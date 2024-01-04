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Выставка "Россия" побила все рекорды в первый день работы в 2024 году

Выставка "Россия" побила все рекорды в первый день работы в 2024 году - 04.01.2024 Украина.ру

Выставка "Россия" побила все рекорды в первый день работы в 2024 году

На Выставке-форуме "Россия" установлен очередной рекорд посещаемости — в первый рабочий день (3 января) в новом году ее гостями стали 156 тысяч человек. Об этом 4 января сообщает пресс-служба мероприятия

2024-01-04T14:17

2024-01-04T14:17

2024-01-04T14:17

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Международная выставка-форум "Россия" — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения Выставки гостей ждут культурная, деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставка проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября по 12 апреля.В частности, в январе посетителям предложили специальную новогоднюю программу, которая в первую очередь, ориентирована на семьи с детьми.К примеру, в Павильоне № 2 "СБЕР" прошел мастер-класс по созданию новогоднего мультфильма — ребята создали персонажей, проработали их характеры и диалоги, а затем создали анимацию на мультстанке для покадровой съемки.Большой интерес выставка вызвала и 31 декабря — мероприятия в этот день посетили свыше 120 тысяч человек из всех 89 регионов России, в том числе участники специальной военной операции и их семьи.Всего за первые два месяца работы Выставку "Россия" почти 4 млн человек.

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, выставка, культура, сво, общество, вднх