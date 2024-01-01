https://ukraina.ru/20240101/1052525897.html

Новый мир против старого кодла. Мысли под брызги шампанского

Новый мир против старого кодла. Мысли под брызги шампанского - 01.01.2024 Украина.ру

Новый мир против старого кодла. Мысли под брызги шампанского

Опять есть повод начать текст с любимой фразы: "Сказали все, но не всё" Украина.ру, 01.01.2024

2024-01-01T12:39

2024-01-01T12:39

2024-01-01T12:40

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Опять есть повод начать текст с любимой фразы: "Сказали все, но не всё"Действительно, по поводу скандальной "голой" московской тусы высказались в ушедшем году уже все, кто хотел. А я, честно говоря, и не собирался, пока не узнал, что спонсором скандальной вечеринки выступала одна московская частная крупная корпорация. Крупнейшая!Вот тогда-то всё в композиции и сложилось в картину, достойную анализа.Барышню Ивлееву как лицо, или нечто другое этой оргии, по-человечески, конечно, жалко. Настя – очаровательная лимитчица из дремучего поселка. Трогательная, особенно без макияжа, хабалка. Смышленая, не по годам, инфоцыганочка, с выходом.Реинкарнация "маленькой Веры", кто еще помнит. Или "Пигмалион" наоборот, кто еще не забыл.Почему я в начале скандала не видел повода для обсуждения? Да потому, что акция выглядела на первый взгляд слишком уж жалкой, убогой, пугливой. Смотрелась откровенно мелкой в социальном плане. Даже название вечеринки не тянуло на масштабный скандал, тем более – вызов. "Почти голые"!Помните, слово "почти" убивает смысл любого прилагательного. "Почти живой" – это как? Сразу всплывает в памяти история про стюардессу, которая рекомендует пассажирам пристегнуть ремни:"На прошлом рейсе многие не пристегнулись и их при аварии буквально размазало по стенкам салона. А те, кто пристегнулся, сидели почти как живые".Я понимаю размах, наглость, хуцпу короля, который разгуливал по городу абсолютно голым – якобы в прозрачных одеждах. И так бы и гулял до сих пор, если б не гадкий мальчик с его сакральным "король-то – голый!".Но как-то неловко за наших дебелых "королей" гламура с носками, надетыми на причинное место. У них яйца Фаберже хранятся разве что в домашней шкатулке.Ну, да ладно. О смелости, даже дерзости, здесь говорить не приходится. Об уме – тем более. Но какие-то ж причины этой выходки все же были.Помню прекрасное обнаженное женское тело на картине "Леди Годива" кисти Джона Кольера. Там прекрасная юная дева выехала на иноходце полностью обнаженной в центр тогда еще не разбомбленного в хлам фашистами британского города Ковентри. Ибо это было глумливое условие ее всесильного мужа Леофрика для снижения муниципальных налогов.А против каких фриков полуобнажали свои целлюлитные телеса наши дамы столичного полусвета? Были там плакаты "Силуанов, увеличь агрегат М2" или "Набиуллина, сожми параметры волатильности"? Я что-то не видел.Значит, этот блудняк протестовал против чего-то другого. Но чего именно?Сначала было подумал, что это про "взятие Москвы". Упомянутая вечеринка на девяносто процентов состояла из "криптолимиты" – полумаргинальных персонажей, выдающих себя за столичных снобов и магнатов. Поэтому я наверху и обозначил этот тренд как Анти-Пигмалион.В классическом варианте местечковая рогулиха превращается в настоящую столичную леди. А в нашем, Москву и москвичей пытаются маргинализировать, опустить в культурном (и не только) плане привокзальные по духу… цветочницы.Наполеоновские войска, когда их отказались в конечном адресе "любить по-французски", в великой тоске и печали сожгли Москву. Нынешняя новоявленная прокси-богема, взяв Москву, по той же причине решила ее выскрести изнутри. Как BLM вытравили культурный код свой столицы, наши бесята попытались сделать то же самое. Но…Помните, как мамаша говорит своему непутевому сыну, что на конкурсе дебилов тот бы занял втрое место.– Ма, а чего второе-то?– Да потому что ты – дебил.Так и здесь. Полуголые… Поучились бы хотя бы у полного отморозка Хантера Байдена устраивать полностью голые вечеринки. Маргинал-мажоры. Ленин мечтал, чтобы кухарки по профессии управляли государством. А тут кухарки по мышлению попытались управлять обществом…Но сейчас о другом. О гибридной войне стран и элит. О другой России.Сначала припомнил, что маленькая Настя представляет российскую версию "Плейбоя". Мне довелось когда-то пересечься в Нью-Йорке с самим Хефом – Хью Хефнером, основателем и издателем "Плейбоя".Кстати говоря, я пришел на встречу с ним после дискуссий со Збигневом Бжезинским и его сыном. Был поражен внешней схожестью этих культовых персон. Было впечатление, что Хеф – не близкий родственник Буша-младшего, а близнец Бжезинского-старшего. Только натужно улыбчивый.А говорили с главным шалуном, в основном, о психологии. Так как мой собеседник был, вне образа, дипломированным и вдумчивым психологом.От него и узнал, что кролики – это не только ценный мех, но и 3-4 килограмма абсолютно эгоистичного мяса, думающего исключительно о половых и желудочных удовольствиях. Именно поэтому эта ушастая тварька и стала символом и философией издания.Не все знают, что первоначальная версия журнала называлась "Вечеринка жеребцов". Но коням иногда грезятся давние битвы или свежая пахота. А кролики – это точно не про сражения или работу. Рысак – это часто про служение другим, а кролики – всегда про удовольствие себе.Весь смысл проекта был в ликвидации действующей модели общественного договора. Или, говоря по-современному, общественного протокола. Точно знаю, что Хеф лукавил, когда утверждал, что его журнал был всего лишь вызовом этическому "Кодексу Хейса", который охранял от откровенной пошлости ленты Голливуда.Нет, "Плейбой" планировался изначально как Антибиблия. Юный шалун Хью настрадался от своих религиозных родителей-пуритан. Те требовали себя ограничивать, а другим отдавать. А хотелось все наоборот.Благо Америка в год смерти Сталина уже изжила запасы своего героизма, самоотдачи и жертвенности, накопленные на фронтах Второй Мировой. И журнал возник! И журнал пошел!Не трудяга осел, не великодушный слон, а именно самовлюбленный кролик должен был стать символом новой эпохи. Тело вместо дела. Эрекция вместо концепции…Уверен в неоценимом вкладе Хефа в постыдный разгром Штатов во Вьетнаме. У бойцов Вьетконга в нагрудных корманах лежали черно-белые фотки их матерей и сестер. А у американских "рембо" – присланные из редакции роскошные цветные фото "почти голых" девушек из "Плейбоя".А это разные мотивации. Невзирая на цвет.Соответственно, и русский "Плейбой" – про постыдный разгром России. Про то, как поменять национальный код с режима "спаси и сохрани" на режим "урви и поглоти". Про то, как у бойца СВО Романа поменять предсмертную надпись на камне. Типа, не матери и сестре помогите, а Милявской и Собчак новые подвязки или труселя купИте.Вот тогда победы точно не будет никогда. И нигде…Бедная Настя еще не все по жизни знает. Это этика, бэйби. Согласно ей даже "потерять" свои деньги через налоги не так страшно, как потерять свою совесть и свою страну. Ведь смена национального кода – это и есть национальная гибель.И, наконец, о самом главном. Почему по слухам, а я им охотно верю, спонсором бедлама стала частная корпорация? Дело все в том, что в стране обострилась конкуренция элит. Так всегда бывает в переломные моменты столкновения цивилизаций.Из четырех базовых элит, в силу различных причин, особую остроту приобрела конкуренция частно-корпоративной и государственно-административной элит.Сначала они столкнулись в военной плоскости в силу особенностей момента. ЧВК, как военное крыло частного бизнеса, попытались разрушить естественную монополию государства на насилие. Не получилось.Тогда, видимо, и возникла идея перехватить монополию державы и консолидированной с ней церковью на моральный кодекс общества. Опохабить и растлить последний радикально. А что, в этом есть свой нетривиальный смысл!Мне довелось расти в хулиганистых дворах окраинного Киева. Проводили с ребятней целые дни в бесконечных лабиринтах дровяных сараев. Домами нашими были пятиэтажные "досы", но отапливались отдельными печами в каждой комнатушке необъятных коммуналок. Даже в нашей девятиметровке была своя труба.Вот в эти сарайные дебри к нам и наведывались приблатненные шныри в поиске "нормальных пацанов" для своей кодлы. У нас была целая дворовая легенда о том, какие для этого существуют тесты. Вроде как обшманать бесшумно манекен, обвешенный колокольчиками.Оказалось, всё иначе. И проще, и сложнее одновременно. Надо было прилюдно плюнуть в лицо продавщице газированной воды тете Соне, что стояла на углу соседнего Брест-Литовского проспекта.Действительно, воровское мастерство – дело наживное и сугубо техническое. Но вот преодолеть свою стыдливость, нарушить правила общежития, потерять совесть, попрать каноны воспитания – не каждому дано. Из нашего двора никто не смог.Тот же, кто на это был способен, и справным вором стал, и блатным авторитетом, и даже серийным "мокрушником".Видимо, по подобной логике действуют и некоторые мегавлиятельные корпорации. Предвидя системный конфликт с государственными интересами, они ищут тех, кто готов плюнуть в лицо державе. На них они и собираются опираться при неизбежной стычке.Опоздали, бродяги. Раньше надо было начинать. А сейчас мир стал меняться. "Глубинный народ", который так ненавидят участники подобных мистерий, да и особенно ветераны СВО, неукротимая "красная машина", уже не утрутся безропотно и молча.Хотя и взять под национальный контроль этот процесс сшибки культурных парадигм придется неизбежно. Пошлость заразна. Эгоцентризм передается не только половым путем. Да и "кролики" размножаются слишком быстро…Короче, с наступившим Новым годом! С наступающим Новым миром!

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Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/12/1048790117_270:0:824:554_100x100_80_0_0_36cc206c9e9a8ac2116794c36b8a27ae.jpg.webp

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мнения, россия, сво, общество