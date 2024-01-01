https://ukraina.ru/20240101/1052526721.html

Музей Шухевича сгорел, Маск сорвал атаку на ЧФ, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 1 января

Музей Шухевича сгорел, Маск сорвал атаку на ЧФ, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 1 января - 01.01.2024 Украина.ру

Музей Шухевича сгорел, Маск сорвал атаку на ЧФ, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 1 января

Во Львове сгорел музей командира УПА* Романа Шухевича. Украинские СМИ сообщили о том, что Илон Маск сорвал украинскую атаку на Черноморский флот РФ. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-01-01T13:06

2024-01-01T13:06

2024-01-01T13:06

эксклюзив

хроники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/01/1052526599_0:220:1280:940_1920x0_80_0_0_e85a4546902f19eee4eca77702a35342.jpg

О разрушении музея Шухевича сообщил мэр Львова Андрей Садовый в своём телеграм-канале."В день рождения Степана Бандеры (1 января — Ред.) москали полностью уничтожили музей генерал-хорунжего УПА* Романа Шухевича на Белогорще", - написал он в своём телеграм-канале.В то же время, как ранее неоднократно свидетельствовали видеоматериалы, снятые самими украинскими гражданами, пожары и разрушения гражданских объектов были вызваны работой украинских средств ПВО, сбивавших атаковавшие военные цели ракеты и беспилотники.Позже Садовый сообщил об повреждении университета в Дублянах."В эту ночь враг попал в два объекта национальной памяти во Львове: в университет в Дублянах, где 100 лет тому назад учился Степан Бандера и в музей Романа Шухевича на Белогорще. Символично и цинично. Война за нашу историю", - заявил Садовый.При этом он умолчал об прицельных ударах украинских военных по центру Белгорода и по центру Донецка. В обеих случаях на местах не было никаких военных объектов. Более того, в Белгороде проводилась ёлка, куда шли в том числе и родители с детьми. От удара ВСУ по Белгороду погибли 24 человека, в т.ч. четыре ребёнка, от удара по Донецку — погибли четыре человека.Маск сорвал атакуКак сообщило издание "Украинская правда", американский предприниматель Илон Маск сорвал атаку Службы безопасности Украины и Военно-морских сил Украины на Черноморский флот России. Речь шла о первой атаке морских дронов, которую проводили в сентябре 2022 года.В ночь на 17 сентября 2022 года Украина впервые попыталась использовать морские дроны против российских кораблей в Севастопольской бухте, однако в 70 км от цели пропала связь со "Старлинками" Маска. Уговорить Маска включить связь не удалось, поэтому Украина модифицировала беспилотники.В защищённом бункере за продвижением этих бортов следили глава Службы безопасности Украины Василий Малюк и командующий Военно-морских сил вице-адмирал Алексей Неижпапа, вице-премьер Михаил Фёдоров и идеолог всей программы надводных дронов бригадный генерал военной контрразведки СБУ, известный под позывным "Хантер"."По словам "Хантера", это были первые образцы морских дронов, тогда часть из них утонули в море или самоподорвались по дороге в Севастопольскую бухту. Но пять бортов, каждый из которых нес по 108 килограммов тротила, таки пробились через волны и приближались к Севастополю", - отмечалось в публикации.Более того, там утверждалось, что до фрегата "Адмирал Макаров" осталось 70 км."70 километров нам оставалось до фрегата "Адмирал Макаров". Все в напряжении, что вот мы его атакуем. И тут - нам вырубают связь. Илон Маск выключил "Старлинки", через которые мы управляли дронами. Фёдоров пытался его убедить, но Маск не слушал. Наши тоже через свои каналы пытались решить ситуацию, но американцы говорят, что это, мол, частная компания, мы не можем на них давить", - рассказали изданию присутствовавшие тогда в бункере источники.Украинское командование попыталась вернуть дроны обратно на базу, однако доплыли только два борта."Даже те два борта, которые вернулись, дали неоценимую информацию. По связи, по навигации, по корпусу и так далее", - в то же время заявил источник.Один из разработчиков рассказал, что в СБУ и ВМС - работала целая военная лаборатория, которая все изучила, учла для состоявшейся через месяц атаки.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 46 ударов по этому региону России."На донецком направлении противник совершил 17 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, ударного БПЛА, на горловском 24 обстрела из артиллерии 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, на ясиноватском 5 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм. Выпущено 187 единиц различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы трех населённых пунктов республики: Горловка (Никитовский район), Ясиноватский район, столица Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы)."Поступили сведения о ранении 4 гражданских лиц в Петровском, Куйбышевском районах Донецка", - сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 14 жилых домостроений в Киевском, Куйбышевском районах Донецка, а также 1 объект гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили Петровскому, Кировскому и Киевскому району Донецка в общей сложности 22 снаряда калибром 155 мм, в т.ч. кассетных и 23 ракеты из РСЗО, по Никитовскому району Горловки — 5 снарядок калибром 152 мм и 7 снарядов калибром 155 мм, по Ясиноватскому району — 9 снарядов калибром 155 мм, по Червоногвардейскому району Макеевки — 3 снаряда калибром 155 мм."По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 1 января по состоянию на 04:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: Донецк, Ворошиловский район - при обстреле центра Донецка погибли 4 гражданских лица. Ранения различной степени тяжести получили 12 гражданских лиц: мужчины: 1990, 2001, 1987, 1996, 1987, 1990 и 1986 годов рождения, женщины: 1955, 1991, 1974, 1995 и 1978 годов рождения; Петровский район - ранен мужчина 1990 года рождения", - сообщило представительство.Днём 1 января стало известно о работе ПВО над Луганском."Над Луганском громко, сработало ПВО", - сообщил телеграм-канал "Донбасс решает".По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера ВСУ выпустили по этому региону России 58 снарядов."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 58 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Крынки — 25; Днепряны — 7; Песчановка — 6; Казачьи Лагеря — 6; Алёшки — 7; Новая Маячка — 3; Саги — 4", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 24 снаряда из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Збурьевка, Голая Пристань, Кардашинка, Крынки, Алёшки. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Утром 1 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов ВСУ по этому региону России."В Белгородском районе по хутору Церковный выпущен один артиллерийский снаряд, по селу Устинка – 5 артиллерийских снарядов, по селу Красный Хутор – 15 гранатомётных выстрелов, по селу Наумовка – два артиллерийских выстрела и 49 гранатомётных выстрелов, по селу Щетиновка – 4 артиллерийских снаряда и 29 гранатометных выстрелов. В селе Солнцевка средствами радиоэлектронной борьбы посажен БПЛА без последующей детонации. Ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет", - указывалось в сводке.Также в Борисовском районе на окраине села Цаповка средствами радиоэлектронной борьбы был посажен БВС копирного типа со взрывным устройством. Взрывное устройство не сдетонировало. Пострадавших не былоВ свою очередь, в Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено два минометных снаряда. Никто не пострадал, разрушений не было. Также украинские военные атаковали с помощью дрона окраину села Тишанка — был поврежден инфраструктурный объект связи. Пострадавших не было.Кроме того, в Грайворонском городском округе по окраине села Мокрая Орловка было выпущено 6 миномётных снарядов, по окраине села Сподарюшино – 33 снаряда, по селу Пороз – 5 миномётных снарядов. Во всех населенных пунктах обошлось без пострадавших и разрушений.В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попало село Илек-Пеньковка. Пострадавших не было. В результате прилёта одного снаряда в частном домовладении выбиты окна, посечены фасад и забор. Также были повреждены газопровод и один автомобиль. Под артиллерийский обстрел попало село Теребрено, зафиксировано 5 нарядов. В результате прилётов повреждены крыша и фасад частного жилого дома и газовая труба во дворе. В ближайшее время аварийные службы приступят к ликвидации последствий, отметил губернатор."В Шебекинском городском округе по городу Шебекино выпущено 6 миномётных снарядов, по селу Новая Таволжанка – 12, по селу Муром – 2, по селу Середа и хутору Мухин – 6 и 7 миномётных снарядов соответственно. В данных населённых пунктах пострадавших и разрушений нет. Под миномётный обстрел попал поселок Красное – зафиксировано 4 прилёта. В результате обстрела погиб один мирный житель. Ещё один человек ранен - это женщина, продавец магазина, была доставлена в больницу, где врачи оказывают ей всю необходимую медицинскую помощь. Повреждены магазин и линия электропередачи. В настоящий момент подача электроэнергии восстановлена", - сообщил Гладков.Обстановка в приграничных с Украиной регионах остаётся крайне напряжённой.* - запрещённая в РФ организация

https://ukraina.ru/20240101/1052525070.html

https://ukraina.ru/20231231/1052522639.html

https://ukraina.ru/20231231/1052519958.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники