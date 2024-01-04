https://ukraina.ru/20240104/1052549359.html

Военный эксперт объяснил, почему вертолеты и "Коалиция" не помогут России подавить украинскую артиллерию

Военный эксперт объяснил, почему вертолеты и "Коалиция" не помогут России подавить украинскую артиллерию - 04.01.2024 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, почему вертолеты и "Коалиция" не помогут России подавить украинскую артиллерию

Дальность стрельбы 155-мм американских гаубиц на вооружении Украины составляет 30-44 километра. Дальность стрельбы нашей самоходной гаубицы "Мста-С" (хорошая, практичная, освоена в серийном производстве) – 28 километров. Она не может вести контрбатарейную борьбу, потому что она не достает своими снарядами позиции противника.

2024-01-04T12:19

2024-01-04T12:19

2024-01-04T12:19

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Об этом рассказал военный обозреватель MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев в интервью изданию Украина.руОб этом рассказал военный обозреватель MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев в интервью изданию Украина.руА контрбатарейная борьба как раз требует накрытия позиций противника собственной артиллерией. Это самый эффективный простой способ. Но мы для этого привлекаем вертолеты и самолеты. У самолетов есть более важные цели, а вертолеты мы начинаем терять, сетует эксперт.Контрбатарейной борьбой должна заниматься артиллерия. Даже если у нас решается вопрос оснащения орудий специальными радарами, которые определяют местоположение вражеских батарей, без увеличения дальности стрельбы наших стволов проблему не решить. А этот вопрос нельзя решить моментально, уточнил специалист.Если же мы будем обстреливать только передний край, то постепенно нашу артиллерию выбьют. И нам уже не так просто восстанавливать орудия. Мы перебрасываем какие-то резервы из глубины страны, но сколько это может продолжаться? Это количественное решение качественной проблемы. А для этого нужна комплексная государственная программа. Нужны новые орудия, нужны радары, нужны специалисты и слаженная работа всех родов войск, добавил он.Пока за счет количества стволов, авиации и ракетных войск ситуация по контрбатарейной борьбе у нас 1:1. Но на локальных участках фронта без поддержки авиации и ракетных войск ситуация в пользу ВСУ, заключил собеседник издания.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, сво, россия, всу, артиллерия, коалиция, вертолеты, авиация, ракеты