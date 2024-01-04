У них есть длинная сигара. Эксперт о том, как бы Россия воевала с Румынией в случае краха ВСУ - 04.01.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240104/1052553677.html
У них есть длинная сигара. Эксперт о том, как бы Россия воевала с Румынией в случае краха ВСУ
У них есть длинная сигара. Эксперт о том, как бы Россия воевала с Румынией в случае краха ВСУ - 04.01.2024 Украина.ру
У них есть длинная сигара. Эксперт о том, как бы Россия воевала с Румынией в случае краха ВСУ
Понятно, что в Румынии установилась проамериканская власть, которая будет следовать в их канве. Но, в отличие от Польши, у Бухареста нет рвения напрямую воевать с Россией в случае расширения украинского конфликта. И военных возможностей у него тоже нет.
2024-01-04T16:40
2024-01-04T16:40
новости
россия
всу
сша
польша
румыния
танки
самолет
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102199/65/1021996556_0:0:2836:1595_1920x0_80_0_0_fa1ba5d1dbea21c81ae4720604cd430d.jpg
Об этом рассказал эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг в интервью изданию Украина.руОснову румынской армии сегодня составляют танки Т-55. Да, их немного модернизировали, но это танки 1950х годов. И их всего 300 штук. Все их бронетранспортеры на базе БТР-60. Если БТР-80 – это уже устаревшая машина, то БТР-60 – это просто гроб на колесах. У них даже БМП-2 нет. Все на базе БМП-1, пояснил аналитик.В 2022 году в действующей румынской армии было всего 71 тыс. военнослужащих (и сухопутные, и морские силы). Их резерв – 80 тыс. На 30 миллионную страну – это очень мало. У Румынии есть только неплохие силы специальных операций и егерские подразделения, которые умеют действовать в горах, добавил специалист.Таким образом, ничего серьезного румынская армия из себя не представляет. Поэтому основную ставку США делает именно на Польшу. Из поляков хотят сделать цепных псов Европы, заключил собеседник издания.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102199/65/1021996556_32:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_c65977bb0a5060d31765188d6970136f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, всу, сша, польша, румыния, танки, самолет, украина
Новости, Россия, ВСУ, США, Польша, Румыния, танки, самолет, Украина

У них есть длинная сигара. Эксперт о том, как бы Россия воевала с Румынией в случае краха ВСУ

16:40 04.01.2024
 
© РИА Новости . Сергей Субботин / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© РИА Новости . Сергей Субботин
Перейти в фотобанк
Читать в
Понятно, что в Румынии установилась проамериканская власть, которая будет следовать в их канве. Но, в отличие от Польши, у Бухареста нет рвения напрямую воевать с Россией в случае расширения украинского конфликта. И военных возможностей у него тоже нет.
Об этом рассказал эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг в интервью изданию Украина.ру
Основу румынской армии сегодня составляют танки Т-55. Да, их немного модернизировали, но это танки 1950х годов. И их всего 300 штук. Все их бронетранспортеры на базе БТР-60. Если БТР-80 – это уже устаревшая машина, то БТР-60 – это просто гроб на колесах. У них даже БМП-2 нет. Все на базе БМП-1, пояснил аналитик.
"Их основной самолет – МиГ-21, похожий на длинную сигару. Это даже не МиГ-29, который тоже считается устаревшим. Их у них всего 30 штук. Румыны хотят получить F-16, но с этим тоже большие проблемы. Да, их накачивают американским оружием, но это тоже оружие 1950х-1960х годов", - указал Амерберг.
В 2022 году в действующей румынской армии было всего 71 тыс. военнослужащих (и сухопутные, и морские силы). Их резерв – 80 тыс. На 30 миллионную страну – это очень мало. У Румынии есть только неплохие силы специальных операций и егерские подразделения, которые умеют действовать в горах, добавил специалист.
Таким образом, ничего серьезного румынская армия из себя не представляет. Поэтому основную ставку США делает именно на Польшу. Из поляков хотят сделать цепных псов Европы, заключил собеседник издания.
 
НовостиРоссияВСУСШАПольшаРумыниятанкисамолетУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:40У них есть длинная сигара. Эксперт о том, как бы Россия воевала с Румынией в случае краха ВСУ
15:57"Опасные гастроли": как в Одессе снимали революцию с цыганами и канканом
15:43Военный эксперт объяснил, почему обрушения фронта ВСУ не произойдет в принципе
15:23Не просто Харьков, Одессу и Днепропетровск. Эксперт о том, какой город возьмет Россия для победы в СВО
15:04Военный эксперт о том, что будет, если Россия попробует взять Купянск ударами через Шебекино и Грайворон
14:17Выставка "Россия" побила все рекорды в первый день работы в 2024 году
14:02Военный эксперт рассказал, как артиллерийские дивизии прорыва аккуратно, но сильно побьют армию Украины
13:38Есть три сценария. Эксперт об условиях, при которых этой весной России придется наносить удары по Польше
13:18Военный эксперт рассказал, какие удары Запад попробует нанести России, когда ВСУ начнут терпеть крах
13:00Отсутствие плана, депутаты взаперти, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 4 января
12:53Фантастический и красивый вариант. Эксперт о "тружениках села", которые помогут России раздавить ВСУ
12:19Военный эксперт объяснил, почему вертолеты и "Коалиция" не помогут России подавить украинскую артиллерию
11:41Чурикова, Пригожин, Юдашкин и другие: кто покинул нас в 2023 году
11:35Неубедительные аргументы британской "партии войны"
11:22Военный эксперт объяснил, почему под Купянском для ВС РФ может сложиться не очень хорошая ситуация
11:03"Не боится грязи и не глушится". Новые русские танки готовятся к прорыву украинской обороны на Запорожье
10:33Не только Харьков и Славянск. Военный эксперт о том, куда пойдет Россия, когда выбьет ВСУ из Купянска
10:20Обмен пленными, людоедство Франции и Брюсселя. Главное на Украине на утро 4 января
10:19Ирина Верхуша: кто она
08:25Уникальные бабы Луганска. Во всей Евразии нет ничего подобного
Лента новостейМолния