Военный эксперт объяснил, почему вертолеты и "Коалиция" не помогут России подавить украинскую артиллерию - 04.01.2024 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, почему вертолеты и "Коалиция" не помогут России подавить украинскую артиллерию
Военный эксперт объяснил, почему вертолеты и "Коалиция" не помогут России подавить украинскую артиллерию - 04.01.2024 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, почему вертолеты и "Коалиция" не помогут России подавить украинскую артиллерию
Дальность стрельбы 155-мм американских гаубиц на вооружении Украины составляет 30-44 километра. Дальность стрельбы нашей самоходной гаубицы "Мста-С" (хорошая, практичная, освоена в серийном производстве) – 28 километров. Она не может вести контрбатарейную борьбу, потому что она не достает своими снарядами позиции противника.
2024-01-04T12:19
2024-01-04T12:19
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вертолеты
авиация
ракеты
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Об этом рассказал военный обозреватель MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев в интервью изданию Украина.руОб этом рассказал военный обозреватель MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев в интервью изданию Украина.руА контрбатарейная борьба как раз требует накрытия позиций противника собственной артиллерией. Это самый эффективный простой способ. Но мы для этого привлекаем вертолеты и самолеты. У самолетов есть более важные цели, а вертолеты мы начинаем терять, сетует эксперт.Контрбатарейной борьбой должна заниматься артиллерия. Даже если у нас решается вопрос оснащения орудий специальными радарами, которые определяют местоположение вражеских батарей, без увеличения дальности стрельбы наших стволов проблему не решить. А этот вопрос нельзя решить моментально, уточнил специалист.Если же мы будем обстреливать только передний край, то постепенно нашу артиллерию выбьют. И нам уже не так просто восстанавливать орудия. Мы перебрасываем какие-то резервы из глубины страны, но сколько это может продолжаться? Это количественное решение качественной проблемы. А для этого нужна комплексная государственная программа. Нужны новые орудия, нужны радары, нужны специалисты и слаженная работа всех родов войск, добавил он.Пока за счет количества стволов, авиации и ракетных войск ситуация по контрбатарейной борьбе у нас 1:1. Но на локальных участках фронта без поддержки авиации и ракетных войск ситуация в пользу ВСУ, заключил собеседник издания.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сво, россия, всу, артиллерия, коалиция, вертолеты, авиация, ракеты
Новости, СВО, Россия, ВСУ, артиллерия, коалиция, вертолеты, авиация, ракеты

Военный эксперт объяснил, почему вертолеты и "Коалиция" не помогут России подавить украинскую артиллерию

12:19 04.01.2024
 
© Фотохост-агентство / Перейти в фотобанкГенеральная репетиция военного парада в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Генеральная репетиция военного парада в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
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Дальность стрельбы 155-мм американских гаубиц на вооружении Украины составляет 30-44 километра. Дальность стрельбы нашей самоходной гаубицы "Мста-С" (хорошая, практичная, освоена в серийном производстве) – 28 километров. Она не может вести контрбатарейную борьбу, потому что она не достает своими снарядами позиции противника.
Об этом рассказал военный обозреватель MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев в интервью изданию Украина.ру
Об этом рассказал военный обозреватель MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев в интервью изданию Украина.ру
А контрбатарейная борьба как раз требует накрытия позиций противника собственной артиллерией. Это самый эффективный простой способ. Но мы для этого привлекаем вертолеты и самолеты. У самолетов есть более важные цели, а вертолеты мы начинаем терять, сетует эксперт.
Контрбатарейной борьбой должна заниматься артиллерия. Даже если у нас решается вопрос оснащения орудий специальными радарами, которые определяют местоположение вражеских батарей, без увеличения дальности стрельбы наших стволов проблему не решить. А этот вопрос нельзя решить моментально, уточнил специалист.
"Мы уже запустили в серийное производство новую самоходку "Коалиция" с новым орудием, у которого дальность действия близка к желаемому. Но когда они появятся в зоне СВО? А сейчас, когда линия фронта стабильна, именно контрбатарейная борьба является основной работой вооруженных сил в том числе по сдерживанию потенциальных прорывов противника", - подчеркнул Корнев.
Если же мы будем обстреливать только передний край, то постепенно нашу артиллерию выбьют. И нам уже не так просто восстанавливать орудия. Мы перебрасываем какие-то резервы из глубины страны, но сколько это может продолжаться? Это количественное решение качественной проблемы. А для этого нужна комплексная государственная программа. Нужны новые орудия, нужны радары, нужны специалисты и слаженная работа всех родов войск, добавил он.
Пока за счет количества стволов, авиации и ракетных войск ситуация по контрбатарейной борьбе у нас 1:1. Но на локальных участках фронта без поддержки авиации и ракетных войск ситуация в пользу ВСУ, заключил собеседник издания.
 
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