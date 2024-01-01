https://ukraina.ru/20240101/1052525771.html
Харьковский эксперт о том, как Россия будет воевать с Польшей, если та увеличит армию до 350 тысяч бойцов
Харьковский эксперт о том, как Россия будет воевать с Польшей, если та увеличит армию до 350 тысяч бойцов - 01.01.2024 Украина.ру
Харьковский эксперт о том, как Россия будет воевать с Польшей, если та увеличит армию до 350 тысяч бойцов
Даже если Варшава увеличит свою армию до 350 тысяч бойцов, эти войска не будут входить ни в какое сравнение ни с ВСУ, которые воевали восемь лет еще до СВО, ни с ВС РФ, которые воюют всегда. У поляков просто нет такого опыта.
2024-01-01T12:27
2024-01-01T12:27
2024-01-01T12:27
новости
польша
россия
"искандер"
ракетный удар
всу
украина
сво
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Об этом рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове Алексей Самойлов в интервью изданию Украина.руИменно поэтому Польша посылает своих наемников и командировочных военных на Украину – чтобы сформировать костяк, вокруг которых будут создаваться мотивированные и боеспособные подразделения, уточнил эксперт.Кроме того, у Польши нет техники, которую можно использовать в качестве резерва. С Южной Кореей контракты только заключены. Этого хватит для обороны, но не для наступления, считает политолог.Кроме того, Россия создала соответствующую военно-стратегическую диспозицию своих вооруженных сил. В Белоруссии и в Калининграде стоят наши оперативно-тактические ракетные комплексы. Все войсковые группировки враждебных стран находится под ударом наших "Искандеров". Более того, в случае войны с Польшей Россию не будут сдерживать политические ограничения, как в случае с Украиной, когда она пыталась сохранить свое место в мировой долларовой системе. Польша моментально попадет под удар, добавил он.Поляки к войне только готовятся. Готовиться Польше предстоит еще несколько лет. К чему за это время будет готова Россия – вопрос. У нас этот процесс идет быстрее. Да и мощности у нас разные, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, польша, россия, "искандер", ракетный удар, всу, украина, сво
Новости, Польша, Россия, "Искандер", ракетный удар, ВСУ, Украина, СВО
Харьковский эксперт о том, как Россия будет воевать с Польшей, если та увеличит армию до 350 тысяч бойцов
Даже если Варшава увеличит свою армию до 350 тысяч бойцов, эти войска не будут входить ни в какое сравнение ни с ВСУ, которые воевали восемь лет еще до СВО, ни с ВС РФ, которые воюют всегда. У поляков просто нет такого опыта.
Об этом рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове Алексей Самойлов в интервью изданию Украина.ру
Именно поэтому Польша посылает своих наемников и командировочных военных на Украину – чтобы сформировать костяк, вокруг которых будут создаваться мотивированные и боеспособные подразделения, уточнил эксперт.
Кроме того, у Польши нет техники, которую можно использовать в качестве резерва. С Южной Кореей контракты только заключены. Этого хватит для обороны, но не для наступления, считает политолог.
Кроме того, Россия создала соответствующую военно-стратегическую диспозицию своих вооруженных сил. В Белоруссии и в Калининграде стоят наши оперативно-тактические ракетные комплексы. Все войсковые группировки враждебных стран находится под ударом наших "Искандеров". Более того, в случае войны с Польшей Россию не будут сдерживать политические ограничения, как в случае с Украиной, когда она пыталась сохранить свое место в мировой долларовой системе. Польша моментально попадет под удар, добавил он.
"Я сейчас высказываюсь не в стиле некоторых экспертов, которые предлагают нанести превентивный ядерный удар по Западу. Я описываю реальный сценарий войны между Россией и Польшей. На Западе понимают, что мы нанесем ракетные удары комплексами наземного и воздушного базирования. Скрыться не удастся. А это удерживает поляков от различных необдуманных действий", - констатировал Самойлов.
Поляки к войне только готовятся. Готовиться Польше предстоит еще несколько лет. К чему за это время будет готова Россия – вопрос. У нас этот процесс идет быстрее. Да и мощности у нас разные, заключил собеседник издания.