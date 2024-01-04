https://ukraina.ru/20240104/1052553121.html
Военный эксперт объяснил, почему обрушения фронта ВСУ не произойдет в принципе
Военный эксперт объяснил, почему обрушения фронта ВСУ не произойдет в принципе - 04.01.2024 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, почему обрушения фронта ВСУ не произойдет в принципе
Когда в медийном пространстве говорят, что в 2024 году может произойти обвал фронта ВСУ, то это понятие относительное. Его не будет, если в стране есть сильная власть. Например, развал фронта был в 1917 году, когда было непонятно, кто управлял Российской Империей. Зато самоубийство Гитлера 30 апреля не заставило немецких солдат прекратить огонь
2024-01-04T15:43
2024-01-04T15:43
2024-01-04T15:43
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Об этом рассказал военный историк Александр Полищук в интервью изданию Украина.руТо, что сейчас мы снимаем пропагандистские ролики о бессмысленности "контрнаступа" и запустили радиочастоту "Волга" — это хорошо. Но не надо рассчитывать, что ВСУ побегут, подчеркнул эксперт.Поэтому ВСУ будут сражаться до конца. У них с пропагандой все в порядке. Могут сдаться конкретные солдаты только в случае полного окружения, когда с боем будет невозможно прорваться. Но целыми соединениями они сдаваться не будут, добавил специалист.Тем не менее, противника надо ставить на грань уничтожения, чтобы каждый солдат ВСУ лично для себя решал, сдаваться ему в плен или не сдаваться, заключил собеседник издания.
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Украина.ру
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Украина.ру
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Украина.ру
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новости, сво, вс рф, всу, великая отечественная война, агитация, фронт, пленные, сми
Новости, СВО, ВС РФ, ВСУ, Великая Отечественная война, агитация, фронт, Пленные, СМИ
Военный эксперт объяснил, почему обрушения фронта ВСУ не произойдет в принципе
Когда в медийном пространстве говорят, что в 2024 году может произойти обвал фронта ВСУ, то это понятие относительное. Его не будет, если в стране есть сильная власть. Например, развал фронта был в 1917 году, когда было непонятно, кто управлял Российской Империей. Зато самоубийство Гитлера 30 апреля не заставило немецких солдат прекратить огонь
Об этом рассказал военный историк Александр Полищук в интервью изданию Украина.ру
То, что сейчас мы снимаем пропагандистские ролики о бессмысленности "контрнаступа" и запустили радиочастоту "Волга" — это хорошо. Но не надо рассчитывать, что ВСУ побегут, подчеркнул эксперт.
"Кстати, я бы хотел поговорить об агитации. На советско-германском фронте обе стороны активно забрасывали друг друга листовками с самолета. Но если бы солдат ее поднял и положил в карман, он бы имел бледный вид и холодные уши в беседе со СМЕРШем или полевой жандармерией вермахта. А наши военкоры умудряются спокойно публиковать посты украинских телеграм-каналов. У нас до сих пор нет информационной гигиены, а мы рассчитываем, что враг вдруг побежит и сломается", - сетует Полищук.
Поэтому ВСУ будут сражаться до конца. У них с пропагандой все в порядке. Могут сдаться конкретные солдаты только в случае полного окружения, когда с боем будет невозможно прорваться. Но целыми соединениями они сдаваться не будут, добавил специалист.
Тем не менее, противника надо ставить на грань уничтожения, чтобы каждый солдат ВСУ лично для себя решал, сдаваться ему в плен или не сдаваться, заключил собеседник издания.