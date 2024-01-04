https://ukraina.ru/20240104/1052548443.html

Не только Харьков и Славянск. Военный эксперт о том, куда пойдет Россия, когда выбьет ВСУ из Купянска

Не только Харьков и Славянск. Военный эксперт о том, куда пойдет Россия, когда выбьет ВСУ из Купянска - 04.01.2024 Украина.ру

Не только Харьков и Славянск. Военный эксперт о том, куда пойдет Россия, когда выбьет ВСУ из Купянска

Если мы возьмем Купянск, мы можем двинуться не только на Харьков. Мы можем пойти на Днепропетровск. Только в зависимости от того, какое мы встретим сопротивление, мы можем делать какие-то прикидки. Об этом рассказал военный обозреватель MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев в интервью изданию Украина.ру

2024-01-04T10:33

2024-01-04T10:33

2024-01-04T10:33

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Но если мы пойдем на Харьков, не имея больших резервов, то мы туда и не дойдем. ВСУ ведут оборонительные действия на этом направлении. А оборона всегда требует меньшего количества ресурсов, чем наступление. Соотношение может быть 1к3, когда один солдат ВСУ может сдерживать трех наших солдат, указал эксперт.Так что нам для решения более глобальных задач в рамках СВО по-прежнему нужно больше сухопутных войск и превосходства на земле, заключил собеседник издания.

купянск

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новости, россия, всу, авиация, артиллерия, купянск, днепропетровск, харьков, сво