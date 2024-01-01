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Яков Кедми описал, что начнется, если Запад все же передаст Украине оружие из собственных армий

Яков Кедми описал, что начнется, если Запад все же передаст Украине оружие из собственных армий - 01.01.2024 Украина.ру

Яков Кедми описал, что начнется, если Запад все же передаст Украине оружие из собственных армий

Даже если Запад передаст Украине оружие из своих действующих армий, Киев сможет использовать лишь часть этого оружия. Кроме того, это огромный риск. Тогда армии в Европе будут недееспособны. И это огромнейшая проблема. Об этом рассказал военно-политический аналитик из Израиля Яков Кедми в интервью изданию Украина.ру

2024-01-01T15:43

2024-01-01T15:43

2024-01-01T15:43

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И в Москве, и на Западе справедливо думают, что конфликт на Украине может перерасти в большую войну в Европе между Россией и НАТО. Но в Европе нет боеспособных частей, способных противостоять российской армии. России могут противостоять только несколько американских бригад и дивизий, а также Польша. Сухопутной армии у НАТО нет. Ни Германия, ни Великобритания сопротивляться не могут, рассуждает эксперт.В таких условиях, боеспособность армий НАТО и так будет намного ниже, чем у ВС РФ. Зачем еще больше ослаблять свои армии, как в топку отправляя свое последнее вооружение на Украину? Это полная глупость. На это они не пойдут, заключил собеседник издания.

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, запад, сша, великобритания, флот, авиация, оружие, сво