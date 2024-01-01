https://ukraina.ru/20240101/1052533930.html

Эксперт объяснил, почему СВО еще может оказаться гораздо страшнее Первой мировой войны

Эксперт объяснил, почему СВО еще может оказаться гораздо страшнее Первой мировой войны - 01.01.2024 Украина.ру

Эксперт объяснил, почему СВО еще может оказаться гораздо страшнее Первой мировой войны

В последние 30 лет и западные, и российские военные стратеги вообразили, что войны будущего будут быстрыми, дистанционными и победоносными. Но на Украине показали, что войны будущего будут страшными. Они будут с длинными линиями фронта и массовыми мобилизациями для этих линий фронта.

2024-01-01T16:35

2024-01-01T16:35

2024-01-01T16:35

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Об этом рассказал обозреватель портала "ИноСМИ" Дмитрий Бабич в интервью изданию Украина.руЭто будет даже страшнее, чем в Первую мировую. Потому что в Первую мировую были газы, но не было дронов и высокоточных тактических ракет, считает эксперт.С другой стороны, если события пойдут по самому негативному сценарию в виде постепенного вовлечения новых государств в украинский конфликт (пока именно этот вариант наиболее вероятен), кончится все может очень плохо: это будет или уничтожение человечества полностью, или все будет настолько кроваво и жестоко, что люди еще на 70 лет (как после Второй мировой) крупных войн устраивать не будут, заключил собеседник издания.

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, всу, сша, запад, сво, первая мировая война, беспилотники, ракеты, артиллерия