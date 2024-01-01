Яков Кедми описал, что начнется, если Запад все же передаст Украине оружие из собственных армий - 01.01.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240101/1052533341.html
Яков Кедми описал, что начнется, если Запад все же передаст Украине оружие из собственных армий
Яков Кедми описал, что начнется, если Запад все же передаст Украине оружие из собственных армий - 01.01.2024 Украина.ру
Яков Кедми описал, что начнется, если Запад все же передаст Украине оружие из собственных армий
Даже если Запад передаст Украине оружие из своих действующих армий, Киев сможет использовать лишь часть этого оружия. Кроме того, это огромный риск. Тогда армии в Европе будут недееспособны. И это огромнейшая проблема. Об этом рассказал военно-политический аналитик из Израиля Яков Кедми в интервью изданию Украина.ру
2024-01-01T15:43
2024-01-01T15:43
новости
россия
украина
запад
сша
великобритания
флот
авиация
оружие
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101947/31/1019473138_0:41:1775:1039_1920x0_80_0_0_541673fbe22ad3831f425c6a1fe829c5.jpg
И в Москве, и на Западе справедливо думают, что конфликт на Украине может перерасти в большую войну в Европе между Россией и НАТО. Но в Европе нет боеспособных частей, способных противостоять российской армии. России могут противостоять только несколько американских бригад и дивизий, а также Польша. Сухопутной армии у НАТО нет. Ни Германия, ни Великобритания сопротивляться не могут, рассуждает эксперт.В таких условиях, боеспособность армий НАТО и так будет намного ниже, чем у ВС РФ. Зачем еще больше ослаблять свои армии, как в топку отправляя свое последнее вооружение на Украину? Это полная глупость. На это они не пойдут, заключил собеседник издания.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101947/31/1019473138_168:0:1608:1080_1920x0_80_0_0_268e0a9199f13c34f4d077552414d441.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, запад, сша, великобритания, флот, авиация, оружие, сво
Новости, Россия, Украина, Запад, США, Великобритания, флот, авиация, оружие, СВО

Яков Кедми описал, что начнется, если Запад все же передаст Украине оружие из собственных армий

15:43 01.01.2024
 
© Фото : commons.wikimedia/Mark NakoykherЭкс-руководитель одной из израильских спецслужб «Натив» - Яков Кедми
Экс-руководитель одной из израильских спецслужб «Натив» - Яков Кедми - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© Фото : commons.wikimedia/Mark Nakoykher
Читать в
Даже если Запад передаст Украине оружие из своих действующих армий, Киев сможет использовать лишь часть этого оружия. Кроме того, это огромный риск. Тогда армии в Европе будут недееспособны. И это огромнейшая проблема. Об этом рассказал военно-политический аналитик из Израиля Яков Кедми в интервью изданию Украина.ру
И в Москве, и на Западе справедливо думают, что конфликт на Украине может перерасти в большую войну в Европе между Россией и НАТО. Но в Европе нет боеспособных частей, способных противостоять российской армии. России могут противостоять только несколько американских бригад и дивизий, а также Польша. Сухопутной армии у НАТО нет. Ни Германия, ни Великобритания сопротивляться не могут, рассуждает эксперт.
"И потом, американские войска, которые находятся в Европе, в случае войны будут лишены снабжения. Американские и европейские корабли даже не смогут пересечь Атлантику. Этот вопрос решит российский подводный флот и российская дальняя авиация", - уверен Кедми.
В таких условиях, боеспособность армий НАТО и так будет намного ниже, чем у ВС РФ. Зачем еще больше ослаблять свои армии, как в топку отправляя свое последнее вооружение на Украину? Это полная глупость. На это они не пойдут, заключил собеседник издания.
 
НовостиРоссияУкраинаЗападСШАВеликобританияфлотавиацияоружиеСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:04Военный эксперт объяснил, почему "Ланцеты" не смогут вывести из строя всю украинскую артиллерию
15:51Секреты двух дончанок: как сделать новогоднее похмелье максимально приятным
15:43Яков Кедми описал, что начнется, если Запад все же передаст Украине оружие из собственных армий
15:16Один раз уже дозаменялись. Военный эксперт о том, почему России для разгрома ВСУ все же нужна мобилизация
14:45Не просто уничтожение ВСУ. Яков Кедми о том, что именно Россия должна сделать в ходе своего наступления
14:21Военный эксперт рассказал, что сразу же начнется, как только Россия выдавит ВСУ из Купянска
14:06Новый год в зоне СВО. Магия праздника, поздравление Путина, обстрел и фатум
14:03Изумруды с носками. Почему в России "отменяют" гостей "голой вечеринки"
13:43"Дождёмся счастья". Как Донецк встречал Новый год
13:36Наконец-то удары по символам. Во Львове беспилотники уничтожили музей Шухевича в день рождения Бандеры
13:24Василий Малюк, биография
13:13Дело не в дальности стрельбы. Военный эксперт о том, что не так с российской артиллерией в зоне СВО
13:06Музей Шухевича сгорел, Маск сорвал атаку на ЧФ, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 1 января
12:57Главным Дедом Морозом в СССР был скандинав из Донбасса
12:49Рецепты князя Опохмелидзе
12:39Новый мир против старого кодла. Мысли под брызги шампанского
12:27Харьковский эксперт о том, как Россия будет воевать с Польшей, если та увеличит армию до 350 тысяч бойцов
12:19"Тьма не проглотила нас", потому что мы сами были тьмой. Новогоднее обращение Зеленского
11:46Харьков, Одесса или Днепропетровск? Военный эксперт о том, из какого города ВСУ уйдут в первую очередь
11:21Эксперт рассказал, когда Россия будет готова к комплексному наступлению с целью разгрома ВСУ
Лента новостейМолния