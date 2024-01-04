Выставка "Россия" побила все рекорды в первый день работы в 2024 году - 04.01.2024 Украина.ру
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Выставка "Россия" побила все рекорды в первый день работы в 2024 году
Выставка "Россия" побила все рекорды в первый день работы в 2024 году - 04.01.2024 Украина.ру
Выставка "Россия" побила все рекорды в первый день работы в 2024 году
На Выставке-форуме "Россия" установлен очередной рекорд посещаемости — в первый рабочий день (3 января) в новом году ее гостями стали 156 тысяч человек. Об этом 4 января сообщает пресс-служба мероприятия
2024-01-04T14:17
2024-01-04T14:17
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Международная выставка-форум "Россия" — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения Выставки гостей ждут культурная, деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставка проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября по 12 апреля.В частности, в январе посетителям предложили специальную новогоднюю программу, которая в первую очередь, ориентирована на семьи с детьми.К примеру, в Павильоне № 2 "СБЕР" прошел мастер-класс по созданию новогоднего мультфильма — ребята создали персонажей, проработали их характеры и диалоги, а затем создали анимацию на мультстанке для покадровой съемки.Большой интерес выставка вызвала и 31 декабря — мероприятия в этот день посетили свыше 120 тысяч человек из всех 89 регионов России, в том числе участники специальной военной операции и их семьи.Всего за первые два месяца работы Выставку "Россия" почти 4 млн человек.
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новости, россия, выставка, культура, сво, общество, вднх
Новости, Россия, выставка, культура, СВО, Общество, ВДНХ

Выставка "Россия" побила все рекорды в первый день работы в 2024 году

14:17 04.01.2024
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкПодготовка к международной выставке-форуму "Россия" на ВДНХ
Подготовка к международной выставке-форуму Россия на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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На Выставке-форуме "Россия" установлен очередной рекорд посещаемости — в первый рабочий день (3 января) в новом году ее гостями стали 156 тысяч человек. Об этом 4 января сообщает пресс-служба мероприятия
Международная выставка-форум "Россия" — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения Выставки гостей ждут культурная, деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставка проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября по 12 апреля.
В частности, в январе посетителям предложили специальную новогоднюю программу, которая в первую очередь, ориентирована на семьи с детьми.
К примеру, в Павильоне № 2 "СБЕР" прошел мастер-класс по созданию новогоднего мультфильма — ребята создали персонажей, проработали их характеры и диалоги, а затем создали анимацию на мультстанке для покадровой съемки.
"Кроме того, на Выставке ребят научили народной росписи посуды. Также на Выставке 3 января прошел Парад Дедов Морозов и концерт от VK, где выступили Тося Чайкина и DJ Грув", - сказано в сообщении.
Большой интерес выставка вызвала и 31 декабря — мероприятия в этот день посетили свыше 120 тысяч человек из всех 89 регионов России, в том числе участники специальной военной операции и их семьи.
Всего за первые два месяца работы Выставку "Россия" почти 4 млн человек.
 
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