https://ukraina.ru/20240104/1052553796.html

Полковник Баранец объяснил, как Запад может случайно спровоцировать ядерную войну на Украине

Полковник Баранец объяснил, как Запад может случайно спровоцировать ядерную войну на Украине - 04.01.2024 Украина.ру

Полковник Баранец объяснил, как Запад может случайно спровоцировать ядерную войну на Украине

Учитывая, что российские войска могут простреливать насквозь всю территорию Украины и дотянуться на всех ее аэродромах, истребители F-16 будут вынуждены базироваться на территории стран НАТО. И за их штурвалами могут сидеть иностранные пилоты. А это может перевести вооруженный конфликт в совершенно иное качество

2024-01-04T17:08

2024-01-04T17:08

2024-01-04T17:08

новости

россия

f-16

сша

запад

польша

украина

ядерная война

нато

аэродромы

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Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру"Представьте, что пара F-16 залетела в воздушное пространство, отбомбилась по нашим позициям и сбила наш самолет или вертолет, а потом начала драпать обратно в Польшу? Наши пилоты не будут кричать: "Подожди, я тебя должен сбить в небе над Украиной". В горячке боя наши пилоты будут гнаться за этими "ястребами" до того момента, пока не заставят их мордой зарыться в землю. И нам придется залетать на территорию Польши, Румынии, Словакии и Прибалтики", - пояснил эксперт.В этом случае Запад будет обвинять Россию в нападении на страны НАТО, а это может перевести конфликт в иную стадию, когда запахнет тактическим ядерным оружием. Потому что тот же F-16 может нести ядерный боезаряд, подчеркнул Баранец.Джинна войны уже выпустили из бутылки. Он все больше и больше становится неуправляемым. И мы должны попытаться понять, что у этого джинна в голове. Потому что вариантов очень и очень много, заключил собеседник издания.

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, f-16, сша, запад, польша, украина, ядерная война, нато, аэродромы