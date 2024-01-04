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Не просто Харьков, Одессу и Днепропетровск. Эксперт о том, какой город возьмет Россия для победы в СВО

Не просто Харьков, Одессу и Днепропетровск. Эксперт о том, какой город возьмет Россия для победы в СВО - 04.01.2024 Украина.ру

Не просто Харьков, Одессу и Днепропетровск. Эксперт о том, какой город возьмет Россия для победы в СВО

Ход СВО складывается таким образом, что если российская армия овладеет любым крупным украинским городом, то это уже станет для нее большим успехом. Об этом рассказал политолог Юрий Баранчик в интервью изданию Украина.ру

2024-01-04T15:23

2024-01-04T15:23

2024-01-04T15:23

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Ранее в СМИ сообщали об исследованиях американских аналитических центров 1990х годов, согласно которым для США принципиально важно не позволить России установить контроль над тремя конкретными городами: Полтава, Днепропетровск, Одесса, поскольку именно благодаря им Украина может существовать в нынешнем своем виде.Полтава – это город нашей воинской славы. Но Харьков с точки зрения людского и промышленного потенциала гораздо более интереснее. Днепропетровск – это тоже важный промышленный центр. Одесса – это выход к Черному морю. Если мы ее возьмем, Украина станет страной, замкнутой внутри континента, рассуждает эксперт.Так что тут должна быть не политическая, а военная целесообразность. Чтобы меньшими силами и средствами взять большой город. А это окажет серьезное психологическое влияние не только на бойцов, но и на настроения внутри России, заключил собеседник издания.

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сво, украина, сша, полтава, харьков, одесса, днепропетровск