https://ukraina.ru/20240101/1052525771.html

Харьковский эксперт о том, как Россия будет воевать с Польшей, если та увеличит армию до 350 тысяч бойцов

Харьковский эксперт о том, как Россия будет воевать с Польшей, если та увеличит армию до 350 тысяч бойцов - 01.01.2024 Украина.ру

Харьковский эксперт о том, как Россия будет воевать с Польшей, если та увеличит армию до 350 тысяч бойцов

Даже если Варшава увеличит свою армию до 350 тысяч бойцов, эти войска не будут входить ни в какое сравнение ни с ВСУ, которые воевали восемь лет еще до СВО, ни с ВС РФ, которые воюют всегда. У поляков просто нет такого опыта.

2024-01-01T12:27

2024-01-01T12:27

2024-01-01T12:27

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польша

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"искандер"

ракетный удар

всу

украина

сво

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Об этом рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове Алексей Самойлов в интервью изданию Украина.руИменно поэтому Польша посылает своих наемников и командировочных военных на Украину – чтобы сформировать костяк, вокруг которых будут создаваться мотивированные и боеспособные подразделения, уточнил эксперт.Кроме того, у Польши нет техники, которую можно использовать в качестве резерва. С Южной Кореей контракты только заключены. Этого хватит для обороны, но не для наступления, считает политолог.Кроме того, Россия создала соответствующую военно-стратегическую диспозицию своих вооруженных сил. В Белоруссии и в Калининграде стоят наши оперативно-тактические ракетные комплексы. Все войсковые группировки враждебных стран находится под ударом наших "Искандеров". Более того, в случае войны с Польшей Россию не будут сдерживать политические ограничения, как в случае с Украиной, когда она пыталась сохранить свое место в мировой долларовой системе. Польша моментально попадет под удар, добавил он.Поляки к войне только готовятся. Готовиться Польше предстоит еще несколько лет. К чему за это время будет готова Россия – вопрос. У нас этот процесс идет быстрее. Да и мощности у нас разные, заключил собеседник издания.

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, польша, россия, "искандер", ракетный удар, всу, украина, сво