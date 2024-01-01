https://ukraina.ru/20240101/1052525070.html

Удар по Донецку, болтливость и угрозы Зеленского. Главное на Украине на утро 1 января

Удар по Донецку, болтливость и угрозы Зеленского. Главное на Украине на утро 1 января - 01.01.2024 Украина.ру

Удар по Донецку, болтливость и угрозы Зеленского. Главное на Украине на утро 1 января

В новогоднюю ночь Украина нанесла массированный удар по Донецку, погибли четыре человека. Новогодняя речь президента Украины Владимира Зеленского заняла более 20 минут и в ней он снова угрожал России

2024-01-01T10:57

2024-01-01T10:57

2024-01-01T11:09

хроники

эксклюзив

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Об ударе по центру Донецка сообщил в своём телеграм-канале глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в 00:55."В новогоднюю ночь ВФУ подвергли массированному обстрелу из реактивных систем залпового огня центр Донецка, Калининский и Будённовский районы. По предварительной информации на данный момент семь раненых. Просьба всем оставаться в укрытиях, не подвергать себя опасности. Обстрел в любой момент может повториться", - призвал он земляков.Через 55 минут Пушилин уточнил количество пострадавших от удара."На данный момент подтверждена информация о семи раненых, им оказывается медицинская помощь. К сожалению, есть погибшие - предварительно три человека", - рассказал Пушилин.Ещё через 25 минут глава ДНР снова уточнил данные по погибшим."По состоянию на 02:00 предварительно 13 раненых и четверо погибших", - написал он в своём телеграм-канале.Военный обозреватель Даниил Безсонов опубликовал видео из Донецка."Судя по этому видео, украинские ублюдки также применили по Донецку кассетные боеприпасы, чтобы убить больше мирных жителей", - отметил он.В другой записи Безсонов рассказал об одной из целей украинских обстрелов."Один из снарядов "Град" попал на саму площадь Ленина, где в новогоднюю ночь всегда собирались дончане. Хорошо, что в этом году городскую ёлку не устанавливали. Очередной намеренный удар по мирным со стороны ВСУ", - отметил Безсонов.Как сообщили СМИ, под обстрел попала гостиница "Донбасс Палас"."В результате ракетного удара по центру Донецка серьезные разрушения получила гостиница "Донбасс Палас". На видео, снятом сразу после прилёта, видны значительные повреждения на верхних этажах здания", - опубликовал кадры из гостиницы телеграм-канал "Донбасс решает".Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала обстрел украинскими военными Донецка."В новогоднюю ночь киевский режим обстрелял Донецк. Огонь опять вёлся по гражданским объектам. Есть убитые и раненые. Так могло поступить только террористическое зверьё", - заявила Захарова.Российский военкор Александр Коц указал, что оружие, которое использовали украинские военные, а также объекты, по которым они били, свидетельствуют об их настоящей цели."По обстрелу Донецка Накануне Нового года в радиоэфире меня спросили: "Стоит ли после варварского обстрела Белгорода ждать от Киева каких-то провокаций на Новый год?" И я честно ответил: "К сожалению, да". Тут не надо быть мудрым аналитиком или одаренным предсказателем. Украина еще с 2014 года приучила к тому, что на любые праздники от нее можно ожидать какой-то подлости — будь то религиозные или светские даты. По Донецку украинские артиллеристы ударили аккурат в полночь, сразу после обращения президента России. Следили, высчитывали… Я смотрю на список попаданий и понимаю, что это — самый центр города, в котором действительно нет никаких военных объектов. Боевой целесообразности сюда бить никакой нет. Расчёт был на то, что в новогоднюю ночь здесь будут масштабные гуляния, по которым противник запустил три кассетных 155-мм снаряда и 15 ракет РСЗО. Выбор оружия подтверждает, что рассчитан он был в первую очередь на людей. "Кассетами" и реактивными снарядами не пробьешь ни бункеры, ни укрепленные опорники. Они накрывают площадями. А в данном случае — центральную площадь, на которой в этом году именно из соображений безопасности не стали устанавливать главную ёлку города. Иначе пострадавших могло быть намного больше", - отметил Коц.В Донецке ликвидируют последствия украинского обстрела.Угрозы ЗеленскогоПрезидент Украины Владимир Зеленский выпустил более, чем 20-минутное новогоднее поздравление к украинцам, в котором в т.ч. и угрожал россиянам."Я благодарю всех наших партнёров за то, что в этом году у нас уже есть "Пэтриоты", "Айрисы", "Хаймарсы", "Насамсы", "Хоки", "Абрамсы", "Леопарды" и многое другое. И наши пилоты уже овладевают F-16, и мы обязательно увидим их в нашем небе. Чтобы наши враги обязательно увидели, что такое настоящая наша ярость. И в следующем году враг почувствует ярость отечественного производства. Наше оружие, наша техника, артиллерия, наши снаряды, наши дроны, морские "приветы" врагу и минимум миллион украинских FPV. Всё, чем мы щедро будем угощать. На суше, в воздухе и, конечно, на море. На нашем Чёрном море. И в этом году враг как никогда раньше почувствовал: ему там не место", - заявил Зеленский.Он назвал действия Украины в этом регионе "чёрной страницей" в истории российского флота."Это официально могут "подтвердить" их большие десантные корабли, ракетные и патрульные корветы на морском дне. И наш Змеиный теперь без их змей и триколора", - хвастался Зеленский, не указывая о том, что де-факто украинский флот, если не брать во внимание морские беспилотники, перестал существовать в первые дни СВО.При этом украинский президент в очередной раз призвал украинцев идти в армию. Он заявил, что каждый украинец рано или поздно должен выбрать между статусом беженца и готовностью "исполнить долг перед своей страной"."Знаю, что однажды каждому украинцу придется поставить перед собой вопрос: кто я? Кем я хочу быть? Жертвой или победителем? Беженцем или гражданином?" - отметил Зеленский.Зеленский заявил, что 24 февраля 2022 года граждане Украины принимали разные решения. Кто-то остался в стране или отправился на фронт, кто-то сбежал, а некоторые выехали, но потом вернулись на Украину.Тем временем украинцев продолжают не выпускать из страны."У этих клоунов свои законы, которые "позволяют" творить очередной беспредел! Ситуация на границе становится кошмарной: мужчинам, освобожденным от армии, теперь закрыт путь. ГПСУ требует от них документы об отсрочке, создавая хаос на границе Украина-ЕС. Для чего это сделано? "Чтобы пресечь подделку документов на выезд". Усилен контроль на границе для мужчин 18-60 лет, представители ТЦК на погранпереходах, внимание к инвалидам. Частые проверки водителей по системе "Шлях" ("Путь" - Ред.). Мужчинам, снятым с учета или многодетным, требуется документ из ТЦК для выезда. Официально отрицается изменение правил, но пограничники проводят тщательные проверки. Госпогранслужба подчеркивает необходимость соблюдения законодательства, отказывая почти 50 тысячам граждан в выезде, выявив 3 тысячи поддельных документов. После того как эти клоуны решили по беспределу закрыть границу, народ начал качать погранцов на границе Украина-Польша, Львовская обл., чтобы выпускали! Но "наш закон" даже водителей автобусов не выпускают Абсолютный хаос, благодаря которому власть начала идти по "беспределу", которые прогрессирует с каждый днём…., украинцам остается лишь подчиняться этому беззаконию, так как другого пути нет", - писал вечером 31 декабря популярный на Украине телеграм-канал "Ховайся".К записи прилагалось видео с границы. Примечательно, что эту запись также репостнули более крупные украинские телеграм-каналы.

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив