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Военный эксперт рассказал, как артиллерийские дивизии прорыва аккуратно, но сильно побьют армию Украины

Военный эксперт рассказал, как артиллерийские дивизии прорыва аккуратно, но сильно побьют армию Украины - 04.01.2024 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, как артиллерийские дивизии прорыва аккуратно, но сильно побьют армию Украины

У ВС РФ в ходе СВО формируются артиллерийские дивизии прорыва. С учетом нынешних средств разведки и корректировки огня, они произведут замечательный эффект на поле боя. Об этом рассказал военный историк Александр Полищук в интервью изданию Украина.ру

2024-01-04T14:02

2024-01-04T14:02

2024-01-04T14:02

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В частности, эта задумка с артиллерийскими дивизиями прорыва позволит нам наносить ВСУ хоть и короткие, но эффективные удары для перехвата коммуникаций противника, отметил эксперт.Мы все делаем правильно. Мы готовим преимущество в огневой мощи, усиленное авиацией и свежими соединениями, заключил собеседник издания.

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, всу, сво, артиллерия, авиация