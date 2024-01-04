"Компашка Зеленского должна уйти". Украинские эксперты пытаются найти выход из катастрофы
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
В Киеве думают над тем, как подстегнуть Запад к более активным действиям, без этого киевский режим не справляется. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Запад утратил ощущение срочности в деле оказания помощи Украине
Но Запад прагматично действует по своим планам, а вовсе не по планам украинского руководства. И сейчас оказывается, что долгосрочных планов сотрудничества с Киевом у многих западных правительств нет, а конфликт между Украиной и Россией Запад не рассматривают как непосредственную угрозу себе.
Об этом сказал известный украинский политолог Андрей Ермолаев в интервью интернет-каналу "Новини Live".
Он добавил, что подготовки к войне нет, это было бы видно. Запад спокойно ушел на рождественские каникулы, как это было и год тому назад.
На Западе читают аналитические доклады, отражающие позицию российских элит и понимают, что планов объявить войну НАТО и довести танки до Парижа и Берлина у Москвы нет.
"И они понимают, что если правильно себя вести, то в этой конкуренции за новый миропорядок можно с Россией и не воевать", – отметил эксперт, пояснив, что "воевать они могут на украино-российском фронте, на геополитическом, санкциями" и т. д., то есть – "гибридным образом", но не в прямом военном столкновении с РФ.
Ермолаев отметил, что Запад относиться к войне прагматично и цинично, а Украина превратилась "в огромную кровавую лабораторию военную" по апробации различных военных технологий и военных решений — в общем, страна стала полигоном, как проговорился тогда еще министр обороны Резников.
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Что до ситуации на Украине, то, по словам политолога, события последних дней показали, что "ничего еще не закончилось". Очереди на границах – "безвиз превратился в безвыезд", ракетные атаки и мобилизация, вот такая картинка.
Атмосфера в обществе разительно изменилась, потому что государство начало вести себя не как государство-республика, а так, как вели себя европейски монархи в каком-нибудь XVII веке, люди почувствовали этот сдвиг, увидели, что государственная машина превращается в инструмент порабощения, констатировал Ермолаев.
Но вернемся к проблеме западной помощи. Украинский дипломат, эксперт Центра оборонных стратегий Александр Хара в эфире "Радио НВ" призвал к переносу боевых действий на территорию России и к причинению РФ такого ущерба, вследствие которого Россия просто "физически не сможет продолжать войну"
Это, по его словам, "единственный вариант" победы Киева в этом конфликте.
Однако добиться этого можно (если можно — Ред.) лишь с помощью Запада, который, по словам эксперта, "живет от катастрофы до катастрофы". Хара выразил надежду, что в США пересмотрят свою стратегию помощи Киеву, поскольку нынешняя – "провалилась".
Отметим, что украинский дипломат возлагает вину и ответственность за все беды нынешней Украины (точнее, киевского режима – Ред.) не только на политическое руководство РФ, но и вообще на всех россиян. Знакомая концепция.
Свои аргументы для того, чтобы убедить Запад в необходимости пересмотра стратегии относительно помощи Украине предлагает покинувший страну экс-советник ОП Алексей Арестович (признан в РФ спонсором экстремизма и терроризма).
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По его словам, на Западе должны бояться "условного перевоссоздания Российской империи" в результате победы России и последующего соединения потенциалов (в том числе армий) РФ и Украины.
"Если приходится их пугать уже объединением потенциала России и Украины, дело швах", – сказал Арестович в интервью российскому либеральному журналисту Евгению Киселеву (признан иноагентом в РФ).
При этом экс-советник ОП отметил, что дело и так швах, "потому что совершенно неочевидно предоставление американской помощи".
Впрочем, по мнению Арестовича*, ракетные атаки включают в украинском обществе "неслыханное упрямство" – дескать, будут теперь готовы воевать и до последнего украинца, но и "до крайнего россиянина", теперь точно никаких переговоров.
Но о таком упрямстве – "до последнего" – легче говорить издалека...
Конечно, не все верят в реальность победы Киева. Раздаются и призывы к остановке конфликта, по крайней мере, на территории Украины. Но это возможно только при смене нынешней команды во власти, считает экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин.
Он в своем блоге выразил удивление: "неужели эта зеленая плесень может украинцами-русичами управлять?". И заявил, что надо прислушаться к тому, что сказал Владимир Путин во время встречи в госпитале им. Вишневского.
А президент РФ сказал, что Украина для России не враг, враг – на Западе.
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По мнению эксперта, сказано все предельно ясно, и украинцам надо бы это услышать, остановиться и "освободить дорогу" для этих настоящих врагов, пусть покажут, на что они способны. В чем проблема? Проблема в Зеленском и в его окружении – в той самой "зеленой плесени", желающей воевать до последнего украинца.
Поэтому вся эта "компашка Зеленского однозначно должна уйти", их надо заменить на тех, кто "спасет остатки украинской нации, украинского народа и украинского государства", заявил Соскин. По его словам, с этой целью нужно создать в стране "коалицию мира".
Но в экспертной среде на Украине у Соскина – мало союзников (по крайней мере среди тех, кто может позволить себе говорить).
Украинский политолог Владимир Цыбулько считает посыл о том, что это Запад воюет до последнего украинца, "стратегической темой российской пропаганды". По его мнению, невозможно соединить удары по территории Украины с призывами к миру.
"Когда ты хочешь мира, ты забираешь свои войска и оставляешь территорию страны", – заявил политолог в эфире телеканала "Прямой".
По сути, повторил заклинания Зеленского о границах 1991 года – Россия должна капитулировать, вот тогда и будет мир.
Такие заклинатели забывают, кто эту войну начал, кто начал убивать. Разве Россия бомбила Донбасс? Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что с 2014 года погибли 9152 мирных жителя, из них 233 ребенка. Ранения получили 13 530 гражданских лиц.
Весь этот кошмар начался после госпереворота, именуемого Майданом. России некуда отступать.
* Внесён Росфинмониторингом в список спонсоров терроризма и экстремизма