https://ukraina.ru/20240104/1052549635.html
Фантастический и красивый вариант. Эксперт о "тружениках села", которые помогут России раздавить ВСУ
Фантастический и красивый вариант. Эксперт о "тружениках села", которые помогут России раздавить ВСУ - 04.01.2024 Украина.ру
Фантастический и красивый вариант. Эксперт о "тружениках села", которые помогут России раздавить ВСУ
Перспективы для военно-технического сотрудничества между Россией и Северной Кореей огромны. В КНДР есть сотни артиллерийских систем, которые готовы стереть с лица земли Сеул без применения ядерного оружия. И эти запасы России так необходимы по ходу проведения СВО. Об этом рассказал политолог Юрий Баранчик в интервью изданию Украина.ру
2024-01-04T12:53
2024-01-04T12:53
2024-01-04T12:53
новости
сво
россия
всу
кндр
трактор
ракеты
артиллерия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/04/1052549510_0:337:3041:2047_1920x0_80_0_0_28f2acaf43131c66469cc04a7ae8be65.jpg.webp
В КНДР есть заводы, которые производят эти системы. В России же приватизация привела к тому, что возникают фантастические случаи, когда приватизаторы готовы уничтожить за Уралом последний завод, который когда-то производил снаряды. Хорошо, что на эту историю обратили внимание соответствующие органы и вопрос решили, отметил эксперт.По его словам, обе Кореи накопили серьезный запас вооружений. Они могут осуществлять поставка без ущерба для собственной национальной безопасности. Тем более, что обе стороны хотели бы проверить свое оружие в реальном бою. В частности, насколько точно стреляет артиллерия, какое качество снарядов и каков износ ствола.Да, эта идея на грани шутки. Но мы должны прорабатывать варианты ударов по территории противника, которых раньше не было. Посмотрим. Это очень интересная тема, заключил собеседник издания.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/04/1052549510_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_526be2f954e53bacbd1b5c4a8b73d3c8.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сво, россия, всу, кндр, трактор, ракеты, артиллерия
Новости, СВО, Россия, ВСУ, КНДР, трактор, ракеты, артиллерия
Фантастический и красивый вариант. Эксперт о "тружениках села", которые помогут России раздавить ВСУ
Перспективы для военно-технического сотрудничества между Россией и Северной Кореей огромны. В КНДР есть сотни артиллерийских систем, которые готовы стереть с лица земли Сеул без применения ядерного оружия. И эти запасы России так необходимы по ходу проведения СВО. Об этом рассказал политолог Юрий Баранчик в интервью изданию Украина.ру
В КНДР есть заводы, которые производят эти системы. В России же приватизация привела к тому, что возникают фантастические случаи, когда приватизаторы готовы уничтожить за Уралом последний завод, который когда-то производил снаряды. Хорошо, что на эту историю обратили внимание соответствующие органы и вопрос решили, отметил эксперт.
По его словам, обе Кореи накопили серьезный запас вооружений. Они могут осуществлять поставка без ущерба для собственной национальной безопасности. Тем более, что обе стороны хотели бы проверить свое оружие в реальном бою. В частности, насколько точно стреляет артиллерия, какое качество снарядов и каков износ ствола.
"Я понимаю, что это будет фантастический и красивый вариант, но мне бы хотелось, чтобы КНДР помогли нам своими "Ли Си Цынами" (вымышленный ас, уничтожавший американские самолёты в небе над Кореей – ред.). Возможно, что Пхеньян поставит нам несколько десятков тысяч сельхозработников, чтобы они пригнали трактора, из которых потом появляются ракеты. Мы тогда сможем перепахать любого противника", - подчеркнул Баранчик.
Да, эта идея на грани шутки. Но мы должны прорабатывать варианты ударов по территории противника, которых раньше не было. Посмотрим. Это очень интересная тема, заключил собеседник издания.