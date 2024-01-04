https://ukraina.ru/20240104/1052548443.html
Не только Харьков и Славянск. Военный эксперт о том, куда пойдет Россия, когда выбьет ВСУ из Купянска
Не только Харьков и Славянск. Военный эксперт о том, куда пойдет Россия, когда выбьет ВСУ из Купянска - 04.01.2024 Украина.ру
Не только Харьков и Славянск. Военный эксперт о том, куда пойдет Россия, когда выбьет ВСУ из Купянска
Если мы возьмем Купянск, мы можем двинуться не только на Харьков. Мы можем пойти на Днепропетровск. Только в зависимости от того, какое мы встретим сопротивление, мы можем делать какие-то прикидки. Об этом рассказал военный обозреватель MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев в интервью изданию Украина.ру
2024-01-04T10:33
2024-01-04T10:33
2024-01-04T10:33
новости
россия
всу
авиация
артиллерия
купянск
днепропетровск
харьков
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/10/1051069069_0:0:3021:1699_1920x0_80_0_0_dfdc6d94b605f8d7540323dc7e9216fc.jpg
Но если мы пойдем на Харьков, не имея больших резервов, то мы туда и не дойдем. ВСУ ведут оборонительные действия на этом направлении. А оборона всегда требует меньшего количества ресурсов, чем наступление. Соотношение может быть 1к3, когда один солдат ВСУ может сдерживать трех наших солдат, указал эксперт.Так что нам для решения более глобальных задач в рамках СВО по-прежнему нужно больше сухопутных войск и превосходства на земле, заключил собеседник издания.
купянск
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/10/1051069069_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_891b87a585580366a47d3496af214fe4.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, всу, авиация, артиллерия, купянск, днепропетровск, харьков, сво
Новости, Россия, ВСУ, авиация, артиллерия, Купянск, Днепропетровск, Харьков, СВО
Не только Харьков и Славянск. Военный эксперт о том, куда пойдет Россия, когда выбьет ВСУ из Купянска
Если мы возьмем Купянск, мы можем двинуться не только на Харьков. Мы можем пойти на Днепропетровск. Только в зависимости от того, какое мы встретим сопротивление, мы можем делать какие-то прикидки. Об этом рассказал военный обозреватель MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев в интервью изданию Украина.ру