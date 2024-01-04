Не просто Харьков, Одессу и Днепропетровск. Эксперт о том, какой город возьмет Россия для победы в СВО - 04.01.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240104/1052552547.html
Не просто Харьков, Одессу и Днепропетровск. Эксперт о том, какой город возьмет Россия для победы в СВО
Не просто Харьков, Одессу и Днепропетровск. Эксперт о том, какой город возьмет Россия для победы в СВО - 04.01.2024 Украина.ру
Не просто Харьков, Одессу и Днепропетровск. Эксперт о том, какой город возьмет Россия для победы в СВО
Ход СВО складывается таким образом, что если российская армия овладеет любым крупным украинским городом, то это уже станет для нее большим успехом. Об этом рассказал политолог Юрий Баранчик в интервью изданию Украина.ру
2024-01-04T15:23
2024-01-04T15:23
новости
россия
сво
украина
сша
полтава
харьков
одесса
днепропетровск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103390/85/1033908579_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_83df330358193d7dc6bacb169a3c8d93.jpg.webp
Ранее в СМИ сообщали об исследованиях американских аналитических центров 1990х годов, согласно которым для США принципиально важно не позволить России установить контроль над тремя конкретными городами: Полтава, Днепропетровск, Одесса, поскольку именно благодаря им Украина может существовать в нынешнем своем виде.Полтава – это город нашей воинской славы. Но Харьков с точки зрения людского и промышленного потенциала гораздо более интереснее. Днепропетровск – это тоже важный промышленный центр. Одесса – это выход к Черному морю. Если мы ее возьмем, Украина станет страной, замкнутой внутри континента, рассуждает эксперт.Так что тут должна быть не политическая, а военная целесообразность. Чтобы меньшими силами и средствами взять большой город. А это окажет серьезное психологическое влияние не только на бойцов, но и на настроения внутри России, заключил собеседник издания.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103390/85/1033908579_67:0:1204:853_1920x0_80_0_0_27e7f964c214be5f41540775c704bba7.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сво, украина, сша, полтава, харьков, одесса, днепропетровск
Новости, Россия, СВО, Украина, США, Полтава, Харьков, Одесса, Днепропетровск

Не просто Харьков, Одессу и Днепропетровск. Эксперт о том, какой город возьмет Россия для победы в СВО

15:23 04.01.2024
 
© Фото : Одеська міська рада / TelegramОдесса пляж
Одесса пляж - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© Фото : Одеська міська рада / Telegram
Читать в
Ход СВО складывается таким образом, что если российская армия овладеет любым крупным украинским городом, то это уже станет для нее большим успехом. Об этом рассказал политолог Юрий Баранчик в интервью изданию Украина.ру
Ранее в СМИ сообщали об исследованиях американских аналитических центров 1990х годов, согласно которым для США принципиально важно не позволить России установить контроль над тремя конкретными городами: Полтава, Днепропетровск, Одесса, поскольку именно благодаря им Украина может существовать в нынешнем своем виде.
Полтава – это город нашей воинской славы. Но Харьков с точки зрения людского и промышленного потенциала гораздо более интереснее. Днепропетровск – это тоже важный промышленный центр. Одесса – это выход к Черному морю. Если мы ее возьмем, Украина станет страной, замкнутой внутри континента, рассуждает эксперт.
"Я не думаю, что есть важные или неважные города. Есть более важные города с точки зрения управления вооруженным конфликтом. В этом смысле и Харьков, и Днепропетровск, и Одесса важны. Но если бы мы сейчас вышли за текущую линию фронта, то между этими большими городами у ВСУ нет точек, где они могли бы закрепиться. Там степь. Если бы у нас были соответствующие силы и средства для наступления, мы бы сразу заняли огромную территорию ближе к центральной Украине", - указал Баранчик.
Так что тут должна быть не политическая, а военная целесообразность. Чтобы меньшими силами и средствами взять большой город. А это окажет серьезное психологическое влияние не только на бойцов, но и на настроения внутри России, заключил собеседник издания.
 
НовостиРоссияСВОУкраинаСШАПолтаваХарьковОдессаДнепропетровск
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:40У них есть длинная сигара. Эксперт о том, как бы Россия воевала с Румынией в случае краха ВСУ
15:57"Опасные гастроли": как в Одессе снимали революцию с цыганами и канканом
15:43Военный эксперт объяснил, почему обрушения фронта ВСУ не произойдет в принципе
15:23Не просто Харьков, Одессу и Днепропетровск. Эксперт о том, какой город возьмет Россия для победы в СВО
15:04Военный эксперт о том, что будет, если Россия попробует взять Купянск ударами через Шебекино и Грайворон
14:17Выставка "Россия" побила все рекорды в первый день работы в 2024 году
14:02Военный эксперт рассказал, как артиллерийские дивизии прорыва аккуратно, но сильно побьют армию Украины
13:38Есть три сценария. Эксперт об условиях, при которых этой весной России придется наносить удары по Польше
13:18Военный эксперт рассказал, какие удары Запад попробует нанести России, когда ВСУ начнут терпеть крах
13:00Отсутствие плана, депутаты взаперти, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 4 января
12:53Фантастический и красивый вариант. Эксперт о "тружениках села", которые помогут России раздавить ВСУ
12:19Военный эксперт объяснил, почему вертолеты и "Коалиция" не помогут России подавить украинскую артиллерию
11:41Чурикова, Пригожин, Юдашкин и другие: кто покинул нас в 2023 году
11:35Неубедительные аргументы британской "партии войны"
11:22Военный эксперт объяснил, почему под Купянском для ВС РФ может сложиться не очень хорошая ситуация
11:03"Не боится грязи и не глушится". Новые русские танки готовятся к прорыву украинской обороны на Запорожье
10:33Не только Харьков и Славянск. Военный эксперт о том, куда пойдет Россия, когда выбьет ВСУ из Купянска
10:20Обмен пленными, людоедство Франции и Брюсселя. Главное на Украине на утро 4 января
10:19Ирина Верхуша: кто она
08:25Уникальные бабы Луганска. Во всей Евразии нет ничего подобного
Лента новостейМолния