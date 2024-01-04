https://ukraina.ru/20240104/1052551263.html
Военный эксперт рассказал, как артиллерийские дивизии прорыва аккуратно, но сильно побьют армию Украины
Военный эксперт рассказал, как артиллерийские дивизии прорыва аккуратно, но сильно побьют армию Украины - 04.01.2024 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, как артиллерийские дивизии прорыва аккуратно, но сильно побьют армию Украины
У ВС РФ в ходе СВО формируются артиллерийские дивизии прорыва. С учетом нынешних средств разведки и корректировки огня, они произведут замечательный эффект на поле боя. Об этом рассказал военный историк Александр Полищук в интервью изданию Украина.ру
2024-01-04T14:02
2024-01-04T14:02
2024-01-04T14:02
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В частности, эта задумка с артиллерийскими дивизиями прорыва позволит нам наносить ВСУ хоть и короткие, но эффективные удары для перехвата коммуникаций противника, отметил эксперт.Мы все делаем правильно. Мы готовим преимущество в огневой мощи, усиленное авиацией и свежими соединениями, заключил собеседник издания.
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2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, всу, сво, артиллерия, авиация
Новости, Россия, ВСУ, СВО, артиллерия, авиация
Военный эксперт рассказал, как артиллерийские дивизии прорыва аккуратно, но сильно побьют армию Украины
У ВС РФ в ходе СВО формируются артиллерийские дивизии прорыва. С учетом нынешних средств разведки и корректировки огня, они произведут замечательный эффект на поле боя. Об этом рассказал военный историк Александр Полищук в интервью изданию Украина.ру