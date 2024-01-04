https://ukraina.ru/20240104/1052549359.html
Военный эксперт объяснил, почему вертолеты и "Коалиция" не помогут России подавить украинскую артиллерию
Военный эксперт объяснил, почему вертолеты и "Коалиция" не помогут России подавить украинскую артиллерию - 04.01.2024 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, почему вертолеты и "Коалиция" не помогут России подавить украинскую артиллерию
Дальность стрельбы 155-мм американских гаубиц на вооружении Украины составляет 30-44 километра. Дальность стрельбы нашей самоходной гаубицы "Мста-С" (хорошая, практичная, освоена в серийном производстве) – 28 километров. Она не может вести контрбатарейную борьбу, потому что она не достает своими снарядами позиции противника.
2024-01-04T12:19
2024-01-04T12:19
2024-01-04T12:19
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Об этом рассказал военный обозреватель MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев в интервью изданию Украина.руОб этом рассказал военный обозреватель MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев в интервью изданию Украина.руА контрбатарейная борьба как раз требует накрытия позиций противника собственной артиллерией. Это самый эффективный простой способ. Но мы для этого привлекаем вертолеты и самолеты. У самолетов есть более важные цели, а вертолеты мы начинаем терять, сетует эксперт.Контрбатарейной борьбой должна заниматься артиллерия. Даже если у нас решается вопрос оснащения орудий специальными радарами, которые определяют местоположение вражеских батарей, без увеличения дальности стрельбы наших стволов проблему не решить. А этот вопрос нельзя решить моментально, уточнил специалист.Если же мы будем обстреливать только передний край, то постепенно нашу артиллерию выбьют. И нам уже не так просто восстанавливать орудия. Мы перебрасываем какие-то резервы из глубины страны, но сколько это может продолжаться? Это количественное решение качественной проблемы. А для этого нужна комплексная государственная программа. Нужны новые орудия, нужны радары, нужны специалисты и слаженная работа всех родов войск, добавил он.Пока за счет количества стволов, авиации и ракетных войск ситуация по контрбатарейной борьбе у нас 1:1. Но на локальных участках фронта без поддержки авиации и ракетных войск ситуация в пользу ВСУ, заключил собеседник издания.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сво, россия, всу, артиллерия, коалиция, вертолеты, авиация, ракеты
Новости, СВО, Россия, ВСУ, артиллерия, коалиция, вертолеты, авиация, ракеты
Военный эксперт объяснил, почему вертолеты и "Коалиция" не помогут России подавить украинскую артиллерию
Дальность стрельбы 155-мм американских гаубиц на вооружении Украины составляет 30-44 километра. Дальность стрельбы нашей самоходной гаубицы "Мста-С" (хорошая, практичная, освоена в серийном производстве) – 28 километров. Она не может вести контрбатарейную борьбу, потому что она не достает своими снарядами позиции противника.
Об этом рассказал военный обозреватель MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев в интервью изданию Украина.ру
Об этом рассказал военный обозреватель MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев в интервью изданию Украина.ру
А контрбатарейная борьба как раз требует накрытия позиций противника собственной артиллерией. Это самый эффективный простой способ. Но мы для этого привлекаем вертолеты и самолеты. У самолетов есть более важные цели, а вертолеты мы начинаем терять, сетует эксперт.
Контрбатарейной борьбой должна заниматься артиллерия. Даже если у нас решается вопрос оснащения орудий специальными радарами, которые определяют местоположение вражеских батарей, без увеличения дальности стрельбы наших стволов проблему не решить. А этот вопрос нельзя решить моментально, уточнил специалист.
"Мы уже запустили в серийное производство новую самоходку "Коалиция" с новым орудием, у которого дальность действия близка к желаемому. Но когда они появятся в зоне СВО? А сейчас, когда линия фронта стабильна, именно контрбатарейная борьба является основной работой вооруженных сил в том числе по сдерживанию потенциальных прорывов противника", - подчеркнул Корнев.
Если же мы будем обстреливать только передний край, то постепенно нашу артиллерию выбьют. И нам уже не так просто восстанавливать орудия. Мы перебрасываем какие-то резервы из глубины страны, но сколько это может продолжаться? Это количественное решение качественной проблемы. А для этого нужна комплексная государственная программа. Нужны новые орудия, нужны радары, нужны специалисты и слаженная работа всех родов войск, добавил он.
Пока за счет количества стволов, авиации и ракетных войск ситуация по контрбатарейной борьбе у нас 1:1. Но на локальных участках фронта без поддержки авиации и ракетных войск ситуация в пользу ВСУ, заключил собеседник издания.