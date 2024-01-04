https://ukraina.ru/20240104/1052553677.html

У них есть длинная сигара. Эксперт о том, как бы Россия воевала с Румынией в случае краха ВСУ

У них есть длинная сигара. Эксперт о том, как бы Россия воевала с Румынией в случае краха ВСУ - 04.01.2024 Украина.ру

У них есть длинная сигара. Эксперт о том, как бы Россия воевала с Румынией в случае краха ВСУ

Понятно, что в Румынии установилась проамериканская власть, которая будет следовать в их канве. Но, в отличие от Польши, у Бухареста нет рвения напрямую воевать с Россией в случае расширения украинского конфликта. И военных возможностей у него тоже нет.

2024-01-04T16:40

2024-01-04T16:40

2024-01-04T16:40

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Об этом рассказал эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг в интервью изданию Украина.руОснову румынской армии сегодня составляют танки Т-55. Да, их немного модернизировали, но это танки 1950х годов. И их всего 300 штук. Все их бронетранспортеры на базе БТР-60. Если БТР-80 – это уже устаревшая машина, то БТР-60 – это просто гроб на колесах. У них даже БМП-2 нет. Все на базе БМП-1, пояснил аналитик.В 2022 году в действующей румынской армии было всего 71 тыс. военнослужащих (и сухопутные, и морские силы). Их резерв – 80 тыс. На 30 миллионную страну – это очень мало. У Румынии есть только неплохие силы специальных операций и егерские подразделения, которые умеют действовать в горах, добавил специалист.Таким образом, ничего серьезного румынская армия из себя не представляет. Поэтому основную ставку США делает именно на Польшу. Из поляков хотят сделать цепных псов Европы, заключил собеседник издания.

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, всу, сша, польша, румыния, танки, самолет, украина