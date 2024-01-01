https://ukraina.ru/20240101/1052533930.html
Эксперт объяснил, почему СВО еще может оказаться гораздо страшнее Первой мировой войны
Эксперт объяснил, почему СВО еще может оказаться гораздо страшнее Первой мировой войны - 01.01.2024 Украина.ру
Эксперт объяснил, почему СВО еще может оказаться гораздо страшнее Первой мировой войны
В последние 30 лет и западные, и российские военные стратеги вообразили, что войны будущего будут быстрыми, дистанционными и победоносными. Но на Украине показали, что войны будущего будут страшными. Они будут с длинными линиями фронта и массовыми мобилизациями для этих линий фронта.
2024-01-01T16:35
2024-01-01T16:35
2024-01-01T16:35
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Об этом рассказал обозреватель портала "ИноСМИ" Дмитрий Бабич в интервью изданию Украина.руЭто будет даже страшнее, чем в Первую мировую. Потому что в Первую мировую были газы, но не было дронов и высокоточных тактических ракет, считает эксперт.С другой стороны, если события пойдут по самому негативному сценарию в виде постепенного вовлечения новых государств в украинский конфликт (пока именно этот вариант наиболее вероятен), кончится все может очень плохо: это будет или уничтожение человечества полностью, или все будет настолько кроваво и жестоко, что люди еще на 70 лет (как после Второй мировой) крупных войн устраивать не будут, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/1c/1052476003_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3969f9dc8efac968bbde94d0d10d4a0b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, всу, сша, запад, сво, первая мировая война, беспилотники, ракеты, артиллерия
Новости, Россия, ВСУ, США, Запад, СВО, Первая мировая война, беспилотники, ракеты, артиллерия
Эксперт объяснил, почему СВО еще может оказаться гораздо страшнее Первой мировой войны
В последние 30 лет и западные, и российские военные стратеги вообразили, что войны будущего будут быстрыми, дистанционными и победоносными. Но на Украине показали, что войны будущего будут страшными. Они будут с длинными линиями фронта и массовыми мобилизациями для этих линий фронта.
Об этом рассказал обозреватель портала "ИноСМИ" Дмитрий Бабич в интервью изданию Украина.ру
Это будет даже страшнее, чем в Первую мировую. Потому что в Первую мировую были газы, но не было дронов и высокоточных тактических ракет, считает эксперт.
"Но к такой войне Запад не готов. У него нет столько молодых людей, которых можно было бы оторвать с работы и заставить на 1,5 – 2 года резко изменить свой образ жизни. И Западу приходится пересматривать свои планы. Потому что форма этого конфликта оказалась не той, на которую они рассчитывали", - указал Бабич.
С другой стороны, если события пойдут по самому негативному сценарию в виде постепенного вовлечения новых государств в украинский конфликт (пока именно этот вариант наиболее вероятен), кончится все может очень плохо: это будет или уничтожение человечества полностью, или все будет настолько кроваво и жестоко, что люди еще на 70 лет (как после Второй мировой) крупных войн устраивать не будут, заключил собеседник издания.