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Не просто уничтожение ВСУ. Яков Кедми о том, что именно Россия должна сделать в ходе своего наступления
Не просто уничтожение ВСУ. Яков Кедми о том, что именно Россия должна сделать в ходе своего наступления - 01.01.2024 Украина.ру
Не просто уничтожение ВСУ. Яков Кедми о том, что именно Россия должна сделать в ходе своего наступления
Большое наступление России в ходе СВО должно ставить перед собой стратегическую цель: полный разгром украинской армии, выход на оперативный простор, переход на западный берег Днепра и овладение черноморским побережьем до Приднестровья. Об этом рассказал военно-политический аналитик из Израиля Яков Кедми в интервью изданию Украина.ру
2024-01-01T14:45
2024-01-01T14:45
2024-01-01T14:45
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Только это может обеспечить безопасность Черноморского флота и Крыма, а также не дать врагу атаковать Белгородскую область с территории Украины. Без этого цели СВО выполнить невозможно. Опасности не будут устранены, уверен эксперт.Отдельно на усмотрение российского руководство стоит вопрос о том, брать Киев или не брать. Это не имеет решающего значения для выполнения стратегических целей. Можно подойти к Киеву, но не брать его. Хотя взять Киев было бы желательно, рассуждает он.По его словам, Если большое российское наступление закончится освобождением всей левобережной Украины и черноморского побережья, а также выходом на правый берег Днепра, то тогда политически создастся совершенно иная ситуация.Москва же предупреждала, что если киевский режим будет продолжать прежнюю националистическую политику, само существование Украины как государства будет под вопросом. И если российское наступление достигнет этих стратегических целей, вопрос о дальнейшем существовании Украины будет решен отрицательно, заключил собеседник издания.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, всу, россия, киев, одесса, сво, украина
Новости, ВСУ, Россия, Киев, Одесса, СВО, Украина
Не просто уничтожение ВСУ. Яков Кедми о том, что именно Россия должна сделать в ходе своего наступления
Большое наступление России в ходе СВО должно ставить перед собой стратегическую цель: полный разгром украинской армии, выход на оперативный простор, переход на западный берег Днепра и овладение черноморским побережьем до Приднестровья. Об этом рассказал военно-политический аналитик из Израиля Яков Кедми в интервью изданию Украина.ру
Только это может обеспечить безопасность Черноморского флота и Крыма, а также не дать врагу атаковать Белгородскую область с территории Украины. Без этого цели СВО выполнить невозможно. Опасности не будут устранены, уверен эксперт.
Отдельно на усмотрение российского руководство стоит вопрос о том, брать Киев или не брать. Это не имеет решающего значения для выполнения стратегических целей. Можно подойти к Киеву, но не брать его. Хотя взять Киев было бы желательно, рассуждает он.
По его словам, Если большое российское наступление закончится освобождением всей левобережной Украины и черноморского побережья, а также выходом на правый берег Днепра, то тогда политически создастся совершенно иная ситуация.
"Сегодня население на подконтрольных киевскому режиму территориях составляет менее 20 миллиона человек. В результате большого наступления часть этого населения останется на территориях, где уже будет российская армия, а часть пронацистского населения просто убежит на Запад. И даже если ВС РФ не займут какие-то украинские территории, там останется менее 10 миллионов человек. Это будет страна без промышленности, без сельского хозяйства и выхода к морю. С трех сторон этой территории будет Россия или Белоруссия, и только какая-то ее часть будет граничить с Молдавией, Румынией, Венгрией и Польшей. Вряд ли там будет возможность создать дееспособное государственное образование, способное представлять угрозу России", - пояснил Кедми.
Москва же предупреждала, что если киевский режим будет продолжать прежнюю националистическую политику, само существование Украины как государства будет под вопросом. И если российское наступление достигнет этих стратегических целей, вопрос о дальнейшем существовании Украины будет решен отрицательно, заключил собеседник издания.