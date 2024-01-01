https://ukraina.ru/20240101/1052530559.html

Не просто уничтожение ВСУ. Яков Кедми о том, что именно Россия должна сделать в ходе своего наступления

Не просто уничтожение ВСУ. Яков Кедми о том, что именно Россия должна сделать в ходе своего наступления - 01.01.2024 Украина.ру

Не просто уничтожение ВСУ. Яков Кедми о том, что именно Россия должна сделать в ходе своего наступления

Большое наступление России в ходе СВО должно ставить перед собой стратегическую цель: полный разгром украинской армии, выход на оперативный простор, переход на западный берег Днепра и овладение черноморским побережьем до Приднестровья. Об этом рассказал военно-политический аналитик из Израиля Яков Кедми в интервью изданию Украина.ру

2024-01-01T14:45

2024-01-01T14:45

2024-01-01T14:45

новости

всу

россия

киев

одесса

сво

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101947/31/1019473138_0:41:1775:1039_1920x0_80_0_0_a46e98806a828a19496924179164a0d4.jpg.webp

Только это может обеспечить безопасность Черноморского флота и Крыма, а также не дать врагу атаковать Белгородскую область с территории Украины. Без этого цели СВО выполнить невозможно. Опасности не будут устранены, уверен эксперт.Отдельно на усмотрение российского руководство стоит вопрос о том, брать Киев или не брать. Это не имеет решающего значения для выполнения стратегических целей. Можно подойти к Киеву, но не брать его. Хотя взять Киев было бы желательно, рассуждает он.По его словам, Если большое российское наступление закончится освобождением всей левобережной Украины и черноморского побережья, а также выходом на правый берег Днепра, то тогда политически создастся совершенно иная ситуация.Москва же предупреждала, что если киевский режим будет продолжать прежнюю националистическую политику, само существование Украины как государства будет под вопросом. И если российское наступление достигнет этих стратегических целей, вопрос о дальнейшем существовании Украины будет решен отрицательно, заключил собеседник издания.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, россия, киев, одесса, сво, украина