https://ukraina.ru/20240104/1052549866.html

Отсутствие плана, депутаты взаперти, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 4 января

Отсутствие плана, депутаты взаперти, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 4 января - 04.01.2024 Украина.ру

Отсутствие плана, депутаты взаперти, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 4 января

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у его страны нет "плана Б" на случай отсутствия внешней военной помощи. Народных депутатов Украины могут не выпустить за границу без инструктажа МИД. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-01-04T13:00

2024-01-04T13:00

2024-01-04T13:00

хроники

эксклюзив

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Об отсутствии "плана Б" Кулеба заявил в интервью CNN."У нас нет "плана Б". Мы уверены в "плане А", — отметил он.Так Кулеба ответил на вопрос ведущей телеканала, что готовит Украина на случай, если потребуется возместить недостаток военной помощи от США и Европы."Украина всегда будет бороться с имеющимися у неё ресурсами. И как правильно сказал генсек [НАТО], то, что дается Украине, не является благотворительностью. Это инвестиция в защиту НАТО, а также в защиту процветания американского народа", - подчеркнул Кулеба.Он призвал и дальше оказывать помощь Украине."Какой бы ни была цена сегодня, цена всего, что будет, если Украина не получит помощи сегодня, будет намного, намного выше. И вот почему мы верим в "план А", мы работаем над "планом А", и мы его воплотим", - указал Кулеба.Практически одновременно координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что у США нет денег для новой военной поддержки Украины до принятия нового пакета Конгрессом."Мы уже предоставили Украине последний пакет помощи по безопасности, на который у нас есть средства, как раз перед Новым годом и после Рождества. И мы должны получить поддержку Конгресса, чтобы мы могли продолжать это делать", - отметил Кирби.По его словам, президент США Джо Байден подписал последний пакет помощи Киеву в сфере безопасности, на который были средства согласно его полномочиям.Сейчас нужно, чтобы Конгресс принял дополнительный пакет, чтобы США могли предоставить Украине новую военную помощь.При этом Кирби подчеркнул, что при отсутствии дополнительного финансирования, нет другого "волшебного горшка", в котором можно было бы найти военную помощь для Украины.Депутаты под замкомКак сообщило украинское издание Liga.net со ссылкой на имеющееся у издания распоряжение спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука, заявление народных депутатов на заграничную командировку могут не рассмотреть, если во время предыдущего выезда парламентарий до начала командировки не получил "разъяснения МИД относительно внешнеполитического курса Украины или согласованные МИД тезисы официальных заявлений, комментариев народного депутата по реализации государственной политики в сфере внешних сношений по вопросам, связанным с темой командировки за границу".Ещё заявление депутата могут не рассмотреть, если он в прошлую заграничную командировку нарушил срок пребывания в командировке, самовольно сменил страну, находился в других странах или не подал отчёт о командировке после возвращения.Кроме того, в документе указан перечень лиц, которые должны согласовать заявление нардепа на выезд: это председатель комитета Рады, в который входит депутат, председатель фракции, председатель депутатской группы, глава соответствующей делегации Рады, а также первый заместитель или заместитель спикера парламента. Только после всех этих согласований заявление и направляется Стефанчуку.Некоторые оппозиционные политики – в частности, пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" и народный депутат Украины Пётр Порошенко – уже заявляли, что власть может дискриминировать неугодных ей политиков, не отпуская тех в заграничные командировки.Тем временем на Украине ужесточается мобилизация обычных граждан. Так, одесские телеграм-каналы сообщили о том, что военкомы уже начали останавливать общественный транспорт, в частности – тролейбусы."Сегодня утром военкомат, помимо маршруток, начал останавливать для проверки документов и тралики — сообщают читатели", - написал утром 4 января популярный в Одессе телеграм-канал.Бывши министр экономики Украины, соратник Зеленского Тимофей Милованов со своей стороны предложил проводить мобилизацию через лотерею или жеребьёвку."Государство случайно вытягивает день и месяц. Те люди, которые родились в эти дни, мобилизуются. Другие – нет. И так делать для каждой волны мобилизации", - описал он свой план в соцсетях.Милованов спросил мнения по этому поводу у своих друзей и подписчиков.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 75 ударов по территории этого региона России."На донецком направлении противник совершил 42 обстрела из РСЗО, артиллерии 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, на горловском 25 обстрелов из артиллерии 152 и 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, на ясиноватском 8 обстрелов из артиллерии 155 мм. Выпущено 257 единиц различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы пяти населённых пунктов республики: Горловка (Центрально-Городской, Никитовский районы), Ясиноватский район, столица Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Кировский, Червоногвардейский районы), Еленовка."Поступили сведения о ранении двух гражданских лиц в Кировском районе Донецка, Ясиноватой", - сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 8 жилых домостроений в Куйбышевском районе Донецка, Еленовке, Центрально-Городском, Никитовском районах Горловки, а также 3 объекта гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Ясиноватскому району в общей сложности 14 снарядов калибром 155 мм, по Калининскому району Горловки – 3 снаряда калибром 152 мм, по Петровскому, Куйбышевскому, Киевскому и Петровскому районам – 24 снаряда калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера ВСУ выпустили по этому региону России 50 снарядов."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 50 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Крынки — 31; Новая Маячка — 5; Кардашинка — 3; Днепряны — 3; Пролетарка — 5; Алёшки — 3", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 44 снаряда из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Крынки, Обрывка, Песчановка, Голая Пристань, Корсунка, Алёшки, Днепряны. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Утром 4 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале опубликовал сводку ударов ВСУ по этому региону России.Так, в Белгороде в результате обстрелов из РЗСО "Ольха" различные разрушения получили 20 частных жилых домовладений, 6 квартир в 6 МКД и 12 хозсубъектов. Также были повреждены 13 автомобилей. Пострадавших не было."Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 2 артиллерийских снаряда. Также в Журавлёвке с БПЛА сброшено 4 взрывных устройства. Село Солнцевка противник атаковал с помощью дрона-камикадзе, село Нехотеевка – с помощью двух дронов-камикадзе. По селу Щетиновка выпущено 9 выстрелов из ручного противотанкового гранатомета, 8 выстрелов из гранатомета АГС-17, 11 гранатометных выстрелов ВОГ, 300 патронов из Пулемета Калашникова. В данных населённых пунктах пострадавших и разрушений нет. После работы ПВО повреждения выявлены в поселке Разумное: пострадали одно частное жилое домовладение и одна хозпостройка. В Беловском сельском поселении разрушения получили одно частное домовладение и один автомобиль, в Новосадовском сельском поселении – 2 частных домовладения и два автомобиля, в Тавровском сельском поселении – 2 хозпостройки, в Майском сельском поселении – 8 частных домовладений и один автомобиль, в Стрелецком сельском поселении – 2 частных домовладения, в поселке Октябрьский – одна хозпостройка", - писал Гладков.Кроме того, в Борисовском районе тремя дронами-камикадзе была атакована окраина хутора Лозовая Рудка. Обошлось без последствий."В Грайворонском городском округе под миномётный обстрел попала окраина села Глотово – зафиксировано 7 прилётов. Пострадавших нет. Повреждены две линии электропередачи. В настоящий момент электроснабжение восстановлено. По селу Замостье выпущен один миномётный снаряд. Никто не пострадал. Незначительные повреждения выявлены в двух частных домовладениях: посечены забор и оконная рама. В одном из магазинов выбиты окна и посечён фасад. По окраине села Дроновка выпущен один миномётный снаряд, по окраине села Сподарюшино – 12 миномётных снарядов. В данных населённых пунктах обошлось без пострадавших и разрушений", - указывалось в сводке.Также в Шебекинском городском округе по селам Новая Таволжанка и Терезовка было выпущено по 4 миномётных снаряда, по селу Середа – 2 миномётных снаряда. Пострадавших и разрушений не было. В селе Муром с БПЛА было сброшено два осколочных боеприпаса. Никто не пострадал. Был поврежден частный жилой дом: выбиты окна и посечен фасад. Также под миномётный обстрел попал поселок Красное – установлено 2 прилёта. Пострадавших не было. Осколками снаряда был повреждён автомобиль.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

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2024

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив