https://ukraina.ru/20240104/1052553677.html
У них есть длинная сигара. Эксперт о том, как бы Россия воевала с Румынией в случае краха ВСУ
У них есть длинная сигара. Эксперт о том, как бы Россия воевала с Румынией в случае краха ВСУ - 04.01.2024 Украина.ру
У них есть длинная сигара. Эксперт о том, как бы Россия воевала с Румынией в случае краха ВСУ
Понятно, что в Румынии установилась проамериканская власть, которая будет следовать в их канве. Но, в отличие от Польши, у Бухареста нет рвения напрямую воевать с Россией в случае расширения украинского конфликта. И военных возможностей у него тоже нет.
2024-01-04T16:40
2024-01-04T16:40
2024-01-04T16:40
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Об этом рассказал эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг в интервью изданию Украина.руОснову румынской армии сегодня составляют танки Т-55. Да, их немного модернизировали, но это танки 1950х годов. И их всего 300 штук. Все их бронетранспортеры на базе БТР-60. Если БТР-80 – это уже устаревшая машина, то БТР-60 – это просто гроб на колесах. У них даже БМП-2 нет. Все на базе БМП-1, пояснил аналитик.В 2022 году в действующей румынской армии было всего 71 тыс. военнослужащих (и сухопутные, и морские силы). Их резерв – 80 тыс. На 30 миллионную страну – это очень мало. У Румынии есть только неплохие силы специальных операций и егерские подразделения, которые умеют действовать в горах, добавил специалист.Таким образом, ничего серьезного румынская армия из себя не представляет. Поэтому основную ставку США делает именно на Польшу. Из поляков хотят сделать цепных псов Европы, заключил собеседник издания.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, всу, сша, польша, румыния, танки, самолет, украина
Новости, Россия, ВСУ, США, Польша, Румыния, танки, самолет, Украина
У них есть длинная сигара. Эксперт о том, как бы Россия воевала с Румынией в случае краха ВСУ
Понятно, что в Румынии установилась проамериканская власть, которая будет следовать в их канве. Но, в отличие от Польши, у Бухареста нет рвения напрямую воевать с Россией в случае расширения украинского конфликта. И военных возможностей у него тоже нет.
Об этом рассказал эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг в интервью изданию Украина.ру
Основу румынской армии сегодня составляют танки Т-55. Да, их немного модернизировали, но это танки 1950х годов. И их всего 300 штук. Все их бронетранспортеры на базе БТР-60. Если БТР-80 – это уже устаревшая машина, то БТР-60 – это просто гроб на колесах. У них даже БМП-2 нет. Все на базе БМП-1, пояснил аналитик.
"Их основной самолет – МиГ-21, похожий на длинную сигару. Это даже не МиГ-29, который тоже считается устаревшим. Их у них всего 30 штук. Румыны хотят получить F-16, но с этим тоже большие проблемы. Да, их накачивают американским оружием, но это тоже оружие 1950х-1960х годов", - указал Амерберг.
В 2022 году в действующей румынской армии было всего 71 тыс. военнослужащих (и сухопутные, и морские силы). Их резерв – 80 тыс. На 30 миллионную страну – это очень мало. У Румынии есть только неплохие силы специальных операций и егерские подразделения, которые умеют действовать в горах, добавил специалист.
Таким образом, ничего серьезного румынская армия из себя не представляет. Поэтому основную ставку США делает именно на Польшу. Из поляков хотят сделать цепных псов Европы, заключил собеседник издания.