Военный эксперт о том, что будет, если Россия попробует взять Купянск ударами через Шебекино и Грайворон - 04.01.2024 Украина.ру
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Военный эксперт о том, что будет, если Россия попробует взять Купянск ударами через Шебекино и Грайворон
Военный эксперт о том, что будет, если Россия попробует взять Купянск ударами через Шебекино и Грайворон - 04.01.2024 Украина.ру
Военный эксперт о том, что будет, если Россия попробует взять Купянск ударами через Шебекино и Грайворон
Сейчас распространена точка зрения считают, что ВС РФ для взятия Купянска нужно повторить удары со стороны Грайворона и Шебекино в обход Харькова, как это было 80 лет назад во время Великой Отечественной войны. Но в условиях СВО исторический опыт не всегда считается правильным
2024-01-04T15:04
2024-01-04T15:04
новости
россия
всу
купянск
сво
великая отечественная война
шебекино
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Об этом рассказал военный историк Александр Полищук в интервью изданию Украина.руНе надо действовать по шаблону. Надо исходить из текущей ситуации, а не из того, что мы 80 лет назад там ударили, а противник посыпался. Если на какое-либо из направлений мы поставим пару дивизий прорыва, то необязательно брать Купянск ударами через Шебекино и Грайворон, подчеркнул Полищук.Командованию на месте виднее. А эксперты могут фантазировать сколько угодно, заключил собеседник издания.
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новости, россия, всу, купянск, сво, великая отечественная война, шебекино
Новости, Россия, ВСУ, Купянск, СВО, Великая Отечественная война, Шебекино

Военный эксперт о том, что будет, если Россия попробует взять Купянск ударами через Шебекино и Грайворон

15:04 04.01.2024
 
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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Сейчас распространена точка зрения считают, что ВС РФ для взятия Купянска нужно повторить удары со стороны Грайворона и Шебекино в обход Харькова, как это было 80 лет назад во время Великой Отечественной войны. Но в условиях СВО исторический опыт не всегда считается правильным
Об этом рассказал военный историк Александр Полищук в интервью изданию Украина.ру
"Какая разница, откуда наступать? На тот момент конфигурация фронта и плотность войск противника была одна. Сейчас ситуация другая. И вообще, если мы уж хватаемся за опыт прошлых лет, то не забывайте, что противник тоже его изучает. ВСУ могут выстроить более плотную оборону на этих направлениях и ничего у нас не получится", - пояснил эксперт.
Не надо действовать по шаблону. Надо исходить из текущей ситуации, а не из того, что мы 80 лет назад там ударили, а противник посыпался. Если на какое-либо из направлений мы поставим пару дивизий прорыва, то необязательно брать Купянск ударами через Шебекино и Грайворон, подчеркнул Полищук.
Командованию на месте виднее. А эксперты могут фантазировать сколько угодно, заключил собеседник издания.
 
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