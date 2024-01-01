https://ukraina.ru/20240101/1052533470.html

Военный эксперт объяснил, почему "Ланцеты" не смогут вывести из строя всю украинскую артиллерию

Военный эксперт объяснил, почему "Ланцеты" не смогут вывести из строя всю украинскую артиллерию - 01.01.2024 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, почему "Ланцеты" не смогут вывести из строя всю украинскую артиллерию

ВС РФ в зоне проведения СВО применяют десятки "Ланцетов" за неделю. Этого все равно недостаточно. Артиллерия могла бы выпускать тысячи снарядов в неделю. А такого количества "Ланцетов" мы сейчас не можем производить. Об этом рассказал военный обозреватель MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев в интервью изданию Украина.ру

2024-01-01T16:04

2024-01-01T16:04

2024-01-01T16:04

новости

россия

всу

артиллерия

"ланцет"

беспилотники

снаряды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/15/1036739711_0:147:3046:1860_1920x0_80_0_0_863c36ea8de95ba770fb433839edf42a.jpg

"Ланцеты" сейчас распределяются по разным участкам фронта. За ними стоит очередь, пояснил эксперт.Пока за счет количества стволов, авиации и ракетных войск ситуация по контрбатарейной борьбе у нас 1:1. Но на локальных участках фронта без поддержки авиации и ракетных войск ситуация в пользу противника, заключил собеседник издания.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, всу, артиллерия, "ланцет", беспилотники, снаряды