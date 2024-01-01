https://ukraina.ru/20240101/1052531950.html

Один раз уже дозаменялись. Военный эксперт о том, почему России для разгрома ВСУ все же нужна мобилизация

Один раз уже дозаменялись. Военный эксперт о том, почему России для разгрома ВСУ все же нужна мобилизация - 01.01.2024 Украина.ру

Один раз уже дозаменялись. Военный эксперт о том, почему России для разгрома ВСУ все же нужна мобилизация

Если Россия почувствует, что фронт где-то прорывается, мы могли бы перебросить часть сил с Купянского направления в другое место. Но пока таких резервов нет. Иначе мы могли бы планировать действия не по выдавливанию, а по окружению ВСУ. Иначе мы бы давно форсировали Оскол.

2024-01-01T15:16

2024-01-01T15:16

2024-01-01T15:16

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Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.руСпециалист также отметил, что ВС РФ, в отличие от ВСУ, гораздо меньше проводят ротацию войск.Понятно, что украинская армия будет постепенно ослабевать. Но и нам нужно больше сил, чтобы быстрее ее проламывать. И нам не нужно повторять опыта взятия Артемовска, когда город стирается с лица земли, добавил он.Нам нужен не только Харьков. Если мы не освободим Одессу, мы не обеспечим безопасность Крыма и Черноморского побережья в Краснодарском крае. Поэтому вторая волна мобилизации крайне необходима. И затягивать с этим нельзя, заключил собеседник издания.

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, всу, сво, мобилизация, украина, одесса, харьков