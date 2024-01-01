https://ukraina.ru/20240101/1052531950.html
Один раз уже дозаменялись. Военный эксперт о том, почему России для разгрома ВСУ все же нужна мобилизация
Один раз уже дозаменялись. Военный эксперт о том, почему России для разгрома ВСУ все же нужна мобилизация - 01.01.2024 Украина.ру
Один раз уже дозаменялись. Военный эксперт о том, почему России для разгрома ВСУ все же нужна мобилизация
Если Россия почувствует, что фронт где-то прорывается, мы могли бы перебросить часть сил с Купянского направления в другое место. Но пока таких резервов нет. Иначе мы могли бы планировать действия не по выдавливанию, а по окружению ВСУ. Иначе мы бы давно форсировали Оскол.
2024-01-01T15:16
2024-01-01T15:16
2024-01-01T15:16
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мобилизация
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Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.руСпециалист также отметил, что ВС РФ, в отличие от ВСУ, гораздо меньше проводят ротацию войск.Понятно, что украинская армия будет постепенно ослабевать. Но и нам нужно больше сил, чтобы быстрее ее проламывать. И нам не нужно повторять опыта взятия Артемовска, когда город стирается с лица земли, добавил он.Нам нужен не только Харьков. Если мы не освободим Одессу, мы не обеспечим безопасность Крыма и Черноморского побережья в Краснодарском крае. Поэтому вторая волна мобилизации крайне необходима. И затягивать с этим нельзя, заключил собеседник издания.
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2024
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, всу, сво, мобилизация, украина, одесса, харьков
Новости, Россия, ВСУ, СВО, мобилизация, Украина, Одесса, Харьков
Один раз уже дозаменялись. Военный эксперт о том, почему России для разгрома ВСУ все же нужна мобилизация
Если Россия почувствует, что фронт где-то прорывается, мы могли бы перебросить часть сил с Купянского направления в другое место. Но пока таких резервов нет. Иначе мы могли бы планировать действия не по выдавливанию, а по окружению ВСУ. Иначе мы бы давно форсировали Оскол.
Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
Специалист также отметил, что ВС РФ, в отличие от ВСУ, гораздо меньше проводят ротацию войск.
"С одной стороны, это хорошо. Это означает, что у нас нет больших потерь (бригада для ротации должна потерять 30% личного состава). Но люди все равно устают. И у нас есть примеры неудачных замен войск под Херсоном, когда мы вывели десантников из Казачьих Лагерей, а ВСУ чуть не захватили этот населенный пункт на левом берегу Днепра. Поэтому я выскажу свое личное мнение. С военной точки зрения нам необходима вторая волна мобилизации. Нам нужны дополнительные войска, чтобы мы не слишком затягивали конфликт", - рассуждает Евсеев.
Понятно, что украинская армия будет постепенно ослабевать. Но и нам нужно больше сил, чтобы быстрее ее проламывать. И нам не нужно повторять опыта взятия Артемовска, когда город стирается с лица земли, добавил он.
Нам нужен не только Харьков. Если мы не освободим Одессу, мы не обеспечим безопасность Крыма и Черноморского побережья в Краснодарском крае. Поэтому вторая волна мобилизации крайне необходима. И затягивать с этим нельзя, заключил собеседник издания.