситуацию и действуем соответствующим образом", - сообщил Хебештрайт на правительственной пресс-конференции 3 января.В то же время, ряд политиков, в том числе и из правящих партий раскритиковали правительство за непредоставление Украине этих ракет."Украине требуется больше боеприпасов, больше запчастей, и Taurus необходимо немедленно отправить, чтобы наконец затруднить пополнение российских арсеналов", - заявила председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман из фракции партии СвДП, которая входит в правящую коалицию.Как заявила Циммерман, обещание поддерживать Украину столь долго, сколь это потребуется, превратится, "в пустой звук, если вместе с нашими европейскими партнерами мы не будем и далее помогать Украине, причём значительно больше".Она также заявила, что для того, чтобы лишить Россию преимущества в воздухе, должна быстрее начать действовать коалиция стран, изъявивших готовность поставить Украине боевые самолёты F-16.Аналогичные требования поддержали и представители партии "Союз-90"/Зелёные", которая также входит в правящую коалицию.Поддержали идею и некоторые представители оппозиции."С помощью Taurusможно перерезать пути снабжения Крыма и тем самым вынудить российскую армию в Крыму сдаться", - заявил эксперт фракции ХДС/ХСС по вопросам обороны, полковник в отставке Родерих Кизеветтер.Он назвал нежелание канцлера Олафа Шольца поставить Украине эти ракеты не только "неоказанием помощи", но "дефицитом стратегического мышления, поскольку с помощью Taurusможно было бы сдержать Россию".Он заявил, что целью РФ якобы являются не только Молдавия и страны Прибалтики, но и сама Германия.Днём 4 января пресс-служба Минобороны Бельгии сообщила о том, что Бельгия предоставит Украине два самолёта F-16B, которые будут дислоцироваться в Дании с марта по сентябрь, в течение двух восьминедельных периодов. Вместе с ними там будут находиться 50 военнослужащих. Они будут готовить не только украинских лётчиков, но и техников, а также планировщиков миссии.Ранее, 3 января, Норвегия объявила, что отправит два самолёта F-16 на авиабазу Скридструп в Дании, где планируется обучение украинских военных.Законопроект о мобилизацииКомитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, разведки и обороны начал рассматривать правительственный законопроект о мобилизации, военном учёте и прохождении военной службы."Сегодня на комитете начали рассмотрение нового закона о мобилизации. Обсуждение вместе с командованием ВСУ и представителями министерства обороны будет длиться несколько дней. У депутатов от избирателей есть много вопросов касательно мобилизации, для ответов на комитет приехали Залужный, Шаптала (начальник Генштаба – Ред.) и министр Умеров", - написал глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия в своём телеграм-канале.Позднее стало известно о том, что же обсуждалось во время первого дня. Как сообщил член "Европейской солидарности", народный депутат Алексей Гончаренко, начальник Генштаба на заседание комитета так и не прибыл."Сегодня на заседании были Залужный и Умеров. Они подчеркнули, что усиление мобилизации – это объективная составляющая войны. Не будет усиления – некому будет оборонять государство. В то же время они готовы дорабатывать законопроект и вносить изменения, в том числе убрать антиконституционные положения", - отметил Гончаренко.Нардеп сообщил, что детально рассматривать правительственный законопроект о мобилизации планируют в течение ближайших трёх дней."8 января истекает срок направления альтернативных законопроектов, после этого комитет по национальной безопасности должен принять решения, что он рекомендует Раде. Он может рекомендовать отклонить все законопроекты, принять один из них, или на их базе сделать новый комитетский законопроект и предложить Раде в первом чтении принять его", - отметил Гончаренко.По его словам, Гончаренко будет бороться за свои позиции, представленные в его законопроекте.Тем временем в стране продолжаются массовые облавы на мужчин призывного возраста."В Одессе уже месяц как идут массовые облавы. Тормозят маршрутки, трамваи, троллейбусы, ходят по ТЦ и тд. Вылавливают тех, кто не смог откупится от ТЦК. По нашим данным такой беспредел только на юго-востоке, центре и севере страны. Мы об этом ранее инсайдили. Западные области пока обходят стороной такие облавы. Вариантов много почему так происходит. По Одессе всё просто. Слишком много в городе тех, кто относится плохо к власти и нейтрально к РФ, выступая за прекращения войны, и дальнейшей жизни всё равно под каким флагом (жили как-то под советским, потом под украинским, а ранее под имперским, и ничего страшного). Исходя из этого, надо увеличить количество погибших среди жителей таких регионов, чтобы увеличить агрессию в адрес всего русского", - прокомментировал информацию о том, что военкомы начали останавливать в Одессе троллейбусы, популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Авторы канала отметили, что эта тактика не нова – ранее её реализовывали при власти Петра Порошенко.Удар по СевастополюВ Севастополе объявили воздушную тревогу, заявил губернатор города Михаил Развожаев в своём телеграм-канале."Внимание всем! Воздушная тревога", — написал он.Губернатор сообщил о применении дымовой завесы в Северной бухте города и на внутреннем рейде."Если увидите дым в районе внутреннего рейда и Северной бухты — это военные используют табельные средства маскировки. Напоминаю, что запах неприятный, но это абсолютно безопасно", — уточнил он.Кроме того, из-за тревоги морской и наземный общественный транспорт в Севастополе прекратил движение, сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.Кроме того, перед этим перекрыли движение автотранспорта на Крымском мосту.Живущий в Крыму бывший замглавы администрации Бердянска, инженер и ракетостроитель Алексей Васильев сообщил о том, что Украина пытается наносить удар через Бахчисарай."Идёт обстрел Севастополя, траектория полёта ракет идёт через Бахчисарай, там насчитали 8 штук в полёте. Одну ПВО завалили на подлёте к городу, лично видел, остальные не долетели, видимо перехватили над горами", - отметил он.По его словам, по самому Севастополю "прилётов вроде нет".Позже Развожаев сообщил о работе ПВО в Севастополе."Военные отражают атаку укронацистов. По предварительной информации, уже сбито несколько воздушных целей. Все службы приведены в состояние боевой готовности", — написал он.По словам Развозжаева, один человек пострадал от осколка."Военные ведут работу по уничтожению большого количества разнообразных воздушных целей", — рассказал губернатор.Развожаев отметил, что спасатели не фиксируют повреждения инфраструктуры. Он призвал всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации, а также не снимать и не выкладывать работу ПВО.Через 14 минут он сообщил о том, что осколок одной из ракет угодил в дом на Глухова. Предварительно один человек пострадал. Также часть осколков от воздушных целей упала в районе улицы Мостовой, на Северной стороне, в районе Монастырского шоссе и Федюхиных высот.Спустя некоторое время Минобороны России сообщило об отражении атаки на город."4 января около 17:20 по московскому времени пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО десять украинских ракет уничтожены над Крымским полуостровом", - указывалось в сообщении в телеграм-канале МО РФ.В городе работают спасательные службы.

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

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