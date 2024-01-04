https://ukraina.ru/20240104/1052550315.html

Военный эксперт рассказал, какие удары Запад попробует нанести России, когда ВСУ начнут терпеть крах

Военный эксперт рассказал, какие удары Запад попробует нанести России, когда ВСУ начнут терпеть крах - 04.01.2024 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, какие удары Запад попробует нанести России, когда ВСУ начнут терпеть крах

Сейчас проблема не в том, даст ли НАТО и Запад Украине больше оружия и наемников, а в том, что будет делать НАТО в глобальном плане. Глобальный план – это то, какие действия будет предпринимать Польша в отношении Белоруссии и России, и то, что будет делать Прибалтика, Финляндия, Швеция и Норвегия – все северо-западные соседи России.

2024-01-04T13:18

2024-01-04T13:18

2024-01-04T13:18

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Об этом рассказал военный политолог Александр Перенджиев в интервью изданию Украина.руРанее СМИ сообщали, что главком ВСУ Валерий Залужный тайно приезжал на украинско-польскую границу для встречи с главкомом объединенных сил НАТО в Европе и начальником британского штаба обороны. Якобы переговоры велись относительно тактики украинских войск в зимний период и подготовки к новому весеннему наступлению.Представители киевского режима сейчас хотели бы понять, будет ли Запад вести агрессию против России только руками Украины, или же он намерен расширять масштаб этого конфликта, уточнил эксперт.Ставка уже делается не на то, что Украина может победить Россию на поле боя. Речь идет о том, будет ли Запад расширять этот конфликт. Именно это больше всего интересует Залужного. И на это в Киеве возлагают надежды. И Залужный хочет понять, что ему как главкому ВСУ делать в этой ситуации, заключил собеседник издания.

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новости, россия, всу, нато, запад, украина, польша, казахстан, япония