https://ukraina.ru/20240104/1052551008.html
Есть три сценария. Эксперт об условиях, при которых этой весной России придется наносить удары по Польше
Есть три сценария. Эксперт об условиях, при которых этой весной России придется наносить удары по Польше - 04.01.2024 Украина.ру
Есть три сценария. Эксперт об условиях, при которых этой весной России придется наносить удары по Польше
Основная задача России в ходе СВО – выстоять и продержаться до того момента, когда на Западе начнутся проблемы. А это возможно уже в 2024 году. Об этом рассказал политолог Юрий Баранчик в интервью изданию Украина.ру
2024-01-04T13:38
2024-01-04T13:38
2024-01-04T13:38
новости
россия
украина
сша
польша
сво
владимир зеленский
валерий залужный
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Суть американских инициатив сводится к тому, чтобы весной 2024 года, когда избирательная кампания в США будет в самом разгаре, у команды Байдена была свобода рук по Украине. Чтобы они выбрать несколько сценариев, в зависимости от того, как будут развиваться события, отметил эксперт.Короче говоря, американцы будут выбирать из этих трех сценариев в зависимости от того, как будет проходить их избирательная кампания. И самое главное, что Зеленского и его команду ни один из этих сценариев не устраивает. И они хотели связать американцев по рукам и ногам, вбросив информацию о том, что Украина якобы собирается объявить войну России, добавил политолог.Но как только Киев объявит войну России, все страны, помогающие Украины, уже по нормам международного права становятся пособниками агрессора. И тогда уже у нас будут развязаны руки. Мы тогда точно сможем ожидать удары по центрам принятия решений. Но не в Киеве, а в Лондоне или Вашингтоне, а также ударам по польским базам в Жешуве, где находится огромное количество натовской техники. Мы уже будем обороняющейся стороной, подчеркнул он.Ситуация сложная. Поэтому России, как бы не было тяжело, надо продолжать оборонительную стратегию и ждать развития событий, заключил собеседник издания.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, сша, польша, сво, владимир зеленский, валерий залужный
Новости, Россия, Украина, США, Польша, СВО, Владимир Зеленский, Валерий Залужный
Есть три сценария. Эксперт об условиях, при которых этой весной России придется наносить удары по Польше
Основная задача России в ходе СВО – выстоять и продержаться до того момента, когда на Западе начнутся проблемы. А это возможно уже в 2024 году. Об этом рассказал политолог Юрий Баранчик в интервью изданию Украина.ру
Суть американских инициатив сводится к тому, чтобы весной 2024 года, когда избирательная кампания в США будет в самом разгаре, у команды Байдена была свобода рук по Украине. Чтобы они выбрать несколько сценариев, в зависимости от того, как будут развиваться события, отметил эксперт.
"Первый вариант – корейский сценарий, когда боевые действия остановятся на нынешней линии фронта. Второй вариант – отказ от Украины как таковой под предлогом борьбы с коррупцией. Третий вариант – устранение самого Зеленского под предлогом того, что именно он сопротивляется борьбе с украинской коррупцией. Вместо него президентом могут сделать Ермака или Залужного. А самого Зеленского они могут сдать в утиль, организовав теракт и повесив его на Россию, чтобы потом как бы открыть новую главу в американо-украинских отношений", - перечислил Баранчик.
Короче говоря, американцы будут выбирать из этих трех сценариев в зависимости от того, как будет проходить их избирательная кампания. И самое главное, что Зеленского и его команду ни один из этих сценариев не устраивает. И они хотели связать американцев по рукам и ногам, вбросив информацию о том, что Украина якобы собирается объявить войну России, добавил политолог.
Но как только Киев объявит войну России, все страны, помогающие Украины, уже по нормам международного права становятся пособниками агрессора. И тогда уже у нас будут развязаны руки. Мы тогда точно сможем ожидать удары по центрам принятия решений. Но не в Киеве, а в Лондоне или Вашингтоне, а также ударам по польским базам в Жешуве, где находится огромное количество натовской техники. Мы уже будем обороняющейся стороной, подчеркнул он.
Ситуация сложная. Поэтому России, как бы не было тяжело, надо продолжать оборонительную стратегию и ждать развития событий, заключил собеседник издания.