https://ukraina.ru/20240104/1052553910.html

Эксперт объяснил, как Запад может развязать еще одну войну, которая будет пострашнее Первой мировой

Эксперт объяснил, как Запад может развязать еще одну войну, которая будет пострашнее Первой мировой - 04.01.2024 Украина.ру

Эксперт объяснил, как Запад может развязать еще одну войну, которая будет пострашнее Первой мировой

Если события пойдут по самому негативному сценарию в виде постепенного вовлечения новых государств в украинский конфликт, произойдет или уничтожение человечества полностью, или все будет настолько кроваво и жестоко, что люди еще на 70 лет (как после Второй мировой) крупных войн устраивать не будут.

2024-01-04T17:53

2024-01-04T17:53

2024-01-04T17:53

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Об этом рассказал обозреватель портала "ИноСМИ" Дмитрий Бабич в интервью изданию Украина.руКазалось, что в будущем цивилизованный господа будут нажимать кнопки на компьютере и убивать дикарей с автоматами и старыми зенитками. Но события на Украине показали, что войны будущего будут страшными. Они будут с длинными линиями фронта и массовыми мобилизациями для этих линий фронта, отметил эксперт.Российское руководство рассчитывало на прагматизм Запада. Мол, на Западе не то, что умирать не готовы, но и не готовы нести экономические убытки. Но оказалось, что этот западный прагматизм вполне совместим с безумной ультралиберальной идеологии, подчеркнул политолог.От войны нас удерживает только то, что на Западе пока не хватает людей с элементарными военными навыками, заключил собеседник издания.

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, запад, украина, сша, сво, первая мировая война, экономика