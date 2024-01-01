https://ukraina.ru/20240101/1052529800.html

Военный эксперт рассказал, что сразу же начнется, как только Россия выдавит ВСУ из Купянска

Военный эксперт рассказал, что сразу же начнется, как только Россия выдавит ВСУ из Купянска - 01.01.2024 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, что сразу же начнется, как только Россия выдавит ВСУ из Купянска

Если ВС РФ полностью освободят Купянск, они могут подойти к Харькову на 20 километров, чтобы доставать его из ствольной артиллерии, а также начнут зачищать от ВСУ приграничную зону, чтобы прекратить бесконечные обстрелы Белгородской области. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру

2024-01-01T14:21

2024-01-01T14:21

2024-01-01T14:21

новости

россия

всу

сво

купянск

харьков

белгород

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103383/54/1033835413_0:0:3006:1691_1920x0_80_0_0_30859d61bac6c9c0001139ffcf04d8e9.jpg

Евсеев отметил, что наступление ВСУ на Запорожском направлении провалилось в том числе потому, что противник концентрировал по три бригады в одной точке, но наступать широким фронтом у него не получалось.Надеюсь, что после формирования плацдарма на противоположном берегу Жеребца мы сформируем такой же плацдарм на противоположном берегу Оскола. Пора возвращать эти земли под контроль России, заключил собеседник издания.

купянск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, всу, сво, купянск, харьков, белгород