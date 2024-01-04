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Военный эксперт объяснил, почему под Купянском для ВС РФ может сложиться не очень хорошая ситуация

Военный эксперт объяснил, почему под Купянском для ВС РФ может сложиться не очень хорошая ситуация - 04.01.2024 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, почему под Купянском для ВС РФ может сложиться не очень хорошая ситуация

Все изменения на Купянском направлении пока не носят стратегического характера. Речь идет лишь о нашем продвижении на единицы километров. А если ВС РФ упрутся в водную преграду в виде реки Оскол, то это будет серьезная проблема, потому что она станет оборонительным рубежом для ВСУ

2024-01-04T11:22

2024-01-04T11:22

2024-01-04T11:22

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Об этом рассказал военный обозреватель MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев в интервью изданию Украина.руВсе зависит от того, есть ли резервы у нас. Если у нас их нет, то ситуация не очень хорошая. Получается, что у нас наметился некий прорыв, но мы не можем его поддержать, потому что наши силы находятся на других участках фронта, уточнил эксперт.Если же у нас есть эти резервы, то сейчас складывается благоприятная ситуация, чтобы бросить их в бой. Может быть, нужно выждать какое-то время, чтобы перемолоть украинские резервы, а потом вводить в бой как можно больше сил, чтобы обеспечить прорыв и выйти к Купянску, чтобы потом двинуться в сторону Харькова, добавил специалист.Ответов на эти вопросы я пока не нахожу. Их знает только высшее военно-политическое руководство России, заключил собеседник издания.

купянск

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, всу, вс рф, купянск, сво, харьков