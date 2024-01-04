Военный эксперт рассказал, какие удары Запад попробует нанести России, когда ВСУ начнут терпеть крах - 04.01.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240104/1052550315.html
Военный эксперт рассказал, какие удары Запад попробует нанести России, когда ВСУ начнут терпеть крах
Военный эксперт рассказал, какие удары Запад попробует нанести России, когда ВСУ начнут терпеть крах - 04.01.2024 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, какие удары Запад попробует нанести России, когда ВСУ начнут терпеть крах
Сейчас проблема не в том, даст ли НАТО и Запад Украине больше оружия и наемников, а в том, что будет делать НАТО в глобальном плане. Глобальный план – это то, какие действия будет предпринимать Польша в отношении Белоруссии и России, и то, что будет делать Прибалтика, Финляндия, Швеция и Норвегия – все северо-западные соседи России.
2024-01-04T13:18
2024-01-04T13:18
новости
россия
всу
нато
запад
украина
польша
казахстан
япония
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/06/1051786683_0:0:3158:1776_1920x0_80_0_0_dfc5ef5d877251e82ece33d9bf34d413.jpg.webp
Об этом рассказал военный политолог Александр Перенджиев в интервью изданию Украина.руРанее СМИ сообщали, что главком ВСУ Валерий Залужный тайно приезжал на украинско-польскую границу для встречи с главкомом объединенных сил НАТО в Европе и начальником британского штаба обороны. Якобы переговоры велись относительно тактики украинских войск в зимний период и подготовки к новому весеннему наступлению.Представители киевского режима сейчас хотели бы понять, будет ли Запад вести агрессию против России только руками Украины, или же он намерен расширять масштаб этого конфликта, уточнил эксперт.Ставка уже делается не на то, что Украина может победить Россию на поле боя. Речь идет о том, будет ли Запад расширять этот конфликт. Именно это больше всего интересует Залужного. И на это в Киеве возлагают надежды. И Залужный хочет понять, что ему как главкому ВСУ делать в этой ситуации, заключил собеседник издания.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/06/1051786683_427:0:3158:2048_1920x0_80_0_0_a84f9ce5656563b69e319af77eba9d9c.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, всу, нато, запад, украина, польша, казахстан, япония
Новости, Россия, ВСУ, НАТО, Запад, Украина, Польша, Казахстан, Япония

Военный эксперт рассказал, какие удары Запад попробует нанести России, когда ВСУ начнут терпеть крах

13:18 04.01.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСовет Россия - НАТО в Брюсселе
Совет Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
Сейчас проблема не в том, даст ли НАТО и Запад Украине больше оружия и наемников, а в том, что будет делать НАТО в глобальном плане. Глобальный план – это то, какие действия будет предпринимать Польша в отношении Белоруссии и России, и то, что будет делать Прибалтика, Финляндия, Швеция и Норвегия – все северо-западные соседи России.
Об этом рассказал военный политолог Александр Перенджиев в интервью изданию Украина.ру
Ранее СМИ сообщали, что главком ВСУ Валерий Залужный тайно приезжал на украинско-польскую границу для встречи с главкомом объединенных сил НАТО в Европе и начальником британского штаба обороны. Якобы переговоры велись относительно тактики украинских войск в зимний период и подготовки к новому весеннему наступлению.
Представители киевского режима сейчас хотели бы понять, будет ли Запад вести агрессию против России только руками Украины, или же он намерен расширять масштаб этого конфликта, уточнил эксперт.
"Например, будет ли НАТО атаковать Белоруссию и Калининград? А, может быть, Запад будет атаковать Россию с востока? Там уже подтягиваются Япония и Южная Корея. В свою очередь, Шойгу посещает Северную Корею и проводит совместные учения с Китаем в Тихом океане. К тому же, англосаксы снова собираются провести майданы в Средней Азии. События в Казахстане в январе 2022 года были не репетицией, а первой волной этих террористических майданов. Только если первый майдан был антитокаевским, то следующий майдан будет конкретно антироссийским", - констатировал Перенджиев.
Ставка уже делается не на то, что Украина может победить Россию на поле боя. Речь идет о том, будет ли Запад расширять этот конфликт. Именно это больше всего интересует Залужного. И на это в Киеве возлагают надежды. И Залужный хочет понять, что ему как главкому ВСУ делать в этой ситуации, заключил собеседник издания.
 
НовостиРоссияВСУНАТОЗападУкраинаПольшаКазахстанЯпония
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:40У них есть длинная сигара. Эксперт о том, как бы Россия воевала с Румынией в случае краха ВСУ
15:57"Опасные гастроли": как в Одессе снимали революцию с цыганами и канканом
15:43Военный эксперт объяснил, почему обрушения фронта ВСУ не произойдет в принципе
15:23Не просто Харьков, Одессу и Днепропетровск. Эксперт о том, какой город возьмет Россия для победы в СВО
15:04Военный эксперт о том, что будет, если Россия попробует взять Купянск ударами через Шебекино и Грайворон
14:17Выставка "Россия" побила все рекорды в первый день работы в 2024 году
14:02Военный эксперт рассказал, как артиллерийские дивизии прорыва аккуратно, но сильно побьют армию Украины
13:38Есть три сценария. Эксперт об условиях, при которых этой весной России придется наносить удары по Польше
13:18Военный эксперт рассказал, какие удары Запад попробует нанести России, когда ВСУ начнут терпеть крах
13:00Отсутствие плана, депутаты взаперти, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 4 января
12:53Фантастический и красивый вариант. Эксперт о "тружениках села", которые помогут России раздавить ВСУ
12:19Военный эксперт объяснил, почему вертолеты и "Коалиция" не помогут России подавить украинскую артиллерию
11:41Чурикова, Пригожин, Юдашкин и другие: кто покинул нас в 2023 году
11:35Неубедительные аргументы британской "партии войны"
11:22Военный эксперт объяснил, почему под Купянском для ВС РФ может сложиться не очень хорошая ситуация
11:03"Не боится грязи и не глушится". Новые русские танки готовятся к прорыву украинской обороны на Запорожье
10:33Не только Харьков и Славянск. Военный эксперт о том, куда пойдет Россия, когда выбьет ВСУ из Купянска
10:20Обмен пленными, людоедство Франции и Брюсселя. Главное на Украине на утро 4 января
10:19Ирина Верхуша: кто она
08:25Уникальные бабы Луганска. Во всей Евразии нет ничего подобного
Лента новостейМолния