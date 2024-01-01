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Наконец-то удары по символам. Во Львове беспилотники уничтожили музей Шухевича в день рождения Бандеры

Наконец-то удары по символам. Во Львове беспилотники уничтожили музей Шухевича в день рождения Бандеры - 01.01.2024 Украина.ру

Наконец-то удары по символам. Во Львове беспилотники уничтожили музей Шухевича в день рождения Бандеры

Во Львове из-за утренних взрывов уничтожен музей украинского националиста Романа Шухевича. Об этом 1 января сообщил мэр города Андрей Садовой в Telegram-канале

2024-01-01T13:36

2024-01-01T13:36

2024-01-01T13:36

новости

степан бандера

роман шухевич

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андрей садовый

денацификация

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Садовый также отметил, что в результате падения обломков беспилотников также получил повреждения университет в Дублянах, где учился сам Бандера.Украинскую повстанческую армию (УПА)* сформировали в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На ее счету множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения на Волыни в 1943 году.Ранее политолог Иван Скориков в интервью изданию Украина.ру заявлял, что поскольку ВС РФ проводят спецоперацию по денацификации Украины, то первые удары должны были наносится по памятнику Бандере во Львове и другим монументам, которые олицетворяют идеологию современного украинского нацизма.* Запрещенные в России экстремистские организации.

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, степан бандера, роман шухевич, украина, нацизм, львов, национализм, оун-упа, андрей садовый, денацификация, сво