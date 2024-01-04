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Есть три сценария. Эксперт об условиях, при которых этой весной России придется наносить удары по Польше

Есть три сценария. Эксперт об условиях, при которых этой весной России придется наносить удары по Польше - 04.01.2024 Украина.ру

Есть три сценария. Эксперт об условиях, при которых этой весной России придется наносить удары по Польше

Основная задача России в ходе СВО – выстоять и продержаться до того момента, когда на Западе начнутся проблемы. А это возможно уже в 2024 году. Об этом рассказал политолог Юрий Баранчик в интервью изданию Украина.ру

2024-01-04T13:38

2024-01-04T13:38

2024-01-04T13:38

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Суть американских инициатив сводится к тому, чтобы весной 2024 года, когда избирательная кампания в США будет в самом разгаре, у команды Байдена была свобода рук по Украине. Чтобы они выбрать несколько сценариев, в зависимости от того, как будут развиваться события, отметил эксперт.Короче говоря, американцы будут выбирать из этих трех сценариев в зависимости от того, как будет проходить их избирательная кампания. И самое главное, что Зеленского и его команду ни один из этих сценариев не устраивает. И они хотели связать американцев по рукам и ногам, вбросив информацию о том, что Украина якобы собирается объявить войну России, добавил политолог.Но как только Киев объявит войну России, все страны, помогающие Украины, уже по нормам международного права становятся пособниками агрессора. И тогда уже у нас будут развязаны руки. Мы тогда точно сможем ожидать удары по центрам принятия решений. Но не в Киеве, а в Лондоне или Вашингтоне, а также ударам по польским базам в Жешуве, где находится огромное количество натовской техники. Мы уже будем обороняющейся стороной, подчеркнул он.Ситуация сложная. Поэтому России, как бы не было тяжело, надо продолжать оборонительную стратегию и ждать развития событий, заключил собеседник издания.

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, сша, польша, сво, владимир зеленский, валерий залужный