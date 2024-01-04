https://ukraina.ru/20240104/1052548560.html

"Не боится грязи и не глушится". Новые русские танки готовятся к прорыву украинской обороны на Запорожье

"Не боится грязи и не глушится". Новые русские танки готовятся к прорыву украинской обороны на Запорожье - 04.01.2024 Украина.ру

"Не боится грязи и не глушится". Новые русские танки готовятся к прорыву украинской обороны на Запорожье

В подразделения российской армии, которые выполняют боевые задачи на Запорожском направлении, впервые поступили модернизированные танки Т-80БВМ. Об этом 4 января сообщил командир танкового подразделения ВС РФ Николай во время общения с журналистами

2024-01-04T11:03

2024-01-04T11:03

2024-01-04T11:03

новости

т-80

танки

запорожское направление

сво

леопард

связь

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"Мы получили принципиально новую машину. У машины принципиально новая система связи..., она не глушится, работает очень хорошо, звук у нее качественный, четкий, помех нет. Также машина обладает совершенно новой системой защиты", - сказал он.Командир подразделения также отметил, что на танк устанавливаются дополнительные модули бронезащиты, которые выдерживают попадание FPV-дронов, ПТУР и РПГ.По его словам, надежность и проходимость нового танка Т-80БВМ также являются преимуществами перед другими танками, такими как "Леопард".Ранее глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщал, что государственная корпорация нарастила за 2023 год объемы производства танков в 7 раз, легкой бронетехники — в 4,5 раза, а производство некоторых видов боеприпасов увеличилось в 60 раз.

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новости, т-80, танки, запорожское направление, сво, леопард, связь