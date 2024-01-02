https://ukraina.ru/20240102/1052530254.html

"Эпоха вырождения" и "неудавшееся государство". Украинские эксперты и политики о перспективах Украины

"Эпоха вырождения" и "неудавшееся государство". Украинские эксперты и политики о перспективах Украины - 02.01.2024 Украина.ру

"Эпоха вырождения" и "неудавшееся государство". Украинские эксперты и политики о перспективах Украины

На Украине обсуждают, каким образом столь воспеваемая прежде демократия легко уступила место авторитарному режиму, сменит ли его военная хунта и чем грозит стране продолжение конфликта

2024-01-02T04:02

2024-01-02T04:02

2024-01-02T04:02

эксклюзив

украина

всу

владимир зеленский

владимир путин

мобилизация

вадим карасев

андрей ермолаев

нато

ес

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Известный украинский политолог Андрей Николаев в интервью журналисту Александру Шелесту (признан иноагентом в РФ) констатировал: входим в эпоху вырождения, закатывается наша современность вместе с гуманистическими ценностями, которые декларировались весь прошлый век.Теперь новые культы: культ страха, проверенный пандемией, теперь пронизывает весь мир, утверждается культ ненависти, что легко увидеть в медийном пространстве… И, наконец, утверждается культ разрушения, реабилитация войны.Эксперт отметил, что социальное самочувствие общества изменилось — демократия не проходит экзамен войной, превращается в автократию. Оказалось, что тема рабов — не метафора, "к нам относятся как к быдлу".И это не только украинский феномен, но общемировой. И 2024 год станет годом утверждения силы, считает Ермолаев.Что на Украине? По словам политолога, западные аналитики разочаровываются тем, как страна трансформируется в условиях войны — теперь альтернативой установившейся автократии является лишь военная хунта.Такой вариант как национальный консенсус просто не рассматривается, это не нужно украинским политиком и плохо понимается обществом.Кстати, о буднях автократического режима. Избежать попадания в ряды ВСУ становится все сложнее. Повестки начали раздавать на блокпостах в Киеве и в других городах.Как информирует телеграм-канал "Резидент" со ссылкой на свой источник в офисе Зеленского, блокпосты в столице Украины были выставлены для обкатки технологии тотальной мобилизации."На Банковой решили использовать опыт Covid-19, когда Главы ОДА (облгосадимнистраций — Ред.) могли издавать указы по ограничению передвижения граждан. Теперь военные администрации в обход закона, фактически по всей стране готовят особые режимы, для проверки документов и тотальной мобилизации", – пишет "Резидент".По мнению Ермолаева, такая политика отражается на настроениях людей, и народ рождает такие формулы, как "Всю Конча-Заспу — на войну, на фронт".Эксперт отметил, что это уже "образ социальной революции, социального протеста, где государство становится чуждой силой, которая... подавляет народ".Есть несколько причин, по которым иссяк поток добровольцев, заявил украинский политик, бывший генпрокурор и бывший глава МВД Украины Юрий Луценко.Он перечислил их в эфире телеканала "Прямой": это, по его мнению, непрекращающиеся масштабные коррупционные скандалы, это огромные потери, о которых людям не говорят, это очевидное для многих отсутствие справедливости — кто-то воюет, а кто-то нет."Политические ВИПы должны пойти на войну. Публично. Как Элвис Пресли, который надел форму и поехал, возможно, и на дурную войну во Вьетнам, но поехал", – заявил Луценко.Он добавил, что и друзья Зеленского из "95 кавртала" должны тоже надеть форму и "по крайней мере, с гитарами пойти на фронт — там музыка тоже не будет лишней".Некоторый оптимизм выразил в эфире интернет-канала "Да это так" украинский политолог Вадим Карасев. По его словам, наибольшее ожесточение бывает как раз перед концом войны.Эксперт считает, что "дело идет к компромиссу". По его мнению, некоторые предпосылки к этому можно увидеть невооруженным взглядом — так, массовое бегство украинцев от мобилизации уже является какой-то неосознанной формой компромисса, пока – "в ногах"."Пока не возник компромисс в голове, ну, скажем так, у большинства населения, но он формируется уже в ногах.Одно дело, когда можно с дивана призывать к продолжению войны, а война — это всегда больше смертей, а другое дело, когда тебя вызывают, поднимают с дивана и отправляют в окоп", – сказал Карасев.Он продолжил: убегают, не хотят воевать, значит, в ногах уже созрел некий компромисс.Массовые сбои в мобилизации означают, что возвращается здравый смысл — пусть смысл обывателя, а не героя. Но для восстановления страны нужен именно компромисс, только так можно привлечь инвестиции, вернуть миллионы беженцев."А без восстановления и без людей мы просто обречены будем тогда быть неудавшимся государством", – заявил Карасев, добавив, что если вопрос войны и мира не решится хотя бы в первом полугодии 2024 года, то такая перспектива станет вполне реальной.Будет территория войны, обстрелов, территории ветхозаветной логики "око за око", но жизни-то не будет, предостерег политолог. По его мнению, к перемирию сейчас призывают на Западе, "да и Путину долгая война тоже не нужна"."Война-то началась, чтобы Украина не вступила в НАТО. Запад сейчас сам говорит, что подтвердил Зеленский на своей пресс-конференции (что в НАТО Украину не ждут — Ред.). Так за что война идет?" – задал вопрос Карасев.И сам же ответил: за переговоры, за то, у кого какая будет позиция, лучше или хуже, кто больше выиграет от перемирия.Даже невступление Украины в НАТО и в ЕС не стоит считать поражением, может быть, через несколько лет выяснится, что и не надо было, отметил эксперт.По его словам, далеко не все в нынешней европейской повестке греет душу украинцев. Украинцам на самом деле нужен не какой-то "зеленый переход", а нужна независимость, безопасность, работающая экономика и внутренний порядок — защита от улицы, от самоназначенных полицейских – лингвистических и прочих.Если будет продолжаться война, то и внутри страны порядок не удастся навести, считает Карасев. По его словам, "длительная война приводит к обезжизниванию государственного организма".

https://ukraina.ru/20231231/1052513911.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, украина, всу, владимир зеленский, владимир путин, мобилизация, вадим карасев, андрей ермолаев, нато, ес