"Компашка Зеленского должна уйти". Украинские эксперты пытаются найти выход из катастрофы - 04.01.2024 Украина.ру
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"Компашка Зеленского должна уйти". Украинские эксперты пытаются найти выход из катастрофы
"Компашка Зеленского должна уйти". Украинские эксперты пытаются найти выход из катастрофы - 04.01.2024 Украина.ру
"Компашка Зеленского должна уйти". Украинские эксперты пытаются найти выход из катастрофы
В Киеве думают над тем, как подстегнуть Запад к более активным действиям, без этого киевский режим не справляется. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Запад утратил ощущение срочности в деле оказания помощи Украине
2024-01-04T04:29
2024-01-04T04:29
эксклюзив
украина
россия
владимир путин
владимир зеленский
донбасс
соскин
алексей арестович
андрей ермолаев
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Но Запад прагматично действует по своим планам, а вовсе не по планам украинского руководства. И сейчас оказывается, что долгосрочных планов сотрудничества с Киевом у многих западных правительств нет, а конфликт между Украиной и Россией Запад не рассматривают как непосредственную угрозу себе.Об этом сказал известный украинский политолог Андрей Ермолаев в интервью интернет-каналу "Новини Live".Он добавил, что подготовки к войне нет, это было бы видно. Запад спокойно ушел на рождественские каникулы, как это было и год тому назад.На Западе читают аналитические доклады, отражающие позицию российских элит и понимают, что планов объявить войну НАТО и довести танки до Парижа и Берлина у Москвы нет."И они понимают, что если правильно себя вести, то в этой конкуренции за новый миропорядок можно с Россией и не воевать", – отметил эксперт, пояснив, что "воевать они могут на украино-российском фронте, на геополитическом, санкциями" и т. д., то есть – "гибридным образом", но не в прямом военном столкновении с РФ.Ермолаев отметил, что Запад относиться к войне прагматично и цинично, а Украина превратилась "в огромную кровавую лабораторию военную" по апробации различных военных технологий и военных решений — в общем, страна стала полигоном, как проговорился тогда еще министр обороны Резников.Что до ситуации на Украине, то, по словам политолога, события последних дней показали, что "ничего еще не закончилось". Очереди на границах – "безвиз превратился в безвыезд", ракетные атаки и мобилизация, вот такая картинка.Атмосфера в обществе разительно изменилась, потому что государство начало вести себя не как государство-республика, а так, как вели себя европейски монархи в каком-нибудь XVII веке, люди почувствовали этот сдвиг, увидели, что государственная машина превращается в инструмент порабощения, констатировал Ермолаев.Но вернемся к проблеме западной помощи. Украинский дипломат, эксперт Центра оборонных стратегий Александр Хара в эфире "Радио НВ" призвал к переносу боевых действий на территорию России и к причинению РФ такого ущерба, вследствие которого Россия просто "физически не сможет продолжать войну"Это, по его словам, "единственный вариант" победы Киева в этом конфликте.Однако добиться этого можно (если можно — Ред.) лишь с помощью Запада, который, по словам эксперта, "живет от катастрофы до катастрофы". Хара выразил надежду, что в США пересмотрят свою стратегию помощи Киеву, поскольку нынешняя – "провалилась".Отметим, что украинский дипломат возлагает вину и ответственность за все беды нынешней Украины (точнее, киевского режима – Ред.) не только на политическое руководство РФ, но и вообще на всех россиян. Знакомая концепция.Свои аргументы для того, чтобы убедить Запад в необходимости пересмотра стратегии относительно помощи Украине предлагает покинувший страну экс-советник ОП Алексей Арестович (признан в РФ спонсором экстремизма и терроризма).По его словам, на Западе должны бояться "условного перевоссоздания Российской империи" в результате победы России и последующего соединения потенциалов (в том числе армий) РФ и Украины."Если приходится их пугать уже объединением потенциала России и Украины, дело швах", – сказал Арестович в интервью российскому либеральному журналисту Евгению Киселеву (признан иноагентом в РФ).При этом экс-советник ОП отметил, что дело и так швах, "потому что совершенно неочевидно предоставление американской помощи".Впрочем, по мнению Арестовича*, ракетные атаки включают в украинском обществе "неслыханное упрямство" – дескать, будут теперь готовы воевать и до последнего украинца, но и "до крайнего россиянина", теперь точно никаких переговоров.Но о таком упрямстве – "до последнего" – легче говорить издалека...Конечно, не все верят в реальность победы Киева. Раздаются и призывы к остановке конфликта, по крайней мере, на территории Украины. Но это возможно только при смене нынешней команды во власти, считает экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин.Он в своем блоге выразил удивление: "неужели эта зеленая плесень может украинцами-русичами управлять?". И заявил, что надо прислушаться к тому, что сказал Владимир Путин во время встречи в госпитале им. Вишневского.А президент РФ сказал, что Украина для России не враг, враг – на Западе.По мнению эксперта, сказано все предельно ясно, и украинцам надо бы это услышать, остановиться и "освободить дорогу" для этих настоящих врагов, пусть покажут, на что они способны. В чем проблема? Проблема в Зеленском и в его окружении – в той самой "зеленой плесени", желающей воевать до последнего украинца.Поэтому вся эта "компашка Зеленского однозначно должна уйти", их надо заменить на тех, кто "спасет остатки украинской нации, украинского народа и украинского государства", заявил Соскин. По его словам, с этой целью нужно создать в стране "коалицию мира".Но в экспертной среде на Украине у Соскина – мало союзников (по крайней мере среди тех, кто может позволить себе говорить).Украинский политолог Владимир Цыбулько считает посыл о том, что это Запад воюет до последнего украинца, "стратегической темой российской пропаганды". По его мнению, невозможно соединить удары по территории Украины с призывами к миру."Когда ты хочешь мира, ты забираешь свои войска и оставляешь территорию страны", – заявил политолог в эфире телеканала "Прямой".По сути, повторил заклинания Зеленского о границах 1991 года – Россия должна капитулировать, вот тогда и будет мир.Такие заклинатели забывают, кто эту войну начал, кто начал убивать. Разве Россия бомбила Донбасс? Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что с 2014 года погибли 9152 мирных жителя, из них 233 ребенка. Ранения получили 13 530 гражданских лиц.Весь этот кошмар начался после госпереворота, именуемого Майданом. России некуда отступать.* Внесён Росфинмониторингом в список спонсоров терроризма и экстремизма
https://ukraina.ru/20240102/1052530254.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, россия, владимир путин, владимир зеленский, донбасс, соскин, алексей арестович, андрей ермолаев
Эксклюзив, Украина, Россия, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Донбасс, Соскин, Алексей Арестович, Андрей Ермолаев

"Компашка Зеленского должна уйти". Украинские эксперты пытаются найти выход из катастрофы

04:29 04.01.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
В Киеве думают над тем, как подстегнуть Запад к более активным действиям, без этого киевский режим не справляется. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Запад утратил ощущение срочности в деле оказания помощи Украине
Но Запад прагматично действует по своим планам, а вовсе не по планам украинского руководства. И сейчас оказывается, что долгосрочных планов сотрудничества с Киевом у многих западных правительств нет, а конфликт между Украиной и Россией Запад не рассматривают как непосредственную угрозу себе.
Об этом сказал известный украинский политолог Андрей Ермолаев в интервью интернет-каналу "Новини Live".
Он добавил, что подготовки к войне нет, это было бы видно. Запад спокойно ушел на рождественские каникулы, как это было и год тому назад.
На Западе читают аналитические доклады, отражающие позицию российских элит и понимают, что планов объявить войну НАТО и довести танки до Парижа и Берлина у Москвы нет.
"И они понимают, что если правильно себя вести, то в этой конкуренции за новый миропорядок можно с Россией и не воевать", – отметил эксперт, пояснив, что "воевать они могут на украино-российском фронте, на геополитическом, санкциями" и т. д., то есть – "гибридным образом", но не в прямом военном столкновении с РФ.
Ермолаев отметил, что Запад относиться к войне прагматично и цинично, а Украина превратилась "в огромную кровавую лабораторию военную" по апробации различных военных технологий и военных решений — в общем, страна стала полигоном, как проговорился тогда еще министр обороны Резников.
- РИА Новости, 1920, 02.01.2024
2 января, 04:02
"Эпоха вырождения" и "неудавшееся государство". Украинские эксперты и политики о перспективах УкраиныНа Украине обсуждают, каким образом столь воспеваемая прежде демократия легко уступила место авторитарному режиму, сменит ли его военная хунта и чем грозит стране продолжение конфликта
Что до ситуации на Украине, то, по словам политолога, события последних дней показали, что "ничего еще не закончилось". Очереди на границах – "безвиз превратился в безвыезд", ракетные атаки и мобилизация, вот такая картинка.
Атмосфера в обществе разительно изменилась, потому что государство начало вести себя не как государство-республика, а так, как вели себя европейски монархи в каком-нибудь XVII веке, люди почувствовали этот сдвиг, увидели, что государственная машина превращается в инструмент порабощения, констатировал Ермолаев.
Но вернемся к проблеме западной помощи. Украинский дипломат, эксперт Центра оборонных стратегий Александр Хара в эфире "Радио НВ" призвал к переносу боевых действий на территорию России и к причинению РФ такого ущерба, вследствие которого Россия просто "физически не сможет продолжать войну"
Это, по его словам, "единственный вариант" победы Киева в этом конфликте.
Однако добиться этого можно (если можно — Ред.) лишь с помощью Запада, который, по словам эксперта, "живет от катастрофы до катастрофы". Хара выразил надежду, что в США пересмотрят свою стратегию помощи Киеву, поскольку нынешняя – "провалилась".
Отметим, что украинский дипломат возлагает вину и ответственность за все беды нынешней Украины (точнее, киевского режима – Ред.) не только на политическое руководство РФ, но и вообще на всех россиян. Знакомая концепция.
Свои аргументы для того, чтобы убедить Запад в необходимости пересмотра стратегии относительно помощи Украине предлагает покинувший страну экс-советник ОП Алексей Арестович (признан в РФ спонсором экстремизма и терроризма).
1 января, 04:10
Зеленский теряет союзников, Украина теряет веру. Эксперты о ситуации в странеВ новогодние дни на Украине продолжают обсуждать обострение конфликта и внесенный Кабмином законопроект о мобилизации, поскольку и последствия обострения, и предусматриваемые документом жесткие карательные меры затронут всех
По его словам, на Западе должны бояться "условного перевоссоздания Российской империи" в результате победы России и последующего соединения потенциалов (в том числе армий) РФ и Украины.
"Если приходится их пугать уже объединением потенциала России и Украины, дело швах", – сказал Арестович в интервью российскому либеральному журналисту Евгению Киселеву (признан иноагентом в РФ).
При этом экс-советник ОП отметил, что дело и так швах, "потому что совершенно неочевидно предоставление американской помощи".
Впрочем, по мнению Арестовича*, ракетные атаки включают в украинском обществе "неслыханное упрямство" – дескать, будут теперь готовы воевать и до последнего украинца, но и "до крайнего россиянина", теперь точно никаких переговоров.
Но о таком упрямстве – "до последнего" – легче говорить издалека...
Конечно, не все верят в реальность победы Киева. Раздаются и призывы к остановке конфликта, по крайней мере, на территории Украины. Но это возможно только при смене нынешней команды во власти, считает экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин.
Он в своем блоге выразил удивление: "неужели эта зеленая плесень может украинцами-русичами управлять?". И заявил, что надо прислушаться к тому, что сказал Владимир Путин во время встречи в госпитале им. Вишневского.
А президент РФ сказал, что Украина для России не враг, враг – на Западе.
- РИА Новости, 1920, 31.12.2023
31 декабря 2023, 04:01
"Спираль смерти". Украинские эксперты и политики о будущем страныПродолжение конфликта делает вполне реальной перспективу практически полного обезлюживания Украины. Но, может быть, именно этого и добивается нынешняя власть, ведь земля, на которой живут украинцы, продается и будет продана
По мнению эксперта, сказано все предельно ясно, и украинцам надо бы это услышать, остановиться и "освободить дорогу" для этих настоящих врагов, пусть покажут, на что они способны. В чем проблема? Проблема в Зеленском и в его окружении – в той самой "зеленой плесени", желающей воевать до последнего украинца.
Поэтому вся эта "компашка Зеленского однозначно должна уйти", их надо заменить на тех, кто "спасет остатки украинской нации, украинского народа и украинского государства", заявил Соскин. По его словам, с этой целью нужно создать в стране "коалицию мира".
Но в экспертной среде на Украине у Соскина – мало союзников (по крайней мере среди тех, кто может позволить себе говорить).
Украинский политолог Владимир Цыбулько считает посыл о том, что это Запад воюет до последнего украинца, "стратегической темой российской пропаганды". По его мнению, невозможно соединить удары по территории Украины с призывами к миру.
"Когда ты хочешь мира, ты забираешь свои войска и оставляешь территорию страны", – заявил политолог в эфире телеканала "Прямой".
По сути, повторил заклинания Зеленского о границах 1991 года – Россия должна капитулировать, вот тогда и будет мир.
Такие заклинатели забывают, кто эту войну начал, кто начал убивать. Разве Россия бомбила Донбасс? Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что с 2014 года погибли 9152 мирных жителя, из них 233 ребенка. Ранения получили 13 530 гражданских лиц.
Весь этот кошмар начался после госпереворота, именуемого Майданом. России некуда отступать.
* Внесён Росфинмониторингом в список спонсоров терроризма и экстремизма
 
ЭксклюзивУкраинаРоссияВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДонбассСоскинАлексей АрестовичАндрей Ермолаев
 
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