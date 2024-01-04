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Военный эксперт о том, что будет, если Россия попробует взять Купянск ударами через Шебекино и Грайворон

Военный эксперт о том, что будет, если Россия попробует взять Купянск ударами через Шебекино и Грайворон - 04.01.2024 Украина.ру

Военный эксперт о том, что будет, если Россия попробует взять Купянск ударами через Шебекино и Грайворон

Сейчас распространена точка зрения считают, что ВС РФ для взятия Купянска нужно повторить удары со стороны Грайворона и Шебекино в обход Харькова, как это было 80 лет назад во время Великой Отечественной войны. Но в условиях СВО исторический опыт не всегда считается правильным

2024-01-04T15:04

2024-01-04T15:04

2024-01-04T15:04

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Об этом рассказал военный историк Александр Полищук в интервью изданию Украина.руНе надо действовать по шаблону. Надо исходить из текущей ситуации, а не из того, что мы 80 лет назад там ударили, а противник посыпался. Если на какое-либо из направлений мы поставим пару дивизий прорыва, то необязательно брать Купянск ударами через Шебекино и Грайворон, подчеркнул Полищук.Командованию на месте виднее. А эксперты могут фантазировать сколько угодно, заключил собеседник издания.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, всу, купянск, сво, великая отечественная война, шебекино