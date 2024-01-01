Военный эксперт объяснил, почему "Ланцеты" не смогут вывести из строя всю украинскую артиллерию - 01.01.2024 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, почему "Ланцеты" не смогут вывести из строя всю украинскую артиллерию
Военный эксперт объяснил, почему "Ланцеты" не смогут вывести из строя всю украинскую артиллерию - 01.01.2024 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, почему "Ланцеты" не смогут вывести из строя всю украинскую артиллерию
ВС РФ в зоне проведения СВО применяют десятки "Ланцетов" за неделю. Этого все равно недостаточно. Артиллерия могла бы выпускать тысячи снарядов в неделю. А такого количества "Ланцетов" мы сейчас не можем производить. Об этом рассказал военный обозреватель MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев в интервью изданию Украина.ру
2024-01-01T16:04
2024-01-01T16:04
новости
россия
всу
артиллерия
"ланцет"
беспилотники
снаряды
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"Ланцеты" сейчас распределяются по разным участкам фронта. За ними стоит очередь, пояснил эксперт.Пока за счет количества стволов, авиации и ракетных войск ситуация по контрбатарейной борьбе у нас 1:1. Но на локальных участках фронта без поддержки авиации и ракетных войск ситуация в пользу противника, заключил собеседник издания.
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новости, россия, всу, артиллерия, "ланцет", беспилотники, снаряды
Новости, Россия, ВСУ, артиллерия, "Ланцет", беспилотники, снаряды

Военный эксперт объяснил, почему "Ланцеты" не смогут вывести из строя всю украинскую артиллерию

16:04 01.01.2024
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОткрытие международного военно-технического форума "Армия-2019"
Открытие международного военно-технического форума Армия-2019 - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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ВС РФ в зоне проведения СВО применяют десятки "Ланцетов" за неделю. Этого все равно недостаточно. Артиллерия могла бы выпускать тысячи снарядов в неделю. А такого количества "Ланцетов" мы сейчас не можем производить. Об этом рассказал военный обозреватель MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев в интервью изданию Украина.ру
"Ланцеты" сейчас распределяются по разным участкам фронта. За ними стоит очередь, пояснил эксперт.
"Мы можем увеличить их производство. Но не надо думать, что для этого достаточно просто много денег. "Ланцеты" завязаны на импортные комплектующие и на импортозамещение этих комплектующих. Эти процессы идут, но они тоже небыстрые. Достаточно "Ланцетов" у нас будут только в 2024 году. А контрбатарейная борьба идет сейчас", - подчеркнул Корнев.
Пока за счет количества стволов, авиации и ракетных войск ситуация по контрбатарейной борьбе у нас 1:1. Но на локальных участках фронта без поддержки авиации и ракетных войск ситуация в пользу противника, заключил собеседник издания.
 
НовостиРоссияВСУартиллерия"Ланцет"беспилотникиснаряды
 
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