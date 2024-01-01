https://ukraina.ru/20240101/1052527249.html
Наконец-то удары по символам. Во Львове беспилотники уничтожили музей Шухевича в день рождения Бандеры
Наконец-то удары по символам. Во Львове беспилотники уничтожили музей Шухевича в день рождения Бандеры - 01.01.2024 Украина.ру
Наконец-то удары по символам. Во Львове беспилотники уничтожили музей Шухевича в день рождения Бандеры
Во Львове из-за утренних взрывов уничтожен музей украинского националиста Романа Шухевича. Об этом 1 января сообщил мэр города Андрей Садовой в Telegram-канале
2024-01-01T13:36
2024-01-01T13:36
2024-01-01T13:36
новости
степан бандера
роман шухевич
украина
нацизм
львов
национализм
оун-упа
андрей садовый
денацификация
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Садовый также отметил, что в результате падения обломков беспилотников также получил повреждения университет в Дублянах, где учился сам Бандера.Украинскую повстанческую армию (УПА)* сформировали в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На ее счету множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения на Волыни в 1943 году.Ранее политолог Иван Скориков в интервью изданию Украина.ру заявлял, что поскольку ВС РФ проводят спецоперацию по денацификации Украины, то первые удары должны были наносится по памятнику Бандере во Львове и другим монументам, которые олицетворяют идеологию современного украинского нацизма.* Запрещенные в России экстремистские организации.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, степан бандера, роман шухевич, украина, нацизм, львов, национализм, оун-упа, андрей садовый, денацификация, сво
Новости, Степан Бандера, Роман Шухевич, Украина, нацизм, Львов, национализм, ОУН-УПА, Андрей Садовый, денацификация, СВО
Наконец-то удары по символам. Во Львове беспилотники уничтожили музей Шухевича в день рождения Бандеры
Во Львове из-за утренних взрывов уничтожен музей украинского националиста Романа Шухевича. Об этом 1 января сообщил мэр города Андрей Садовой в Telegram-канале
"В день рождения Степана Бандеры полностью уничтожили музей генерал-хорунжего УПА* Романа Шухевича в Белогорще", — написал он.
Садовый также отметил, что в результате падения обломков беспилотников также получил повреждения университет в Дублянах, где учился сам Бандера.
Украинскую повстанческую армию (УПА)* сформировали в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На ее счету множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения на Волыни в 1943 году.
Ранее политолог Иван Скориков в интервью изданию Украина.ру заявлял, что поскольку ВС РФ проводят спецоперацию по денацификации Украины, то первые удары должны были наносится по памятнику Бандере во Львове и другим монументам, которые олицетворяют идеологию современного украинского нацизма.
* Запрещенные в России экстремистские организации.