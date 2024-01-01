Дело не в дальности стрельбы. Военный эксперт о том, что не так с российской артиллерией в зоне СВО - 01.01.2024 Украина.ру
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Дело не в дальности стрельбы. Военный эксперт о том, что не так с российской артиллерией в зоне СВО
Дело не в дальности стрельбы. Военный эксперт о том, что не так с российской артиллерией в зоне СВО - 01.01.2024 Украина.ру
Дело не в дальности стрельбы. Военный эксперт о том, что не так с российской артиллерией в зоне СВО
Проблемы российской армии с артиллерии проявились еще в начале СВО. Мы думали, что в таком большом количестве она нам будет не нужна. На поле боя пока все равно в основном работают советские образцы. У них с дальнобойностью все в порядке, но у них есть проблемы с точностью стрельбы.
2024-01-01T13:13
2024-01-01T13:13
новости
россия
сво
артиллерия
снаряды
"искандер"
ракеты
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Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.руПо его словам, эту проблему можно решить за счет более массового использования снарядов "Краснополь".Понятно, что артиллерию быстро не создашь. У нас основной упор делался на самоходные установки. Но нужно иметь и дальнобойные гаубицы. Быстро эту нишу не восполнишь. Многое зависит от производства металлов и других материалов, уточнил специалист.Для некоторых целей нам ненужно тратить оперативно-тактические комплексы. Нужны просто точные снаряды и артиллерия, которая может далеко стрелять, резюмировал собеседник издания.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, сво, артиллерия, снаряды, "искандер", ракеты
Новости, Россия, СВО, артиллерия, снаряды, "Искандер", ракеты

Дело не в дальности стрельбы. Военный эксперт о том, что не так с российской артиллерией в зоне СВО

13:13 01.01.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота гаубиц "Мста-Б" в южном секторе СВО
Работа гаубиц Мста-Б в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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Проблемы российской армии с артиллерии проявились еще в начале СВО. Мы думали, что в таком большом количестве она нам будет не нужна. На поле боя пока все равно в основном работают советские образцы. У них с дальнобойностью все в порядке, но у них есть проблемы с точностью стрельбы.
Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
По его словам, эту проблему можно решить за счет более массового использования снарядов "Краснополь".
"В свое время мы не стали делать дорогие управляемые авиабомбы, а сделали специальный прицел, в результате чего получились корректируемые авиабомбы. Мы на этом сильно сэкономили. В случае с "Краснополем" можно проделать то же самое", - указал Евсеев.
Понятно, что артиллерию быстро не создашь. У нас основной упор делался на самоходные установки. Но нужно иметь и дальнобойные гаубицы. Быстро эту нишу не восполнишь. Многое зависит от производства металлов и других материалов, уточнил специалист.
"Насколько я знаю, работа по усовершенствованию ствольной артиллерии у нас была свернута. Сможем ли мы ее быстро развернуть – вопрос. Поэтому я думаю, что производство "Краснополя" поможет наладить ситуацию, потому что мы хотя бы повысим точность стрельбы. А что касается дороговизны, то "Краснополь" – точно дешевле "Искандера"", - добавил он.
Для некоторых целей нам ненужно тратить оперативно-тактические комплексы. Нужны просто точные снаряды и артиллерия, которая может далеко стрелять, резюмировал собеседник издания.
 
НовостиРоссияСВОартиллерияснаряды"Искандер"ракеты
 
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