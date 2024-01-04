Не только Харьков и Славянск. Военный эксперт о том, куда пойдет Россия, когда выбьет ВСУ из Купянска - 04.01.2024 Украина.ру
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Не только Харьков и Славянск. Военный эксперт о том, куда пойдет Россия, когда выбьет ВСУ из Купянска
Не только Харьков и Славянск. Военный эксперт о том, куда пойдет Россия, когда выбьет ВСУ из Купянска - 04.01.2024 Украина.ру
Не только Харьков и Славянск. Военный эксперт о том, куда пойдет Россия, когда выбьет ВСУ из Купянска
Если мы возьмем Купянск, мы можем двинуться не только на Харьков. Мы можем пойти на Днепропетровск. Только в зависимости от того, какое мы встретим сопротивление, мы можем делать какие-то прикидки. Об этом рассказал военный обозреватель MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев в интервью изданию Украина.ру
2024-01-04T10:33
2024-01-04T10:33
новости
россия
всу
авиация
артиллерия
купянск
днепропетровск
харьков
сво
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Но если мы пойдем на Харьков, не имея больших резервов, то мы туда и не дойдем. ВСУ ведут оборонительные действия на этом направлении. А оборона всегда требует меньшего количества ресурсов, чем наступление. Соотношение может быть 1к3, когда один солдат ВСУ может сдерживать трех наших солдат, указал эксперт.Так что нам для решения более глобальных задач в рамках СВО по-прежнему нужно больше сухопутных войск и превосходства на земле, заключил собеседник издания.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, всу, авиация, артиллерия, купянск, днепропетровск, харьков, сво
Новости, Россия, ВСУ, авиация, артиллерия, Купянск, Днепропетровск, Харьков, СВО

Не только Харьков и Славянск. Военный эксперт о том, куда пойдет Россия, когда выбьет ВСУ из Купянска

10:33 04.01.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПодразделение ЦВО на Краснолиманском направлении СВО
Подразделение ЦВО на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Если мы возьмем Купянск, мы можем двинуться не только на Харьков. Мы можем пойти на Днепропетровск. Только в зависимости от того, какое мы встретим сопротивление, мы можем делать какие-то прикидки. Об этом рассказал военный обозреватель MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев в интервью изданию Украина.ру
Но если мы пойдем на Харьков, не имея больших резервов, то мы туда и не дойдем. ВСУ ведут оборонительные действия на этом направлении. А оборона всегда требует меньшего количества ресурсов, чем наступление. Соотношение может быть 1к3, когда один солдат ВСУ может сдерживать трех наших солдат, указал эксперт.
"Без количественного превосходства нас не спасет господство в воздухе. Да, мы будем утюжить позиции противника. Но любой авианалет можно пережить, а по контрбатарейной борьбе у нас счет 1:1", - сетует Корнев.
Так что нам для решения более глобальных задач в рамках СВО по-прежнему нужно больше сухопутных войск и превосходства на земле, заключил собеседник издания.
 
НовостиРоссияВСУавиацияартиллерияКупянскДнепропетровскХарьковСВО
 
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