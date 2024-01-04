Военный эксперт рассказал, как артиллерийские дивизии прорыва аккуратно, но сильно побьют армию Украины - 04.01.2024 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, как артиллерийские дивизии прорыва аккуратно, но сильно побьют армию Украины
Военный эксперт рассказал, как артиллерийские дивизии прорыва аккуратно, но сильно побьют армию Украины - 04.01.2024 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, как артиллерийские дивизии прорыва аккуратно, но сильно побьют армию Украины
У ВС РФ в ходе СВО формируются артиллерийские дивизии прорыва. С учетом нынешних средств разведки и корректировки огня, они произведут замечательный эффект на поле боя. Об этом рассказал военный историк Александр Полищук в интервью изданию Украина.ру
2024-01-04T14:02
2024-01-04T14:02
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артиллерия
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В частности, эта задумка с артиллерийскими дивизиями прорыва позволит нам наносить ВСУ хоть и короткие, но эффективные удары для перехвата коммуникаций противника, отметил эксперт.Мы все делаем правильно. Мы готовим преимущество в огневой мощи, усиленное авиацией и свежими соединениями, заключил собеседник издания.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, всу, сво, артиллерия, авиация
Новости, Россия, ВСУ, СВО, артиллерия, авиация

Военный эксперт рассказал, как артиллерийские дивизии прорыва аккуратно, но сильно побьют армию Украины

14:02 04.01.2024
 
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У ВС РФ в ходе СВО формируются артиллерийские дивизии прорыва. С учетом нынешних средств разведки и корректировки огня, они произведут замечательный эффект на поле боя. Об этом рассказал военный историк Александр Полищук в интервью изданию Украина.ру
В частности, эта задумка с артиллерийскими дивизиями прорыва позволит нам наносить ВСУ хоть и короткие, но эффективные удары для перехвата коммуникаций противника, отметил эксперт.
"Любая армия сильно зависит от подвоза боеприпасов. И если на направлении главного удара мы соберем артиллерийскую дивизию прорыва (мы сейчас формируем пять таких дивизий), которая будет усилена свежими резервными армиями, то местами это приведет к обвалу фронта ВСУ", - констатировал Полищук.
Мы все делаем правильно. Мы готовим преимущество в огневой мощи, усиленное авиацией и свежими соединениями, заключил собеседник издания.
 
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