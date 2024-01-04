https://ukraina.ru/20240104/1052548142.html

Обмен пленными, людоедство Франции и Брюсселя. Главное на Украине на утро 4 января

Обмен пленными, людоедство Франции и Брюсселя. Главное на Украине на утро 4 января - 04.01.2024 Украина.ру

Обмен пленными, людоедство Франции и Брюсселя. Главное на Украине на утро 4 января

В ночь на 4 января после длительного перерыва состоялся обмен пленными между Украиной и Россией. Франция и ЕС отказались осуждать удар Украины по Белгороду, унёсший жизни пятерых детей

2024-01-04T10:20

2024-01-04T10:20

2024-01-04T10:26

эксклюзив

хроники

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Об обмене пленными стало известно вечером 4 января, когда об этом сообщило министерство обороны России."В результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 248 российских военнослужащих. Возвращение российских военнослужащих из плена стало возможным благодаря посредническому участию гуманитарного характера Объединённых Арабских Эмиратов. Всем освобожденным российским военнослужащим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Самолётами военно-транспортной авиации ВКС России военнослужащие будут доставлены для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", - указывалось в телеграм-канале Минобороны РФ в 18:57.Спустя 9 минут об обмене сообщил и президент Украины Владимир Зеленский."Наши – дома. Из российского плена вернули свыше 200 наших воинов и гражданских. Солдаты, сержанты, офицеры. Воины Вооружённых сил, Национальной гвардии, ВМС, пограничники. Часть защитников обороняла Мариуполь и "Азовсталь". Благодарю всех, кто несмотря на все трудно возвращает наших людей домой! Благодарю наших защитников! Мы сделаем всё, чтобы вернуть всех наших людей, которые сейчас в российской неволе", - написал он в своём телеграм-канале.При этом, как уточнил позже подполковник Нацгвардии Украины Никита Надточий, среди возвращённых не было боевиков запрещённого в РФ "Азова"*.Как заявили в украинском Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, среди возвращённых Украине пленных 225 были мужчинами, а 5 – женщинами. Начальник штаба – руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов позже также признал роль Объединённых Арабских Эмиратов в организации обмена."Через значительный промежуток во времени нам удалось провести очень сложный обмен. Сегодня вернулись на Украину 230 её защитников, среди которых есть и боевых медики, и защитники с острова Змеиный, из Чернобыльской атомной электростанции, которые в первые дни были захвачены, из "Азовстали", полицейские, нацгвардейцы, Вооружённые силы – т.е. все абсолютно категории. Этот обмен готовился довольно долго. Участие, скажем так, в организации этого процесса непосредственно также принимала сторона Объединённых Арабских Эмиратов, и с её помощью вместе мы смогли это сделать", - заявил Буданов.Главный редактор МИА "Россия Сегодня" Маргарита Симоньян рассказала, что в результате обмена вернулись и те, кого планировали обменять ранее."Сегодня вернулись из плена 248 наших военных. В обмен на 173 - их. Помогали ОАЭ. При их посредничестве мы смогли обменять 75 наших за пять "азовцев" - из тех, кто в июле вернулся из Турции на Украину. Мы много и справедливо возмущались возвращению "азовцев". Но по итогу - спасено 75 наших. Для меня этот итог важнее чего угодно в принципе. Чуть позже пришлю видео", - написала она в своём телеграм-канале в 19:28.Спустя четыре минуты в своём телеграм-канале она опубликовала видео с обмена.Официально Украина обвиняет Россию в том, что обмены приостановились. Однако и украинские, и российские источники отмечают: именно украинское руководство ответственно за то, что обмены долго не проводились."Офис президента [Украины] не расскажет вам одну историю. Связана она с пятью представителями "Азова"*. Фишка в том, что была изначально определённая договорённость. Т.е. эти люди отправились в Турцию, а потом, насколько я понимаю, <...> договорились, что раз уж эти люди отправляются на Украину раньше срока, хотя Эрдоган говорил то, что говорил, и в итоге получил очень много хейта со стороны Российской Федерации и на высоком уровне также его шаг был не понят. Но что там произошло? Говорили: "Если уж они отправляются на Украину, то за одного – 15 человек". Это нормальный обмен потому, что люди на самом деле значимые на Украине, люди некоторые уже являлись символами сопротивления. И поэтому 15 за одного – это нормально. Причём это были не какие-то лётчики. Россияне даже составили список. 75 человек. В этом списке 75 человек никаких там "кровавых убийц", никаких лётчиков, никаких суперважных ракетчиков, секретных агентов и так далее. Просто подобрали не рандомно, а 75 человек. И сказали: "Ну, давайте тогда вот так вот – обмен". Но Зеленский же решает всё по-своему. И Зеленский абсолютно по своему усмотрению забрал этих "азовцев" и привёз их на Украину. С какой целью? С целью пропиариться, разумеется. <...> Российская власть, получив это всё (общественно осуждение – Ред.), говорит: "Ок, но 75 отдайте-то нам по списку и поехали дальше, обмены не должны стоять". Но главнокомандующий всех главнокомандующих, а именно – Владимир Зеленский, говорит: "Нифига". Насколько я знаю, насколько я могу понять Главное управление разведки было поставлено в затруднительное положение из-за этого, все, кто проводили обмены, были поставлены в затруднительное положение. Россияне сказали: "Выкусите: мы нихрена больше никого отдавать не будем", - сообщал ещё 25 декабря украинский медиаэксперт Анатолий Шарий.По его словам, российская сторона решила "не прогибаться", а Зеленский же, по информации Шария, попытался "прогнуть" РФ. При этом Шарий заявил, что попытался сдвинуть дело с мёртвой точки российский бизнесмен Роман Абрамович. Но и ему не удалось уговорить российскую сторону. Шарий также опубликовал тогда список из 300 фамилий людей, которых должны были обменять после того, как украинская сторона бы отдала 75 российских военнопленных.О том, что именно по вине Киева сорвались обмены, сообщал и телеграм-канал Mash."Подробности обмена пленными между ВС РФ и ВСУ. Или как так вышло, что мы отдали 173 человека, а получили 248. По нашей информации, история тянется с июля 2023 года, когда вопреки договорённостям Эрдоган отдал Украине пятерых главарей запрещённого в России "Азова". Тех самых, что несколько недель стояли под обстрелами в "Азовстали" и были вынуждены сдаться. С того момента Киеву выдвинули условие: обмены останавливаются, пока Украина не отдаст 15 пленных наших за одного защитника "Азовстали". Более шести месяцев переговоры стопорились, и только сейчас, во время катастрофического дефицита бойцов в ВСУ, Киев принял условия. Отдал 75 наших солдат — по 15 за каждого азовца. Плюс равноценный обмен 173 на 173", - указывалось в сообщении телеграм-канала.Таким образом, можно ожидать, что в ближайшее время обмены пленными будут продолжены.Людоедство ФранцииМинистерство иностранных дел Франции отказалось осудить удары ВСУ по Белгороду, в результате которых погибло свыше 25 человек, в том числе 5 детей. На ежедневном брифинге журналисты попросили внешнеполитическое ведомство обозначить позицию Парижа относительно ракетных ударов ВСУ с применением запрещенных кассетных боеприпасов.Но в МИД Франции проигнорировали вопрос, заявив только, что Украина "осуществляет законное право на оборону в соответствии с 51-й статьей Устава ООН".Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Станно заявил о "законном праве Украины на оборону" в ответ на вопрос российских журналистов об ударе по Белгороду."В целом Украина имеет законное право защищать себя от <…> агрессии", - заявил Станно.Представитель внешнеполитического ведомства также заявил, что в Брюсселе не хотят верить представленным Россией фактам об обстреле Белгорода."Что касается конкретного инцидента в Белгороде, то никакая информация, которая приходит из России, не может считаться достойной доверия", - заявил Стано, обвинив Россию в "постоянной лжи, манипуляциях и пропаганде".Позиция европейских дипломатов возмутила как людей в России, так и за её пределами."Мы никогда не любили французов. Типа лягушатники, воевали с нами. И вообще эти… п-ры (не пионеры типа). И сейчас убедились в этом. Написал МИД Франции. Удар по Белгороду с применением кассетного боеприпаса – это "право на самооборону". Мразь. Выблядки. Уроды", - заявил запредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале.Проживающий в Испании политолог и историк Лев Вершинин назвал высказывания французских дипломатов и евробюрократов разрешением на удары по России."По сути, это карт-бланш Киеву на превращение в Донецк не только Белгорода, но и Курска, и Орла, и вообще всех городов России. И самое неприятное: ответить тем же Москва не может, потому что Киев только этого и ждёт, и спонсоры Киева только этого и ждут. Чтобы заметить, возмутиться и повысить снизившийся уровень поставок. Увы, и тем не менее, это так. Но ведь если ответить на террор антитеррором нельзя (ведь недопустимо же "газировать" мирное население (речь о неизбирательных бомбардировках Сектора Газа Израилем – Ред.)!), то вполне можно "бейрутизировать" (речь об уничтожении руководства движения "Хамас"в Бейруте – Ред.) тех, кто готовит и реализует террор. Точечно, поименно, без лишних жертв. Конечно, кроме Бубочки (Зеленского – Ред.), который тормозить не намерен, в связи с чем пока что должен жить. В общем, на мой взгляд, пришло время бить по штабам, - или вообще не бить...", - подчеркнул Вершинин.Ранее от предоставленного Францией Украине оружия погибали дети. В июле 2022 года у консульства Франции в Санкт-Петербурге российские активисты установили портрет Вероники Бадиной – эта десятилетняя девочка погибла от обстрелов ВСУ в Ворошиловском районе Донецка. Обстрел вёлся из предоставленной Францией Украине гаубицы Caesar. За год до гибели девочка поборола тяжелейшее заболевание – анемию крови.* - запрещённая в РФ организация - Ред.

https://ukraina.ru/20240103/1052547591.html

https://ukraina.ru/20240103/1052540941.html

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Егор Леев

Егор Леев

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