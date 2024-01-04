"Не боится грязи и не глушится". Новые русские танки готовятся к прорыву украинской обороны на Запорожье - 04.01.2024 Украина.ру
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"Не боится грязи и не глушится". Новые русские танки готовятся к прорыву украинской обороны на Запорожье
"Не боится грязи и не глушится". Новые русские танки готовятся к прорыву украинской обороны на Запорожье - 04.01.2024 Украина.ру
"Не боится грязи и не глушится". Новые русские танки готовятся к прорыву украинской обороны на Запорожье
В подразделения российской армии, которые выполняют боевые задачи на Запорожском направлении, впервые поступили модернизированные танки Т-80БВМ. Об этом 4 января сообщил командир танкового подразделения ВС РФ Николай во время общения с журналистами
2024-01-04T11:03
2024-01-04T11:03
новости
т-80
танки
запорожское направление
сво
леопард
связь
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"Мы получили принципиально новую машину. У машины принципиально новая система связи..., она не глушится, работает очень хорошо, звук у нее качественный, четкий, помех нет. Также машина обладает совершенно новой системой защиты", - сказал он.Командир подразделения также отметил, что на танк устанавливаются дополнительные модули бронезащиты, которые выдерживают попадание FPV-дронов, ПТУР и РПГ.По его словам, надежность и проходимость нового танка Т-80БВМ также являются преимуществами перед другими танками, такими как "Леопард".Ранее глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщал, что государственная корпорация нарастила за 2023 год объемы производства танков в 7 раз, легкой бронетехники — в 4,5 раза, а производство некоторых видов боеприпасов увеличилось в 60 раз.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, т-80, танки, запорожское направление, сво, леопард, связь
Новости, Т-80, танки, Запорожское направление, СВО, леопард, связь

"Не боится грязи и не глушится". Новые русские танки готовятся к прорыву украинской обороны на Запорожье

11:03 04.01.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота ремонтно-восстановительного полка ВС РФ в зоне спецоперации
Работа ремонтно-восстановительного полка ВС РФ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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В подразделения российской армии, которые выполняют боевые задачи на Запорожском направлении, впервые поступили модернизированные танки Т-80БВМ. Об этом 4 января сообщил командир танкового подразделения ВС РФ Николай во время общения с журналистами
"Мы получили принципиально новую машину. У машины принципиально новая система связи..., она не глушится, работает очень хорошо, звук у нее качественный, четкий, помех нет. Также машина обладает совершенно новой системой защиты", - сказал он.
Командир подразделения также отметил, что на танк устанавливаются дополнительные модули бронезащиты, которые выдерживают попадание FPV-дронов, ПТУР и РПГ.
По его словам, надежность и проходимость нового танка Т-80БВМ также являются преимуществами перед другими танками, такими как "Леопард".
"Допустим, те же Леопарды тонут в грязи, они постоянно, постоянно тонут, мы это наблюдаем с коптеров, как их достают. Наша машина имеет газотурбинный двигатель, она не боится ни грязи, ни слякоти, все ямы она перелетает. Вот это отличие, оно позволяет нашим танковым подразделениям действовать в любую погоду, поддерживать пехоту и вести работу по вражеским окопам и блиндажам, не замедляя темп", - подчеркнул Николай.
Ранее глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщал, что государственная корпорация нарастила за 2023 год объемы производства танков в 7 раз, легкой бронетехники — в 4,5 раза, а производство некоторых видов боеприпасов увеличилось в 60 раз.
 
НовостиТ-80танкиЗапорожское направлениеСВОлеопардсвязь
 
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