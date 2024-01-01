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"Драки в сценарии нет? Сейчас будет": как снимали последний советский фильм "Сердца трёх"

"Драки в сценарии нет? Сейчас будет": как снимали последний советский фильм "Сердца трёх" - 01.01.2024 Украина.ру

"Драки в сценарии нет? Сейчас будет": как снимали последний советский фильм "Сердца трёх"

1 января 1993 года на экраны вышел фильм режиссера Киевской киностудии имени А.П. Довженко, Владимира Попкова "Сердца трех". Этот фильм кроме того, что заслужил всенародную любовь, стал еще и последним фильмом, снятым в СССР, и первым для съемок которого использовали не только госфинансирование, но и деньги частных инвесторов

2024-01-01T18:00

2024-01-01T18:00

2024-01-01T18:00

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В 1919-20 годах в вечерней газете "New York Journal American" был опубликован последний роман Джека Лондона "Сердца трёх", который писатель изначально создавал, как сценарий для Голливуда. Однако киношники его забраковали, и Лондон переписал созданное в полноценный роман. Книга получила широкую всемирную известность, которая не миновала и Советский Союз.Режиссер Киевской киностудии им. Довженко Владимир Попков с детства был буквально влюблён в это произведение и долгие годы вынашивал план его экранизации. В конце концов, в соавторстве со сценаристами Олегом Колесниковым и Романом Фурманом был подготовлен сценарий. Режиссёр представил его на суд редколлегии студии, но идею экранизации романа Джека Лондона отвергли. Шли годы, Попков настойчиво выдвигал сценарий на повторные рассмотрения, и, наконец, в 1991 году "Сердца трех" приняли в производство.Из-за любви к роману режиссер изначально планировал снимать максимально приближенно к тексту. В нем говорилось, что главные герои – родственники, ранее не знавшие друг друга, Генри и Фрэнсис Морганы, были, как две капли воды похожи друг на друга и на своего дальнего родственника пирата Генри Моргана. В связи с этим еще на стадии написания сценария Попков планировал, что обоих Морганов будет играть один и тот же актер – Олег Меньшиков. Однако ко времени начала съемок оказалось, что Меньшиков занят в театре и, кроме того, еще и снимается в нескольких лентах. Режиссеру пришлось искать нового исполнителя главных ролей.Претендентами были Дмитрий Марьянов и Александр Домогаров, но, проведя кинопробы, режиссёр сам их забраковал, сказав: "нет в них американскости". И как раз в этот момент на киностудию пришёл Сергей Жигунов. К тому времени актер уже получил всесоюзную известность благодаря серии фильмов Светланы Дружининой о российских гардемаринах XVIII века, где он блистательно сыграл одного из трёх друзей – Александра Белова.Жигунов сам с детства обожал роман Лондона и, узнав о готовящихся съемках, отправился в Киев напрашиваться на главную роль. Но тут против него сыграла его слава бравого гардемарина – режиссер опасался, что уже сложившееся амплуа актера навредит фильму. Однако после кинопроб Жигунова утвердили. И тут, набравшись наглости, молодой актер подошел к Попкову и предложил, что он исполнит роль Генри Моргана, а роль Фрэнсиса сыграет его друг и коллега по "Гардемаринам" актер Владимир Шевельков. Сначала режиссер опешил от такой наглости, но потом, немного подумав, все-таки согласился с предложением Жигунова, и Шевелькова утвердили на роль Фрэнсиса Моргана. От сходства обоих Морганов было решено отказаться.Сыграл в фильме, правда, совсем небольшую роль лейтенанта Парсонса – лётчика ВВС США и третий "гардемарин" Дмитрий Харатьян.Самые большие проблемы у Попкова возникли с подбором актрисы на главную женскую роль – Леонсии Солано. В общей сложности пробы прошли 80 претенденток. Среди них были и Ирина Безрукова, и Алика Смехова, и многие другие. В конце концов, кто-то из съемочной группы предложил попробовать на роль студентку 2-го курса Школы-студии МХАТ Алёну (Елену) Хмельницкую. Её пригласили на киностудию, провели кинопробы, и она всем очень понравилась… всем, кроме режиссёра. Попкова смущал её малый опыт, но, в конце концов, под напором "общественности" он утвердил Хмельницкую.На роль главного злодея, сеньора Альвареса Торрес, так же был большой конкурс. В результате утвердили актера Ереванского театра Рафаэля Котанджяна.На роль Акатавы – жрицы Бога Солнца – требовалась актриса, как выразился Попков: "с марсианской внешностью", и её нашли в Прибалтике. Акатавой стала эстонка Пирет Мянгел. По воспоминаниям актеров она и в жизни была "не от мира сего" – могла сама уйти за травками в горы и заблудиться, в результате вместо съемок все искали Мянгел. Кроме того, она очень плохо говорила по-русски и откровенно недолюбливала своих русских коллег. Все это чувствовали до такой степени, что Владимир Шевельков при съемках сцены, где Акатава заносит кинжал над его спящим героем, откровенно опасался, что она заколет его по-настоящему.Роль старой сеньоры Солано исполнила актриса Киностудии Довженко Мария Капнист, урождённая Мариэтта Ростиславовна Капнист-Серко – потомственная дворянка и женщина с очень трагической судьбой. Из-за перенесенных ею испытаний уже в 44 она выглядела как глубокая старуха.Когда с подбором актеров закончили, настало время съемок. Изначально приняли решение снимать фильм в Крыму и… в Индии, чьи джунгли должны были сыграть роль тропических лесов Южной Америки. Отсняв в Крыму первые сцены, съемочная группа отправилась на родину Маугли, здесь с ней произошел один курьезный случай.По сценарию главную героиню должна была укусить змея, однако, украинские киношники, малознакомые с индийской фауной, решили не рисковать, взяли с собой обычного киевского ужика и контрабандой провезли его через границу. По окончании съемок рептилию благополучно отпустили на волю.По книге Лондона, и по сценарию фильма, встреча Генри и Фрэнсиса происходила вполне мирно и благопристойно. Однако молодые воспитанники съемок "Гардемаринов" решили придать этому будничному событию немного динамики и предложили Попкову добавить в сцену драку:"– Какая драка?! Для этого нужны постановщики, на это нужно время.– Зачем постановщики и время, дайте нам человек 9 массовки, и мы всё сделаем за несколько часов".Режиссер сначала не поверил самоуверенным друзьям, однако, массовку собрал. Когда же сцену знакомства Морганов отсняли, да ещё и чуть ли не с первого дубля, Попков сначала обомлел, а потом поздравил актёров с успехом.Юная Алёна Хмельницкая не сразу вписалась в компанию "гардемаринов". Так на съемках первой сцены, где требовалось скакать верхом, а до этого Хмельницкая никогда не сидела на лошади, друзья пришпорили своих скакунов, и лошадь актрисы понеслась следом. Алёна вцепилась руками и ногами в животное и чудом удержалась в седле. После этого Жигунов и Шевельков стали более почтительно относится к своей коллеге.По возвращении из Индии киношников ждал неприятный сюрприз: они отправлялись в экспедицию из СССР, а по возвращении попали уже в независимую Украину. Кроме того, на студии Попкову сообщили, что в связи с произошедшими политическими катаклизмами государственное финансирование съемок полностью прекращается на неопределённый срок. По всему бывшему Союзу в общей сложности тогда заморозили порядка 60 кинопроизводств.Тут-то и произошло рождение Сергея Жигунова-кинопродюсера. Совместно с Владимиром Шевельковым он основал продюсерскую компанию "Шанс" и сумел взять в банке кредит размером в 1 млн. долларов, для 1991 года это была астрономическая сумма. Так у съёмочной группы появились деньги на продолжение производства. Правда, от дальнейших экспедиций в Индию пришлось отказаться и проводить съёмки только в Крыму. Чтобы более-менее соответствовать локациям Южной Америки, в состав группы пригласили геологов и биологов, которые занимались подбором мест для съемок той или иной сцены. В результате в фильме можно увидеть практически все уголки Крымского полуострова.Когда съемки закончились, ленту стали монтировать сразу в двух вариантах: первый, 2-х серийный, предназначался для кинопроката, а второй, 5-ти серийный, для телевизионных трансляций. Благодаря этому фильм не только полностью себя окупил, и Жигунов смог вернуть банкирам и кредит, и проценты по нему, но и принёс своим создателям и продюсерам неплохую прибыль.Однако где начинается коммерция, там заканчивается дружба: Жигунов и Шевельков сначала планировали снимать продолжение фильма, но, в конце концов, между ними "пробежала чёрная кошка", и их пути разошлись – задуманному не суждено было сбыться. В результате "Сердца трёх" остались без продолжения, но по-прежнему пользуются популярностью и иногда мелькают на тех или иных телеканалах, вызывая у старших поколений легкую ностальгию о таких теперь уже далеких и беззаботных, в сравнении с современностью, временах.

https://ukraina.ru/20231103/1050724120.html

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