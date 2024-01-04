Обмен пленными, людоедство Франции и Брюсселя. Главное на Украине на утро 4 января
10:20 04.01.2024 (обновлено: 10:26 04.01.2024)
© Министерство обороны РФ
В ночь на 4 января после длительного перерыва состоялся обмен пленными между Украиной и Россией. Франция и ЕС отказались осуждать удар Украины по Белгороду, унёсший жизни пятерых детей
Об обмене пленными стало известно вечером 4 января, когда об этом сообщило министерство обороны России.
"В результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 248 российских военнослужащих. Возвращение российских военнослужащих из плена стало возможным благодаря посредническому участию гуманитарного характера Объединённых Арабских Эмиратов. Всем освобожденным российским военнослужащим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Самолётами военно-транспортной авиации ВКС России военнослужащие будут доставлены для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", - указывалось в телеграм-канале Минобороны РФ в 18:57.
Спустя 9 минут об обмене сообщил и президент Украины Владимир Зеленский.
"Наши – дома. Из российского плена вернули свыше 200 наших воинов и гражданских. Солдаты, сержанты, офицеры. Воины Вооружённых сил, Национальной гвардии, ВМС, пограничники. Часть защитников обороняла Мариуполь и "Азовсталь". Благодарю всех, кто несмотря на все трудно возвращает наших людей домой! Благодарю наших защитников! Мы сделаем всё, чтобы вернуть всех наших людей, которые сейчас в российской неволе", - написал он в своём телеграм-канале.
При этом, как уточнил позже подполковник Нацгвардии Украины Никита Надточий, среди возвращённых не было боевиков запрещённого в РФ "Азова"*.
Как заявили в украинском Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, среди возвращённых Украине пленных 225 были мужчинами, а 5 – женщинами. Начальник штаба – руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов позже также признал роль Объединённых Арабских Эмиратов в организации обмена.
"Через значительный промежуток во времени нам удалось провести очень сложный обмен. Сегодня вернулись на Украину 230 её защитников, среди которых есть и боевых медики, и защитники с острова Змеиный, из Чернобыльской атомной электростанции, которые в первые дни были захвачены, из "Азовстали", полицейские, нацгвардейцы, Вооружённые силы – т.е. все абсолютно категории. Этот обмен готовился довольно долго. Участие, скажем так, в организации этого процесса непосредственно также принимала сторона Объединённых Арабских Эмиратов, и с её помощью вместе мы смогли это сделать", - заявил Буданов.
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Главный редактор МИА "Россия Сегодня" Маргарита Симоньян рассказала, что в результате обмена вернулись и те, кого планировали обменять ранее.
"Сегодня вернулись из плена 248 наших военных. В обмен на 173 - их. Помогали ОАЭ. При их посредничестве мы смогли обменять 75 наших за пять "азовцев" - из тех, кто в июле вернулся из Турции на Украину. Мы много и справедливо возмущались возвращению "азовцев". Но по итогу - спасено 75 наших. Для меня этот итог важнее чего угодно в принципе. Чуть позже пришлю видео", - написала она в своём телеграм-канале в 19:28.
Спустя четыре минуты в своём телеграм-канале она опубликовала видео с обмена.
Официально Украина обвиняет Россию в том, что обмены приостановились. Однако и украинские, и российские источники отмечают: именно украинское руководство ответственно за то, что обмены долго не проводились.
"Офис президента [Украины] не расскажет вам одну историю. Связана она с пятью представителями "Азова"*. Фишка в том, что была изначально определённая договорённость. Т.е. эти люди отправились в Турцию, а потом, насколько я понимаю, <...> договорились, что раз уж эти люди отправляются на Украину раньше срока, хотя Эрдоган говорил то, что говорил, и в итоге получил очень много хейта со стороны Российской Федерации и на высоком уровне также его шаг был не понят. Но что там произошло? Говорили: "Если уж они отправляются на Украину, то за одного – 15 человек". Это нормальный обмен потому, что люди на самом деле значимые на Украине, люди некоторые уже являлись символами сопротивления. И поэтому 15 за одного – это нормально. Причём это были не какие-то лётчики. Россияне даже составили список. 75 человек. В этом списке 75 человек никаких там "кровавых убийц", никаких лётчиков, никаких суперважных ракетчиков, секретных агентов и так далее. Просто подобрали не рандомно, а 75 человек. И сказали: "Ну, давайте тогда вот так вот – обмен". Но Зеленский же решает всё по-своему. И Зеленский абсолютно по своему усмотрению забрал этих "азовцев" и привёз их на Украину. С какой целью? С целью пропиариться, разумеется. <...> Российская власть, получив это всё (общественно осуждение – Ред.), говорит: "Ок, но 75 отдайте-то нам по списку и поехали дальше, обмены не должны стоять". Но главнокомандующий всех главнокомандующих, а именно – Владимир Зеленский, говорит: "Нифига". Насколько я знаю, насколько я могу понять Главное управление разведки было поставлено в затруднительное положение из-за этого, все, кто проводили обмены, были поставлены в затруднительное положение. Россияне сказали: "Выкусите: мы нихрена больше никого отдавать не будем", - сообщал ещё 25 декабря украинский медиаэксперт Анатолий Шарий.
По его словам, российская сторона решила "не прогибаться", а Зеленский же, по информации Шария, попытался "прогнуть" РФ. При этом Шарий заявил, что попытался сдвинуть дело с мёртвой точки российский бизнесмен Роман Абрамович. Но и ему не удалось уговорить российскую сторону. Шарий также опубликовал тогда список из 300 фамилий людей, которых должны были обменять после того, как украинская сторона бы отдала 75 российских военнопленных.
О том, что именно по вине Киева сорвались обмены, сообщал и телеграм-канал Mash.
"Подробности обмена пленными между ВС РФ и ВСУ. Или как так вышло, что мы отдали 173 человека, а получили 248. По нашей информации, история тянется с июля 2023 года, когда вопреки договорённостям Эрдоган отдал Украине пятерых главарей запрещённого в России "Азова". Тех самых, что несколько недель стояли под обстрелами в "Азовстали" и были вынуждены сдаться. С того момента Киеву выдвинули условие: обмены останавливаются, пока Украина не отдаст 15 пленных наших за одного защитника "Азовстали". Более шести месяцев переговоры стопорились, и только сейчас, во время катастрофического дефицита бойцов в ВСУ, Киев принял условия. Отдал 75 наших солдат — по 15 за каждого азовца. Плюс равноценный обмен 173 на 173", - указывалось в сообщении телеграм-канала.
Таким образом, можно ожидать, что в ближайшее время обмены пленными будут продолжены.
Людоедство Франции
Министерство иностранных дел Франции отказалось осудить удары ВСУ по Белгороду, в результате которых погибло свыше 25 человек, в том числе 5 детей. На ежедневном брифинге журналисты попросили внешнеполитическое ведомство обозначить позицию Парижа относительно ракетных ударов ВСУ с применением запрещенных кассетных боеприпасов.
Но в МИД Франции проигнорировали вопрос, заявив только, что Украина "осуществляет законное право на оборону в соответствии с 51-й статьей Устава ООН".
Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Станно заявил о "законном праве Украины на оборону" в ответ на вопрос российских журналистов об ударе по Белгороду.
"В целом Украина имеет законное право защищать себя от <…> агрессии", - заявил Станно.
Представитель внешнеполитического ведомства также заявил, что в Брюсселе не хотят верить представленным Россией фактам об обстреле Белгорода.
"Что касается конкретного инцидента в Белгороде, то никакая информация, которая приходит из России, не может считаться достойной доверия", - заявил Стано, обвинив Россию в "постоянной лжи, манипуляциях и пропаганде".
Позиция европейских дипломатов возмутила как людей в России, так и за её пределами.
"Мы никогда не любили французов. Типа лягушатники, воевали с нами. И вообще эти… п-ры (не пионеры типа). И сейчас убедились в этом. Написал МИД Франции. Удар по Белгороду с применением кассетного боеприпаса – это "право на самооборону". Мразь. Выблядки. Уроды", - заявил запредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале.
Проживающий в Испании политолог и историк Лев Вершинин назвал высказывания французских дипломатов и евробюрократов разрешением на удары по России.
"По сути, это карт-бланш Киеву на превращение в Донецк не только Белгорода, но и Курска, и Орла, и вообще всех городов России. И самое неприятное: ответить тем же Москва не может, потому что Киев только этого и ждёт, и спонсоры Киева только этого и ждут. Чтобы заметить, возмутиться и повысить снизившийся уровень поставок. Увы, и тем не менее, это так. Но ведь если ответить на террор антитеррором нельзя (ведь недопустимо же "газировать" мирное население (речь о неизбирательных бомбардировках Сектора Газа Израилем – Ред.)!), то вполне можно "бейрутизировать" (речь об уничтожении руководства движения "Хамас"в Бейруте – Ред.) тех, кто готовит и реализует террор. Точечно, поименно, без лишних жертв. Конечно, кроме Бубочки (Зеленского – Ред.), который тормозить не намерен, в связи с чем пока что должен жить. В общем, на мой взгляд, пришло время бить по штабам, - или вообще не бить...", - подчеркнул Вершинин.
Ранее от предоставленного Францией Украине оружия погибали дети. В июле 2022 года у консульства Франции в Санкт-Петербурге российские активисты установили портрет Вероники Бадиной – эта десятилетняя девочка погибла от обстрелов ВСУ в Ворошиловском районе Донецка. Обстрел вёлся из предоставленной Францией Украине гаубицы Caesar. За год до гибели девочка поборола тяжелейшее заболевание – анемию крови.
* - запрещённая в РФ организация - Ред.