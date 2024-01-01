https://ukraina.ru/20240101/1052523179.html

Зеленский теряет союзников, Украина теряет веру. Эксперты о ситуации в стране

Зеленский теряет союзников, Украина теряет веру. Эксперты о ситуации в стране - 01.01.2024 Украина.ру

Зеленский теряет союзников, Украина теряет веру. Эксперты о ситуации в стране

В новогодние дни на Украине продолжают обсуждать обострение конфликта и внесенный Кабмином законопроект о мобилизации, поскольку и последствия обострения, и предусматриваемые документом жесткие карательные меры затронут всех

2024-01-01T04:10

2024-01-01T04:10

2024-01-01T04:10

эксклюзив

украина

владимир зеленский

всу

кость бондаренко

руслан бортник

мобилизация

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Хотя ряд норм из проекта, возможно, уберут, смягчат, но осадочек все равно останется — просто от того, что власть могла выйти с таким предложением к людям, считает украинский политолог Дмитрий Спивак.«Не думаю, что это сближает общество и власть. А если мы не сблизимся и не будем в какой-то единой конструкции, мы становимся слабее, уязвимей и для внешнего врага, и для внутренних врагов, которые лодку раскачивают», — сказал Спивак в эфире интернет-канала Politeka.По словам эксперта, власть должна понять, что только своим примером можно поднять народ, правила должны быть едины для всех — «не получится так, что дети чиновников в Монако и в США, а дети обычных граждан с 25 лет должны призываться».Спивак также подчеркнул, что этот законопроект «просто топчется» по конституционным правам граждан.Но почему вообще появился законопроект именно в таком виде? Украинский политолог Кость Бондаренко отметил, что он склоняется к той конспирологической версии, что проект нужен для спасения Зеленского.Почему сейчас? Просчеты и провалы во внешней и во внутренней политике, провалы на фронте привели к тому, что под Зеленским очень серьезно зашаталось кресло, звучат голоса недовольных — «они сегодня создали определенный кумулятивный эффект».«И перебить это эффект пытаются сегодня именно созданием некоей атмосферы давления и страха», — сказал Бондаренко в интервью журналисту Александру Шелесту (признан иноагентом в РФ).Политолог подчеркнул, что на Украине сейчас «Майдан невозможен, возможен только дворцовый переворот».По словам эксперта, Зеленский постепенно теряет союзников среди элит, саботировать определенные его решения начинает уже и среднее звено — «на всякий случай, они чудесно понимают, что всякое может быть, за 30 лет они всякое видели, а потом кому-то надо будет отвечать...».Относительно планируемого призыва 500 тысяч человек, то, помимо нарушения базисных свобод, о которых на Украине уже и не вспоминают, это пагубно скажется на целых отраслях экономики, считает Бондаренко.А почему народ не хочет в ВСУ? По мнению эксперта, по той причине, что — «наверное, есть недоверие к государству». При этом Бондаренко призвал не путать государство и страну — они должны бы составлять одно целое, но по факту далеко это не так.Политолог также отметил, что Россия не считает, что воюет с Украиной, а считает, что она в этом конфликте противостоит Западу. Поэтому переговоры об Украине будут, но состоятся они без Украины, и только тогда, когда Россия урегулирует противоречия с США — до тех пор украинский вопрос не будет решен.До решения действительно пока далеко. Ситуация резко обострилась после обстрела ВСУ российского Белгорода, в результате которого погибли мирные жители, в том числе дети.Зеленский пообещал перенести боевые на территорию России. Однако, как отметил на канале Шелеста покинувший страну украинский политолог Михаил Чаплыга, что бы это сделать, сначала «надо войну назвать войной». Он подчеркнул, что война России Киевом не объявлена, поскольку объявление войны «влечет ряд последствий».Таким образом, серьезные последствия повлечет сам этот перенос боевых действий на территорию России, считает эксперт.Он отметил, что Украина (мы бы сказали «киевский режим» — Ред.) прошла точку невозврата — экономическую, демографическую, военную — в январе 2023 года, и теперь «самолет разобьется», поскольку топлива уже нет ни для того, чтобы вернуться, ни для того, чтобы долететь.Даже если мобилизовать тысячу крестьян с граблями, они этими граблями ракету не остановят, подчеркнул Чаплыга. И напомнил о статье третьей украинской Конституции, гласящий, что человек и его жизнь являются наивысшей ценностью.Но не поздно ли об этом вспоминать, если киевские власти намерены довести дело действительно «до последнего украинца»?Эскалация конфликта ни к чему хорошему не приведет, лишь будет возрастать ненависть русских к украинцам и украинцев к русским, считает известный украинский журналист Виталий Дикий.«Это процесс, от которого невозможно отвернуться», — сказал он в интервью интернет-каналу Politeka.По его словам, внутри Украины ситуация сложная, границы закрыли для всех уже сейчас, даже до голосования по скандальному законопроекту о тотальной мобилизации. Журналист предположил, что близкое окружение Зеленского таким образом проверяют сейчас реакцию общества.Сами представители власти за собой оставляют бронь, «быдло будет воевать, как они считают, а они все — при должностях, при кабинетах — они будут процессами руководить. А это является катализатором гнева, который может нарастать по восходящей у украинцев. И это может иметь негативнейшие последствия», — сказал Дикий.Он добавил, что и это представителей власти не пугает, поскольку «многие из них давно уже ничем не связаны с Украиной».Убеждать украинцев в правильности происходящего киевскому режиму становится все сложнее. Украинский политолог Руслан Бортник считает, что информационная война проиграна.Он в эфире интернет-канала «Новини Live» сослался на данные социологов, согласно которым доверие к единому телемарафону «просело в разы, и оно вдвое может быть ниже, чем к телеграм-каналам».Эксперт при этом подчеркнул, что «в телеграм-среде доминируют как раз российские медиа». По его словам, Киев проигрывает и внутри страны, и снаружи — проигрывает «информационный нарратив, веру в будущее Украины, веру в победу, веру в какое-то позитивное развитие ситуации».

https://ukraina.ru/20231231/1052513911.html

https://ukraina.ru/20231230/1052494842.html

https://ukraina.ru/20231229/1052470498.html

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2024

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, украина, владимир зеленский, всу, кость бондаренко, руслан бортник, мобилизация