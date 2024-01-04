Полковник Баранец объяснил, как Запад может случайно спровоцировать ядерную войну на Украине - 04.01.2024 Украина.ру
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Полковник Баранец объяснил, как Запад может случайно спровоцировать ядерную войну на Украине
Полковник Баранец объяснил, как Запад может случайно спровоцировать ядерную войну на Украине - 04.01.2024 Украина.ру
Полковник Баранец объяснил, как Запад может случайно спровоцировать ядерную войну на Украине
Учитывая, что российские войска могут простреливать насквозь всю территорию Украины и дотянуться на всех ее аэродромах, истребители F-16 будут вынуждены базироваться на территории стран НАТО. И за их штурвалами могут сидеть иностранные пилоты. А это может перевести вооруженный конфликт в совершенно иное качество
2024-01-04T17:08
2024-01-04T17:08
новости
россия
f-16
сша
запад
польша
украина
ядерная война
нато
аэродромы
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Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру"Представьте, что пара F-16 залетела в воздушное пространство, отбомбилась по нашим позициям и сбила наш самолет или вертолет, а потом начала драпать обратно в Польшу? Наши пилоты не будут кричать: "Подожди, я тебя должен сбить в небе над Украиной". В горячке боя наши пилоты будут гнаться за этими "ястребами" до того момента, пока не заставят их мордой зарыться в землю. И нам придется залетать на территорию Польши, Румынии, Словакии и Прибалтики", - пояснил эксперт.В этом случае Запад будет обвинять Россию в нападении на страны НАТО, а это может перевести конфликт в иную стадию, когда запахнет тактическим ядерным оружием. Потому что тот же F-16 может нести ядерный боезаряд, подчеркнул Баранец.Джинна войны уже выпустили из бутылки. Он все больше и больше становится неуправляемым. И мы должны попытаться понять, что у этого джинна в голове. Потому что вариантов очень и очень много, заключил собеседник издания.
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новости, россия, f-16, сша, запад, польша, украина, ядерная война, нато, аэродромы
Новости, Россия, F-16, США, Запад, Польша, Украина, ядерная война, НАТО, аэродромы

Полковник Баранец объяснил, как Запад может случайно спровоцировать ядерную войну на Украине

17:08 04.01.2024
 
© Public domainF-16
F-16
© Public domain
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Учитывая, что российские войска могут простреливать насквозь всю территорию Украины и дотянуться на всех ее аэродромах, истребители F-16 будут вынуждены базироваться на территории стран НАТО. И за их штурвалами могут сидеть иностранные пилоты. А это может перевести вооруженный конфликт в совершенно иное качество
Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
"Представьте, что пара F-16 залетела в воздушное пространство, отбомбилась по нашим позициям и сбила наш самолет или вертолет, а потом начала драпать обратно в Польшу? Наши пилоты не будут кричать: "Подожди, я тебя должен сбить в небе над Украиной". В горячке боя наши пилоты будут гнаться за этими "ястребами" до того момента, пока не заставят их мордой зарыться в землю. И нам придется залетать на территорию Польши, Румынии, Словакии и Прибалтики", - пояснил эксперт.
В этом случае Запад будет обвинять Россию в нападении на страны НАТО, а это может перевести конфликт в иную стадию, когда запахнет тактическим ядерным оружием. Потому что тот же F-16 может нести ядерный боезаряд, подчеркнул Баранец.
Джинна войны уже выпустили из бутылки. Он все больше и больше становится неуправляемым. И мы должны попытаться понять, что у этого джинна в голове. Потому что вариантов очень и очень много, заключил собеседник издания.
 
НовостиРоссияF-16СШАЗападПольшаУкраинаядерная войнаНАТОаэродромы
 
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