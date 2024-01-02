"Эпоха вырождения" и "неудавшееся государство". Украинские эксперты и политики о перспективах Украины
© AP / Jae C. Hong
© AP / Jae C. Hong
На Украине обсуждают, каким образом столь воспеваемая прежде демократия легко уступила место авторитарному режиму, сменит ли его военная хунта и чем грозит стране продолжение конфликта
Известный украинский политолог Андрей Николаев в интервью журналисту Александру Шелесту (признан иноагентом в РФ) констатировал: входим в эпоху вырождения, закатывается наша современность вместе с гуманистическими ценностями, которые декларировались весь прошлый век.
Теперь новые культы: культ страха, проверенный пандемией, теперь пронизывает весь мир, утверждается культ ненависти, что легко увидеть в медийном пространстве… И, наконец, утверждается культ разрушения, реабилитация войны.
Эксперт отметил, что социальное самочувствие общества изменилось — демократия не проходит экзамен войной, превращается в автократию. Оказалось, что тема рабов — не метафора, "к нам относятся как к быдлу".
И это не только украинский феномен, но общемировой. И 2024 год станет годом утверждения силы, считает Ермолаев.
Что на Украине? По словам политолога, западные аналитики разочаровываются тем, как страна трансформируется в условиях войны — теперь альтернативой установившейся автократии является лишь военная хунта.
Такой вариант как национальный консенсус просто не рассматривается, это не нужно украинским политиком и плохо понимается обществом.
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Кстати, о буднях автократического режима. Избежать попадания в ряды ВСУ становится все сложнее. Повестки начали раздавать на блокпостах в Киеве и в других городах.
Как информирует телеграм-канал "Резидент" со ссылкой на свой источник в офисе Зеленского, блокпосты в столице Украины были выставлены для обкатки технологии тотальной мобилизации.
"На Банковой решили использовать опыт Covid-19, когда Главы ОДА (облгосадимнистраций — Ред.) могли издавать указы по ограничению передвижения граждан. Теперь военные администрации в обход закона, фактически по всей стране готовят особые режимы, для проверки документов и тотальной мобилизации", – пишет "Резидент".
По мнению Ермолаева, такая политика отражается на настроениях людей, и народ рождает такие формулы, как "Всю Конча-Заспу — на войну, на фронт".
Эксперт отметил, что это уже "образ социальной революции, социального протеста, где государство становится чуждой силой, которая... подавляет народ".
Есть несколько причин, по которым иссяк поток добровольцев, заявил украинский политик, бывший генпрокурор и бывший глава МВД Украины Юрий Луценко.
Он перечислил их в эфире телеканала "Прямой": это, по его мнению, непрекращающиеся масштабные коррупционные скандалы, это огромные потери, о которых людям не говорят, это очевидное для многих отсутствие справедливости — кто-то воюет, а кто-то нет.
"Политические ВИПы должны пойти на войну. Публично. Как Элвис Пресли, который надел форму и поехал, возможно, и на дурную войну во Вьетнам, но поехал", – заявил Луценко.
Он добавил, что и друзья Зеленского из "95 кавртала" должны тоже надеть форму и "по крайней мере, с гитарами пойти на фронт — там музыка тоже не будет лишней".
Некоторый оптимизм выразил в эфире интернет-канала "Да это так" украинский политолог Вадим Карасев. По его словам, наибольшее ожесточение бывает как раз перед концом войны.
Эксперт считает, что "дело идет к компромиссу". По его мнению, некоторые предпосылки к этому можно увидеть невооруженным взглядом — так, массовое бегство украинцев от мобилизации уже является какой-то неосознанной формой компромисса, пока – "в ногах".
"Пока не возник компромисс в голове, ну, скажем так, у большинства населения, но он формируется уже в ногах.
Одно дело, когда можно с дивана призывать к продолжению войны, а война — это всегда больше смертей, а другое дело, когда тебя вызывают, поднимают с дивана и отправляют в окоп", – сказал Карасев.
Он продолжил: убегают, не хотят воевать, значит, в ногах уже созрел некий компромисс.
Массовые сбои в мобилизации означают, что возвращается здравый смысл — пусть смысл обывателя, а не героя. Но для восстановления страны нужен именно компромисс, только так можно привлечь инвестиции, вернуть миллионы беженцев.
"А без восстановления и без людей мы просто обречены будем тогда быть неудавшимся государством", – заявил Карасев, добавив, что если вопрос войны и мира не решится хотя бы в первом полугодии 2024 года, то такая перспектива станет вполне реальной.
Будет территория войны, обстрелов, территории ветхозаветной логики "око за око", но жизни-то не будет, предостерег политолог. По его мнению, к перемирию сейчас призывают на Западе, "да и Путину долгая война тоже не нужна".
"Война-то началась, чтобы Украина не вступила в НАТО. Запад сейчас сам говорит, что подтвердил Зеленский на своей пресс-конференции (что в НАТО Украину не ждут — Ред.). Так за что война идет?" – задал вопрос Карасев.
И сам же ответил: за переговоры, за то, у кого какая будет позиция, лучше или хуже, кто больше выиграет от перемирия.
29 декабря 2023, 04:36Без права на жизнь. Украинские эксперты гадают, зачем украинцев "загоняют в угол как собак"Главной темой в украинском экспертном сообществе и в обществе в целом остается внесенный Кабмином законопроект об усилении мобилизации. Реакция чрезвычайно бурная, оценки в основном негативные. Некоторые критики даже заподозрили инициаторов проекта в "зраде" (измене – Ред.)
Даже невступление Украины в НАТО и в ЕС не стоит считать поражением, может быть, через несколько лет выяснится, что и не надо было, отметил эксперт.
По его словам, далеко не все в нынешней европейской повестке греет душу украинцев. Украинцам на самом деле нужен не какой-то "зеленый переход", а нужна независимость, безопасность, работающая экономика и внутренний порядок — защита от улицы, от самоназначенных полицейских – лингвистических и прочих.
Если будет продолжаться война, то и внутри страны порядок не удастся навести, считает Карасев. По его словам, "длительная война приводит к обезжизниванию государственного организма".