Военный эксперт рассказал, что сразу же начнется, как только Россия выдавит ВСУ из Купянска - 01.01.2024 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, что сразу же начнется, как только Россия выдавит ВСУ из Купянска
Военный эксперт рассказал, что сразу же начнется, как только Россия выдавит ВСУ из Купянска - 01.01.2024 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, что сразу же начнется, как только Россия выдавит ВСУ из Купянска
Если ВС РФ полностью освободят Купянск, они могут подойти к Харькову на 20 километров, чтобы доставать его из ствольной артиллерии, а также начнут зачищать от ВСУ приграничную зону, чтобы прекратить бесконечные обстрелы Белгородской области. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
2024-01-01T14:21
2024-01-01T14:21
новости
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Евсеев отметил, что наступление ВСУ на Запорожском направлении провалилось в том числе потому, что противник концентрировал по три бригады в одной точке, но наступать широким фронтом у него не получалось.Надеюсь, что после формирования плацдарма на противоположном берегу Жеребца мы сформируем такой же плацдарм на противоположном берегу Оскола. Пора возвращать эти земли под контроль России, заключил собеседник издания.
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новости, россия, всу, сво, купянск, харьков, белгород
Новости, Россия, ВСУ, СВО, Купянск, Харьков, Белгород

Военный эксперт рассказал, что сразу же начнется, как только Россия выдавит ВСУ из Купянска

14:21 01.01.2024
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкПодконтрольный России город Купянск в Харьковской области
Подконтрольный России город Купянск в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Если ВС РФ полностью освободят Купянск, они могут подойти к Харькову на 20 километров, чтобы доставать его из ствольной артиллерии, а также начнут зачищать от ВСУ приграничную зону, чтобы прекратить бесконечные обстрелы Белгородской области. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
"Короче говоря, Харьков надо постепенно окружать. Я не знаю, насколько у нас хватит для этого сил. Но меня радует, что наше наступление под Купянском идет широким фронтом. Когда вы наступаете широким фронтом, у противника остается меньше сил остановить ваше наступление везде", - сказал он.
Евсеев отметил, что наступление ВСУ на Запорожском направлении провалилось в том числе потому, что противник концентрировал по три бригады в одной точке, но наступать широким фронтом у него не получалось.
Надеюсь, что после формирования плацдарма на противоположном берегу Жеребца мы сформируем такой же плацдарм на противоположном берегу Оскола. Пора возвращать эти земли под контроль России, заключил собеседник издания.
 
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