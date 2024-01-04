https://ukraina.ru/20240104/1052552547.html
Не просто Харьков, Одессу и Днепропетровск. Эксперт о том, какой город возьмет Россия для победы в СВО
Не просто Харьков, Одессу и Днепропетровск. Эксперт о том, какой город возьмет Россия для победы в СВО - 04.01.2024 Украина.ру
Не просто Харьков, Одессу и Днепропетровск. Эксперт о том, какой город возьмет Россия для победы в СВО
Ход СВО складывается таким образом, что если российская армия овладеет любым крупным украинским городом, то это уже станет для нее большим успехом. Об этом рассказал политолог Юрий Баранчик в интервью изданию Украина.ру
2024-01-04T15:23
2024-01-04T15:23
2024-01-04T15:23
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Ранее в СМИ сообщали об исследованиях американских аналитических центров 1990х годов, согласно которым для США принципиально важно не позволить России установить контроль над тремя конкретными городами: Полтава, Днепропетровск, Одесса, поскольку именно благодаря им Украина может существовать в нынешнем своем виде.Полтава – это город нашей воинской славы. Но Харьков с точки зрения людского и промышленного потенциала гораздо более интереснее. Днепропетровск – это тоже важный промышленный центр. Одесса – это выход к Черному морю. Если мы ее возьмем, Украина станет страной, замкнутой внутри континента, рассуждает эксперт.Так что тут должна быть не политическая, а военная целесообразность. Чтобы меньшими силами и средствами взять большой город. А это окажет серьезное психологическое влияние не только на бойцов, но и на настроения внутри России, заключил собеседник издания.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, сво, украина, сша, полтава, харьков, одесса, днепропетровск
Новости, Россия, СВО, Украина, США, Полтава, Харьков, Одесса, Днепропетровск
Не просто Харьков, Одессу и Днепропетровск. Эксперт о том, какой город возьмет Россия для победы в СВО
Ход СВО складывается таким образом, что если российская армия овладеет любым крупным украинским городом, то это уже станет для нее большим успехом. Об этом рассказал политолог Юрий Баранчик в интервью изданию Украина.ру
Ранее в СМИ сообщали об исследованиях американских аналитических центров 1990х годов, согласно которым для США принципиально важно не позволить России установить контроль над тремя конкретными городами: Полтава, Днепропетровск, Одесса, поскольку именно благодаря им Украина может существовать в нынешнем своем виде.
Полтава – это город нашей воинской славы. Но Харьков с точки зрения людского и промышленного потенциала гораздо более интереснее. Днепропетровск – это тоже важный промышленный центр. Одесса – это выход к Черному морю. Если мы ее возьмем, Украина станет страной, замкнутой внутри континента, рассуждает эксперт.
"Я не думаю, что есть важные или неважные города. Есть более важные города с точки зрения управления вооруженным конфликтом. В этом смысле и Харьков, и Днепропетровск, и Одесса важны. Но если бы мы сейчас вышли за текущую линию фронта, то между этими большими городами у ВСУ нет точек, где они могли бы закрепиться. Там степь. Если бы у нас были соответствующие силы и средства для наступления, мы бы сразу заняли огромную территорию ближе к центральной Украине", - указал Баранчик.
Так что тут должна быть не политическая, а военная целесообразность. Чтобы меньшими силами и средствами взять большой город. А это окажет серьезное психологическое влияние не только на бойцов, но и на настроения внутри России, заключил собеседник издания.