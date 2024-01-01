https://ukraina.ru/20240101/1052534198.html

Встреча Путина с военными и реакция на удар по Белгороду. Итоги 1 января на Украине

Встреча Путина с военными и реакция на удар по Белгороду. Итоги 1 января на Украине - 01.01.2024 Украина.ру

Встреча Путина с военными и реакция на удар по Белгороду. Итоги 1 января на Украине

Президент России Владимир Путин посетил военный госпиталь имени Вишневского и пообщался с военнослужащими — участниками специальной военной операции. Он ответил на ряд вопросов, в том числе и по поводу возмездия за удар по Белгороду

2024-01-01T18:17

2024-01-01T18:17

2024-01-01T18:17

эксклюзив

хроники

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Во время общения с бойцами Путин прокомментировал и атаку Украины на Белгород. По словам президента РФ, удар по гражданскому населению ВСУ нанесли целенаправленно."То, что сейчас произошло в Белгороде, — это, безусловно, террористический акт. Почему — потому что под прикрытием двух ракет "Ольха" <…> они ударили из систем залпового огня <…> прямо по центру города, где люди гуляют перед Новым годом", — отметил Путин.Президент России подчеркнул, что иначе, чем терактом, удар по Белгороду назвать нельзя."Должны ли мы отвечать таким образом? Конечно, мы можем ударить по площадям в Киеве или любом другом городе. Денис, вот там дети гуляют, мамочки с колясками. Я понимаю, у меня у самого все кипит. Я хочу тебя спросить, нам нужно так сделать, ударить по площадям?" — задал Путин вопрос военнослужащему, который поднял эту тему.Тот ответил, что он не имеет в виду мирное население, а говорит об ударах по военным объектам."А мы так и делаем. Мы бьём высокоточным оружием по местам, где принимаются решения, по местам скопления военнослужащих, наёмников, по другим центрам подобного рода, по военным объектам, прежде всего. И они достаточно чувствительные, эти удары", - подчеркнул президент России.Уже после встречи президента России с военнослужащими стало известно о том, что количество погибших от удара ВСУ по Белгороду увеличилось."К большому горю у нас увеличилось количество погибших жителей при обстреле Белгорода 30 декабря до 25 человек, 5 из которых дети. Сегодня в детской областной больнице умерла девочка 4 лет, которая находилась в состоянии высокой степени тяжести с сочетаемыми ранениями грудной клетки и внутренних органов. Её санэвакуация была невозможна из-за ДВС-синдрома и обильного кровотечения. За жизнь маленькой пациентки боролись до последнего группы федеральных и региональных медиков. Приношу соболезнования родным и близким погибшего ребенка. Понимаю, что нет таких слов, которые могут утешить это горе. Это невосполнимая утрата для всех нас… По раненым. Еще два человека обратились вчера за помощью к медикам - у женщины открытый перелом пястной кости, у мужчины проникающее ранение глазного яблока с инородным телом. Врачи областной клинической больницы уже провели операцию мужчине по замене хрусталика и восстановили зрение, женщину пока готовят к операции. Общее количество пострадавших увеличилось до 109 человек, 45 из них остаются в больницах областного центра, 25 - федерального", - рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Путин на встрече с военнослужащими также указал, что подобными атаками руководство Украины пытается запугать Россию и породить какую-то неуверенность среди россиян."Мы со своей стороны будем наращивать те удары, о которых я сказал, безусловно. Ни одно такое преступление — а это, безусловно, преступление против гражданского населения — безнаказанным не останется, сто процентов, сомнений быть не может", — отметил Путин.Также президент России рассказал, что ВС РФ бьют высокоточным оружием по центрам принятия решений, скоплениям военнослужащих ВСУ и иностранных наёмников, а также по другим военным объектам."И они достаточно чувствительны, эти удары", — подчеркнул Путин.Последствия массированного обстрела Белгорода со стороны ВСУТакже президент России ответил на вопрос военных по поводу западной помощи Украине."Дело не в том, что они помогают нашему противнику, а они наш противник. Они их руками решаю свои вопросы, вот в чем всё дело", — заявил Путин.Он также подчеркнул, что сама по себе Украина России не враг, но враги те, кто хочет уничтожить российскую государственность, хочет добиться стратегического поражения России на поле боя. Путин напомнил о том, что элиты Запада уже много лет откровенно говорят о том, чтобы разделить Россию на пять частей."Поэтому так называемый киевский режим они пестовали достаточно долго. Именно для того, чтобы создать этот конфликт. К сожалению для нас, они этого добились, этот конфликт создали и пытаются решить руками украинцев свою задачу, а именно — задачу борьбы с Россией", - указал Путин.В то же время, рассказал он, ситуация на поле боя постепенно меняется и украинская армия сдувается. Путин обратил внимание на нехватку боеприпасов для ВСУ, что вызвано тем, что украинские военные тратят боеприпасы быстрее, чем их успевают произвести США и другие западные союзники Киева."А мы наращиваем и будем наращивать, причём кратно. Им танков поставили 400 с лишним — 450 или сколько там, а мы за год произведём и капитально отремонтируем 1600. Это не государственная тайна, на самом деле, наверное, будет и побольше. И так практически по каждой позиции. Поэтому, несмотря на то что они испокон веков ставят такую задачу — разобраться с Россией, мы сами быстрее с ними разберемся, похоже", - заявил Путин.По его словам, главным является консолидация российского общества, у которого есть понимание того, насколько важна задача, которую решают сейчас Вооружённые силы РФ. Кроме того, добавил Путин, риторика Запада постепенно меняется и там уже говорят о том, как бы быстрее завершить конфликт. Россия тоже хочет завершить конфликт, но только на своих условиях, подчеркнул президент России.Также Путин ответил на вопрос о том, как он оценивает ход специальной военной операции. По его словам, ВС РФ настолько дееспособными и настолько готовыми применять современные средства вооруженной борьбы, насколько к этому не готова ни одна армия в мире."Во-первых, средства поражения у нас такие, которых нет ни в одной армии в мире. А во-вторых, способность применять все, что появляется. В-третьих, то, что появляется, достаточно быстро появляется", - указал президент России.В то же время глава государства признал, что в войсках есть ещё нехватка современного вооружения, и дронов, и средств подавления беспилотников противника. Однако, указал Путин, всё, что появляется, появляется довольно быстро.Также Путин отметил, что эффективность вооруженной борьбы сегодня определяется тем, насколько быстро армия может сориентироваться по поводу того, что наиболее важно в конкретным момент времени, отреагировать на это с точки зрения производства и внедрять как можно быстрее в ходе боевых действий."Вот у нас это получается всё лучше и лучше и, наверное, лучше, чем где бы то ни было. И вот это очень огромное преимущество, которое появляется у наших вооруженных сил", — отметил Путин.При этом, напомнил он, высших оценок верховное командование старается не давать, потому оценил ход специальной военной операции на "удовлетворительно".

https://ukraina.ru/20240101/1052526721.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

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