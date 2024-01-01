https://ukraina.ru/20240101/1052527059.html

Дело не в дальности стрельбы. Военный эксперт о том, что не так с российской артиллерией в зоне СВО

Дело не в дальности стрельбы. Военный эксперт о том, что не так с российской артиллерией в зоне СВО - 01.01.2024 Украина.ру

Дело не в дальности стрельбы. Военный эксперт о том, что не так с российской артиллерией в зоне СВО

Проблемы российской армии с артиллерии проявились еще в начале СВО. Мы думали, что в таком большом количестве она нам будет не нужна. На поле боя пока все равно в основном работают советские образцы. У них с дальнобойностью все в порядке, но у них есть проблемы с точностью стрельбы.

2024-01-01T13:13

2024-01-01T13:13

2024-01-01T13:13

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Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.руПо его словам, эту проблему можно решить за счет более массового использования снарядов "Краснополь".Понятно, что артиллерию быстро не создашь. У нас основной упор делался на самоходные установки. Но нужно иметь и дальнобойные гаубицы. Быстро эту нишу не восполнишь. Многое зависит от производства металлов и других материалов, уточнил специалист.Для некоторых целей нам ненужно тратить оперативно-тактические комплексы. Нужны просто точные снаряды и артиллерия, которая может далеко стрелять, резюмировал собеседник издания.

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сво, артиллерия, снаряды, "искандер", ракеты