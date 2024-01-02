"Эпоха вырождения" и "неудавшееся государство". Украинские эксперты и политики о перспективах Украины - 02.01.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240102/1052530254.html
"Эпоха вырождения" и "неудавшееся государство". Украинские эксперты и политики о перспективах Украины
"Эпоха вырождения" и "неудавшееся государство". Украинские эксперты и политики о перспективах Украины - 02.01.2024 Украина.ру
"Эпоха вырождения" и "неудавшееся государство". Украинские эксперты и политики о перспективах Украины
На Украине обсуждают, каким образом столь воспеваемая прежде демократия легко уступила место авторитарному режиму, сменит ли его военная хунта и чем грозит стране продолжение конфликта
2024-01-02T04:02
2024-01-02T04:02
эксклюзив
украина
всу
владимир зеленский
владимир путин
мобилизация
вадим карасев
андрей ермолаев
нато
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/03/1048443960_0:155:3065:1879_1920x0_80_0_0_dd0d65c0ea76589de7a60e5787188039.jpg
Известный украинский политолог Андрей Николаев в интервью журналисту Александру Шелесту (признан иноагентом в РФ) констатировал: входим в эпоху вырождения, закатывается наша современность вместе с гуманистическими ценностями, которые декларировались весь прошлый век.Теперь новые культы: культ страха, проверенный пандемией, теперь пронизывает весь мир, утверждается культ ненависти, что легко увидеть в медийном пространстве… И, наконец, утверждается культ разрушения, реабилитация войны.Эксперт отметил, что социальное самочувствие общества изменилось — демократия не проходит экзамен войной, превращается в автократию. Оказалось, что тема рабов — не метафора, "к нам относятся как к быдлу".И это не только украинский феномен, но общемировой. И 2024 год станет годом утверждения силы, считает Ермолаев.Что на Украине? По словам политолога, западные аналитики разочаровываются тем, как страна трансформируется в условиях войны — теперь альтернативой установившейся автократии является лишь военная хунта.Такой вариант как национальный консенсус просто не рассматривается, это не нужно украинским политиком и плохо понимается обществом.Кстати, о буднях автократического режима. Избежать попадания в ряды ВСУ становится все сложнее. Повестки начали раздавать на блокпостах в Киеве и в других городах.Как информирует телеграм-канал "Резидент" со ссылкой на свой источник в офисе Зеленского, блокпосты в столице Украины были выставлены для обкатки технологии тотальной мобилизации."На Банковой решили использовать опыт Covid-19, когда Главы ОДА (облгосадимнистраций — Ред.) могли издавать указы по ограничению передвижения граждан. Теперь военные администрации в обход закона, фактически по всей стране готовят особые режимы, для проверки документов и тотальной мобилизации", – пишет "Резидент".По мнению Ермолаева, такая политика отражается на настроениях людей, и народ рождает такие формулы, как "Всю Конча-Заспу — на войну, на фронт".Эксперт отметил, что это уже "образ социальной революции, социального протеста, где государство становится чуждой силой, которая... подавляет народ".Есть несколько причин, по которым иссяк поток добровольцев, заявил украинский политик, бывший генпрокурор и бывший глава МВД Украины Юрий Луценко.Он перечислил их в эфире телеканала "Прямой": это, по его мнению, непрекращающиеся масштабные коррупционные скандалы, это огромные потери, о которых людям не говорят, это очевидное для многих отсутствие справедливости — кто-то воюет, а кто-то нет."Политические ВИПы должны пойти на войну. Публично. Как Элвис Пресли, который надел форму и поехал, возможно, и на дурную войну во Вьетнам, но поехал", – заявил Луценко.Он добавил, что и друзья Зеленского из "95 кавртала" должны тоже надеть форму и "по крайней мере, с гитарами пойти на фронт — там музыка тоже не будет лишней".Некоторый оптимизм выразил в эфире интернет-канала "Да это так" украинский политолог Вадим Карасев. По его словам, наибольшее ожесточение бывает как раз перед концом войны.Эксперт считает, что "дело идет к компромиссу". По его мнению, некоторые предпосылки к этому можно увидеть невооруженным взглядом — так, массовое бегство украинцев от мобилизации уже является какой-то неосознанной формой компромисса, пока – "в ногах"."Пока не возник компромисс в голове, ну, скажем так, у большинства населения, но он формируется уже в ногах.Одно дело, когда можно с дивана призывать к продолжению войны, а война — это всегда больше смертей, а другое дело, когда тебя вызывают, поднимают с дивана и отправляют в окоп", – сказал Карасев.Он продолжил: убегают, не хотят воевать, значит, в ногах уже созрел некий компромисс.Массовые сбои в мобилизации означают, что возвращается здравый смысл — пусть смысл обывателя, а не героя. Но для восстановления страны нужен именно компромисс, только так можно привлечь инвестиции, вернуть миллионы беженцев."А без восстановления и без людей мы просто обречены будем тогда быть неудавшимся государством", – заявил Карасев, добавив, что если вопрос войны и мира не решится хотя бы в первом полугодии 2024 года, то такая перспектива станет вполне реальной.Будет территория войны, обстрелов, территории ветхозаветной логики "око за око", но жизни-то не будет, предостерег политолог. По его мнению, к перемирию сейчас призывают на Западе, "да и Путину долгая война тоже не нужна"."Война-то началась, чтобы Украина не вступила в НАТО. Запад сейчас сам говорит, что подтвердил Зеленский на своей пресс-конференции (что в НАТО Украину не ждут — Ред.). Так за что война идет?" – задал вопрос Карасев.И сам же ответил: за переговоры, за то, у кого какая будет позиция, лучше или хуже, кто больше выиграет от перемирия.Даже невступление Украины в НАТО и в ЕС не стоит считать поражением, может быть, через несколько лет выяснится, что и не надо было, отметил эксперт.По его словам, далеко не все в нынешней европейской повестке греет душу украинцев. Украинцам на самом деле нужен не какой-то "зеленый переход", а нужна независимость, безопасность, работающая экономика и внутренний порядок — защита от улицы, от самоназначенных полицейских – лингвистических и прочих.Если будет продолжаться война, то и внутри страны порядок не удастся навести, считает Карасев. По его словам, "длительная война приводит к обезжизниванию государственного организма".
https://ukraina.ru/20231231/1052513911.html
https://ukraina.ru/20231230/1052494842.html
https://ukraina.ru/20231229/1052470498.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Сергей Зуев
Сергей Зуев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/03/1048443960_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_60e7d1328b84bfbe6e3100c70d4ac184.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, всу, владимир зеленский, владимир путин, мобилизация, вадим карасев, андрей ермолаев, нато, ес
Эксклюзив, Украина, ВСУ, Владимир Зеленский, Владимир Путин, мобилизация, Вадим Карасев, Андрей Ермолаев, НАТО, ЕС

"Эпоха вырождения" и "неудавшееся государство". Украинские эксперты и политики о перспективах Украины

04:02 02.01.2024
 
© AP / Jae C. Hong
- РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© AP / Jae C. Hong
Читать в
Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
На Украине обсуждают, каким образом столь воспеваемая прежде демократия легко уступила место авторитарному режиму, сменит ли его военная хунта и чем грозит стране продолжение конфликта
Известный украинский политолог Андрей Николаев в интервью журналисту Александру Шелесту (признан иноагентом в РФ) констатировал: входим в эпоху вырождения, закатывается наша современность вместе с гуманистическими ценностями, которые декларировались весь прошлый век.
Теперь новые культы: культ страха, проверенный пандемией, теперь пронизывает весь мир, утверждается культ ненависти, что легко увидеть в медийном пространстве… И, наконец, утверждается культ разрушения, реабилитация войны.
Эксперт отметил, что социальное самочувствие общества изменилось — демократия не проходит экзамен войной, превращается в автократию. Оказалось, что тема рабов — не метафора, "к нам относятся как к быдлу".
И это не только украинский феномен, но общемировой. И 2024 год станет годом утверждения силы, считает Ермолаев.
Что на Украине? По словам политолога, западные аналитики разочаровываются тем, как страна трансформируется в условиях войны — теперь альтернативой установившейся автократии является лишь военная хунта.
Такой вариант как национальный консенсус просто не рассматривается, это не нужно украинским политиком и плохо понимается обществом.
- РИА Новости, 1920, 31.12.2023
31 декабря 2023, 04:01
"Спираль смерти". Украинские эксперты и политики о будущем страныПродолжение конфликта делает вполне реальной перспективу практически полного обезлюживания Украины. Но, может быть, именно этого и добивается нынешняя власть, ведь земля, на которой живут украинцы, продается и будет продана
Кстати, о буднях автократического режима. Избежать попадания в ряды ВСУ становится все сложнее. Повестки начали раздавать на блокпостах в Киеве и в других городах.
Как информирует телеграм-канал "Резидент" со ссылкой на свой источник в офисе Зеленского, блокпосты в столице Украины были выставлены для обкатки технологии тотальной мобилизации.
"На Банковой решили использовать опыт Covid-19, когда Главы ОДА (облгосадимнистраций — Ред.) могли издавать указы по ограничению передвижения граждан. Теперь военные администрации в обход закона, фактически по всей стране готовят особые режимы, для проверки документов и тотальной мобилизации", – пишет "Резидент".
По мнению Ермолаева, такая политика отражается на настроениях людей, и народ рождает такие формулы, как "Всю Конча-Заспу — на войну, на фронт".
Эксперт отметил, что это уже "образ социальной революции, социального протеста, где государство становится чуждой силой, которая... подавляет народ".
Есть несколько причин, по которым иссяк поток добровольцев, заявил украинский политик, бывший генпрокурор и бывший глава МВД Украины Юрий Луценко.
Он перечислил их в эфире телеканала "Прямой": это, по его мнению, непрекращающиеся масштабные коррупционные скандалы, это огромные потери, о которых людям не говорят, это очевидное для многих отсутствие справедливости — кто-то воюет, а кто-то нет.
"Политические ВИПы должны пойти на войну. Публично. Как Элвис Пресли, который надел форму и поехал, возможно, и на дурную войну во Вьетнам, но поехал", – заявил Луценко.
Он добавил, что и друзья Зеленского из "95 кавртала" должны тоже надеть форму и "по крайней мере, с гитарами пойти на фронт — там музыка тоже не будет лишней".
- РИА Новости, 1920, 30.12.2023
30 декабря 2023, 04:12
"Растерянность в обществе и в правящем классе". Украинские эксперты и политики о ситуации в странеПротиворечия внутри Украины обостряются. Сейчас их масштаб таков, что возникает угроза революции. Об этом заявил бывший командующий Силами спецопераций ВСУ генерал Сергей Кривонос
Некоторый оптимизм выразил в эфире интернет-канала "Да это так" украинский политолог Вадим Карасев. По его словам, наибольшее ожесточение бывает как раз перед концом войны.
Эксперт считает, что "дело идет к компромиссу". По его мнению, некоторые предпосылки к этому можно увидеть невооруженным взглядом — так, массовое бегство украинцев от мобилизации уже является какой-то неосознанной формой компромисса, пока – "в ногах".
"Пока не возник компромисс в голове, ну, скажем так, у большинства населения, но он формируется уже в ногах.
Одно дело, когда можно с дивана призывать к продолжению войны, а война — это всегда больше смертей, а другое дело, когда тебя вызывают, поднимают с дивана и отправляют в окоп", – сказал Карасев.
Он продолжил: убегают, не хотят воевать, значит, в ногах уже созрел некий компромисс.
Массовые сбои в мобилизации означают, что возвращается здравый смысл — пусть смысл обывателя, а не героя. Но для восстановления страны нужен именно компромисс, только так можно привлечь инвестиции, вернуть миллионы беженцев.
"А без восстановления и без людей мы просто обречены будем тогда быть неудавшимся государством", – заявил Карасев, добавив, что если вопрос войны и мира не решится хотя бы в первом полугодии 2024 года, то такая перспектива станет вполне реальной.
Будет территория войны, обстрелов, территории ветхозаветной логики "око за око", но жизни-то не будет, предостерег политолог. По его мнению, к перемирию сейчас призывают на Западе, "да и Путину долгая война тоже не нужна".
"Война-то началась, чтобы Украина не вступила в НАТО. Запад сейчас сам говорит, что подтвердил Зеленский на своей пресс-конференции (что в НАТО Украину не ждут — Ред.). Так за что война идет?" – задал вопрос Карасев.
И сам же ответил: за переговоры, за то, у кого какая будет позиция, лучше или хуже, кто больше выиграет от перемирия.
29 декабря 2023, 04:36
Без права на жизнь. Украинские эксперты гадают, зачем украинцев "загоняют в угол как собак"Главной темой в украинском экспертном сообществе и в обществе в целом остается внесенный Кабмином законопроект об усилении мобилизации. Реакция чрезвычайно бурная, оценки в основном негативные. Некоторые критики даже заподозрили инициаторов проекта в "зраде" (измене – Ред.)
Даже невступление Украины в НАТО и в ЕС не стоит считать поражением, может быть, через несколько лет выяснится, что и не надо было, отметил эксперт.
По его словам, далеко не все в нынешней европейской повестке греет душу украинцев. Украинцам на самом деле нужен не какой-то "зеленый переход", а нужна независимость, безопасность, работающая экономика и внутренний порядок — защита от улицы, от самоназначенных полицейских – лингвистических и прочих.
Если будет продолжаться война, то и внутри страны порядок не удастся навести, считает Карасев. По его словам, "длительная война приводит к обезжизниванию государственного организма".
 
ЭксклюзивУкраинаВСУВладимир ЗеленскийВладимир ПутинмобилизацияВадим КарасевАндрей ЕрмолаевНАТОЕС
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:02"Эпоха вырождения" и "неудавшееся государство". Украинские эксперты и политики о перспективах Украины
18:17Встреча Путина с военными и реакция на удар по Белгороду. Итоги 1 января на Украине
18:00"Драки в сценарии нет? Сейчас будет": как снимали последний советский фильм "Сердца трёх"
16:35Эксперт объяснил, почему СВО еще может оказаться гораздо страшнее Первой мировой войны
16:04Военный эксперт объяснил, почему "Ланцеты" не смогут вывести из строя всю украинскую артиллерию
15:51Секреты двух дончанок: как сделать новогоднее похмелье максимально приятным
15:43Яков Кедми описал, что начнется, если Запад все же передаст Украине оружие из собственных армий
15:16Один раз уже дозаменялись. Военный эксперт о том, почему России для разгрома ВСУ все же нужна мобилизация
14:45Не просто уничтожение ВСУ. Яков Кедми о том, что именно Россия должна сделать в ходе своего наступления
14:21Военный эксперт рассказал, что сразу же начнется, как только Россия выдавит ВСУ из Купянска
14:06Новый год в зоне СВО. Магия праздника, поздравление Путина, обстрел и фатум
14:03Изумруды с носками. Почему в России "отменяют" гостей "голой вечеринки"
13:43"Дождёмся счастья". Как Донецк встречал Новый год
13:36Наконец-то удары по символам. Во Львове беспилотники уничтожили музей Шухевича в день рождения Бандеры
13:24Василий Малюк, биография
13:13Дело не в дальности стрельбы. Военный эксперт о том, что не так с российской артиллерией в зоне СВО
13:06Музей Шухевича сгорел, Маск сорвал атаку на ЧФ, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 1 января
12:57Главным Дедом Морозом в СССР был скандинав из Донбасса
12:49Рецепты князя Опохмелидзе
12:39Новый мир против старого кодла. Мысли под брызги шампанского
Лента новостейМолния