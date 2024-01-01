https://ukraina.ru/20240101/1052533341.html
Яков Кедми описал, что начнется, если Запад все же передаст Украине оружие из собственных армий
Яков Кедми описал, что начнется, если Запад все же передаст Украине оружие из собственных армий - 01.01.2024 Украина.ру
Яков Кедми описал, что начнется, если Запад все же передаст Украине оружие из собственных армий
Даже если Запад передаст Украине оружие из своих действующих армий, Киев сможет использовать лишь часть этого оружия. Кроме того, это огромный риск. Тогда армии в Европе будут недееспособны. И это огромнейшая проблема. Об этом рассказал военно-политический аналитик из Израиля Яков Кедми в интервью изданию Украина.ру
2024-01-01T15:43
2024-01-01T15:43
2024-01-01T15:43
новости
россия
украина
запад
сша
великобритания
флот
авиация
оружие
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101947/31/1019473138_0:41:1775:1039_1920x0_80_0_0_541673fbe22ad3831f425c6a1fe829c5.jpg
И в Москве, и на Западе справедливо думают, что конфликт на Украине может перерасти в большую войну в Европе между Россией и НАТО. Но в Европе нет боеспособных частей, способных противостоять российской армии. России могут противостоять только несколько американских бригад и дивизий, а также Польша. Сухопутной армии у НАТО нет. Ни Германия, ни Великобритания сопротивляться не могут, рассуждает эксперт.В таких условиях, боеспособность армий НАТО и так будет намного ниже, чем у ВС РФ. Зачем еще больше ослаблять свои армии, как в топку отправляя свое последнее вооружение на Украину? Это полная глупость. На это они не пойдут, заключил собеседник издания.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101947/31/1019473138_168:0:1608:1080_1920x0_80_0_0_268e0a9199f13c34f4d077552414d441.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, запад, сша, великобритания, флот, авиация, оружие, сво
Новости, Россия, Украина, Запад, США, Великобритания, флот, авиация, оружие, СВО
Яков Кедми описал, что начнется, если Запад все же передаст Украине оружие из собственных армий
Даже если Запад передаст Украине оружие из своих действующих армий, Киев сможет использовать лишь часть этого оружия. Кроме того, это огромный риск. Тогда армии в Европе будут недееспособны. И это огромнейшая проблема. Об этом рассказал военно-политический аналитик из Израиля Яков Кедми в интервью изданию Украина.ру
И в Москве, и на Западе справедливо думают, что конфликт на Украине может перерасти в большую войну в Европе между Россией и НАТО. Но в Европе нет боеспособных частей, способных противостоять российской армии. России могут противостоять только несколько американских бригад и дивизий, а также Польша. Сухопутной армии у НАТО нет. Ни Германия, ни Великобритания сопротивляться не могут, рассуждает эксперт.
"И потом, американские войска, которые находятся в Европе, в случае войны будут лишены снабжения. Американские и европейские корабли даже не смогут пересечь Атлантику. Этот вопрос решит российский подводный флот и российская дальняя авиация", - уверен Кедми.
В таких условиях, боеспособность армий НАТО и так будет намного ниже, чем у ВС РФ. Зачем еще больше ослаблять свои армии, как в топку отправляя свое последнее вооружение на Украину? Это полная глупость. На это они не пойдут, заключил собеседник издания.