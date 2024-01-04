Военный эксперт объяснил, почему под Купянском для ВС РФ может сложиться не очень хорошая ситуация - 04.01.2024 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, почему под Купянском для ВС РФ может сложиться не очень хорошая ситуация
Военный эксперт объяснил, почему под Купянском для ВС РФ может сложиться не очень хорошая ситуация - 04.01.2024 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, почему под Купянском для ВС РФ может сложиться не очень хорошая ситуация
Все изменения на Купянском направлении пока не носят стратегического характера. Речь идет лишь о нашем продвижении на единицы километров. А если ВС РФ упрутся в водную преграду в виде реки Оскол, то это будет серьезная проблема, потому что она станет оборонительным рубежом для ВСУ
2024-01-04T11:22
2024-01-04T11:22
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Об этом рассказал военный обозреватель MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев в интервью изданию Украина.руВсе зависит от того, есть ли резервы у нас. Если у нас их нет, то ситуация не очень хорошая. Получается, что у нас наметился некий прорыв, но мы не можем его поддержать, потому что наши силы находятся на других участках фронта, уточнил эксперт.Если же у нас есть эти резервы, то сейчас складывается благоприятная ситуация, чтобы бросить их в бой. Может быть, нужно выждать какое-то время, чтобы перемолоть украинские резервы, а потом вводить в бой как можно больше сил, чтобы обеспечить прорыв и выйти к Купянску, чтобы потом двинуться в сторону Харькова, добавил специалист.Ответов на эти вопросы я пока не нахожу. Их знает только высшее военно-политическое руководство России, заключил собеседник издания.
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новости, россия, всу, вс рф, купянск, сво, харьков
Новости, Россия, ВСУ, ВС РФ, Купянск, СВО, Харьков

Военный эксперт объяснил, почему под Купянском для ВС РФ может сложиться не очень хорошая ситуация

11:22 04.01.2024
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкПодконтрольный России город Купянск в Харьковской области
Подконтрольный России город Купянск в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Все изменения на Купянском направлении пока не носят стратегического характера. Речь идет лишь о нашем продвижении на единицы километров. А если ВС РФ упрутся в водную преграду в виде реки Оскол, то это будет серьезная проблема, потому что она станет оборонительным рубежом для ВСУ
Об этом рассказал военный обозреватель MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев в интервью изданию Украина.ру
Все зависит от того, есть ли резервы у нас. Если у нас их нет, то ситуация не очень хорошая. Получается, что у нас наметился некий прорыв, но мы не можем его поддержать, потому что наши силы находятся на других участках фронта, уточнил эксперт.
Если же у нас есть эти резервы, то сейчас складывается благоприятная ситуация, чтобы бросить их в бой. Может быть, нужно выждать какое-то время, чтобы перемолоть украинские резервы, а потом вводить в бой как можно больше сил, чтобы обеспечить прорыв и выйти к Купянску, чтобы потом двинуться в сторону Харькова, добавил специалист.
"Проблема в другом. Купянск – это относительно маленький город. Допустим, мы его возьмем. Хватит ли у нас сил дойти до Харькова? Харьков – это очень крупная агломерация. Может быть, мы до него и дойдем. А что дальше делать? Его надо либо обходить, либо окружать. Если город не будет окружен, то мы его можем брать очень долго. Маленький Артемовск мы брали полгода. Нужна ли нам вообще битва за Харьков?", - указал Корнев.
Ответов на эти вопросы я пока не нахожу. Их знает только высшее военно-политическое руководство России, заключил собеседник издания.
 
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