https://ukraina.ru/20240104/1052553910.html
Эксперт объяснил, как Запад может развязать еще одну войну, которая будет пострашнее Первой мировой
Эксперт объяснил, как Запад может развязать еще одну войну, которая будет пострашнее Первой мировой - 04.01.2024 Украина.ру
Эксперт объяснил, как Запад может развязать еще одну войну, которая будет пострашнее Первой мировой
Если события пойдут по самому негативному сценарию в виде постепенного вовлечения новых государств в украинский конфликт, произойдет или уничтожение человечества полностью, или все будет настолько кроваво и жестоко, что люди еще на 70 лет (как после Второй мировой) крупных войн устраивать не будут.
2024-01-04T17:53
2024-01-04T17:53
2024-01-04T17:53
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Об этом рассказал обозреватель портала "ИноСМИ" Дмитрий Бабич в интервью изданию Украина.руКазалось, что в будущем цивилизованный господа будут нажимать кнопки на компьютере и убивать дикарей с автоматами и старыми зенитками. Но события на Украине показали, что войны будущего будут страшными. Они будут с длинными линиями фронта и массовыми мобилизациями для этих линий фронта, отметил эксперт.Российское руководство рассчитывало на прагматизм Запада. Мол, на Западе не то, что умирать не готовы, но и не готовы нести экономические убытки. Но оказалось, что этот западный прагматизм вполне совместим с безумной ультралиберальной идеологии, подчеркнул политолог.От войны нас удерживает только то, что на Западе пока не хватает людей с элементарными военными навыками, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, запад, украина, сша, сво, первая мировая война, экономика
Новости, Россия, Запад, Украина, США, СВО, Первая мировая война, экономика
Эксперт объяснил, как Запад может развязать еще одну войну, которая будет пострашнее Первой мировой
Если события пойдут по самому негативному сценарию в виде постепенного вовлечения новых государств в украинский конфликт, произойдет или уничтожение человечества полностью, или все будет настолько кроваво и жестоко, что люди еще на 70 лет (как после Второй мировой) крупных войн устраивать не будут.
Об этом рассказал обозреватель портала "ИноСМИ" Дмитрий Бабич в интервью изданию Украина.ру
Казалось, что в будущем цивилизованный господа будут нажимать кнопки на компьютере и убивать дикарей с автоматами и старыми зенитками. Но события на Украине показали, что войны будущего будут страшными. Они будут с длинными линиями фронта и массовыми мобилизациями для этих линий фронта, отметил эксперт.
"Это будет даже страшнее, чем в Первую мировую. Потому что в Первую мировую были газы, но не было дронов и высокоточных тактических ракет", - считает Бабич.
Российское руководство рассчитывало на прагматизм Запада. Мол, на Западе не то, что умирать не готовы, но и не готовы нести экономические убытки. Но оказалось, что этот западный прагматизм вполне совместим с безумной ультралиберальной идеологии, подчеркнул политолог.
"В американской армии раньше была система, что если солдат погибает, то его близким платят огромную компенсацию. Но то ли инфляция съела эти выплаты, то ли они нашли способы их снизить, то ли они перешли на частные военные компании, где бойцам не нужно платить такие большие компенсации, эта система работать перестала. И они найдут способ решить эту проблему", - добавил он.
От войны нас удерживает только то, что на Западе пока не хватает людей с элементарными военными навыками, заключил собеседник издания.