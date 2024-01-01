Главным Дедом Морозом в СССР был скандинав из Донбасса - 01.01.2024 Украина.ру
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Главным Дедом Морозом в СССР был скандинав из Донбасса
Главным Дедом Морозом в СССР был скандинав из Донбасса - 01.01.2024 Украина.ру
Главным Дедом Морозом в СССР был скандинав из Донбасса
В 1965 году на экраны кинотеатров СССР вышел фильм знаменитого мастера кинопревращений Александра Роу "Морозко", мгновенно ставший культовым для многих поколений советских людей
2024-01-01T12:57
2024-01-01T12:57
эксклюзив
новый год
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И по сей день фразами из фильма могут запросто перебрасываться люди от 30 до 75 лет — свидетельство того, что кино вышло мастерским и поистине народным.Народное творчествоСоставляющих успеха было много, но в сказке о природной силе, за добро добром воздающей, было важно то, что сюжет на Руси был известен лучше некуда. В кинофильм он перекочевал из одноименной русской сказки, которая ходила по всей Восточной Европе в разных вариациях. Достаточно отметить, что фольклористы собрали 40 русских, 30 украинских и 11 белорусских вариантов.В литературный оборот сюжет этот ввел в позапрошлом веке известный русский собиратель и классификатор фольклора Александр Афанасьев. В его сборнике народных сказок есть два варианта сказки "Морозко", записанные как №95 и №96. Желая подчеркнуть важность мифологической фигуры Морозко (Мороза), Афанасьев отмечает, что еще в начале XIX века крестьяне многих российских губерний задабривали грозный дух природы подношениями — обычно это была плошка с киселем.Идея литературной обработки народного образа пришлась по душе русским писателям. Сначала Владимир Одоевский развил ее в своей педагогической сказке, а затем к ней в поэме "Мороз — Красный нос" обратился Николай Некрасов. Писал об этом образе, воплощающем в себе морально-этический взгляд на жизнь русских крестьян, и Владимир Даль.Долго искать не пришлосьОдним словом, сюжет и герои были словно созданы для того, чтобы Александр Роу снял свой шедевр. Оставалось найти лучших исполнителей заглавных ролей. Как по мне, в этом фильме вообще нет слабой актёрской игры. Тут что ни образ — полный восторг. Но все-таки стоит отметить, что на роль Морозко Роу пригласил единственного человека, чья внешность у зрителя могла вызвать только один отклик — радость узнавания Деда Мороза. Да и искать особенно не пришлось. Как говорится, при всем богатстве выбора альтернативы не было — Александр Хвыля.Этот 60-летний украинский актер (впрочем, при СССР такого жесткого национального разделения в актерской семье еще не было) к моменту выхода на экраны фильма "Морозко" уже 10 лет с блеском исполнял роль главного Деда Мороза огромной страны на кремлевской елке. Да, вся страна знала ним и другие достоинства, но Дед Мороз он был непревзойденный. А уж после "Морозко" ничего другого ему играть не надо было, хотя он и пытался.Скрывая шведские корниХвыля — это псевдоним. Александр Леопольдович Брессем родился в семье шведа-управляющего имением Александро-Шультино под городом Константиновка в Донбассе. Имение и одноименное село это интересно тем, что там в свое время доживал свой век "генерал-метеор" Иван Котляревский, в ходе русско-иранской войны 1811-1812 годов нанесший персам просто унизительные поражения, ввязываясь в битвы порой с батальоном против 40-тысячной армии.Место историческое, семья необычного происхождения: Александр Брессем вырос натурой впечатлительной, романтической и артистической. Никого из близких не удивил его уход в кинематограф. В годы молодости Брессема-младшего он был в огромной моде.Кроме того, модно было украинизироваться, отсюда и его псевдоним. Несколько легкомысленный, с намёком. Ведь "Хвыля" по-малороссийски — волна.ГеройВолнами ходила и карьера Александра Хвыли. Рослый, статный, с крупными чертами лица, смолоду играл исключительно героев. Это к старости он переключился на Морозко и тому подобных сказочных персонажей, стал получать роли в комедиях. А во цвете лет он был главным Будённым советского кино, сыграв легендарного командарма трижды.Кроме того, в актерском активе Хвыли были роли Пархоменко, Щорса, Суворова, ватажка карпатских крестьян Устима Кармелюка, гетмана Богдана Хмельницкого. В общем, везде, где надо было говорить пафосные героические речи, картинно доставать из ножен саблю и мужественно вращать глазами, звали Александра Хвылю.Сегодня трудно судить о тех старых его ролях. Кому-то они покажутся несколько картонными, но ведь кинематограф не только в нашей стране, а и во всем мире, только нащупывал дорогу к мастерству.Перелом в актерской судьбе Александра Леопольдовича произошел в 1949 году, после громкого успеха народной комедии "Кубанские казаки". Хвыля там сыграл рассудительного партийного работника районного звена. Роль небольшая, но с перчиком — таких партийцев в сельских районах не только Кубани, но и степного Донбасса, родного ему с детства, водилось немало.Многие, говорят, узнавали себя в товарище Корене.Кстати говоря, в "Кубанских казаках" Хвыля сталкивается с другим донбассовцем — исполнителем главной роли Сергеем Лукьяновым. Надо только слышать, с каким знанием южнорусского суржика ведут между собой диалог в кадре сын шведа-управляющего и сын шахтера. Веришь сходу — кубанцы.К полумерам не привыкКак бы там ни было, после той картины Хвыле посыпались предложения сыграть того или иного комического персонажа. И ведь какие они у него замечательные, живые, объемные получались. Один батюшка из автобуса "Донецк-Киев" в культовой комедии "Королева бензоколонки" чего стоит. С нее пошло — если кто не помнит фамилии Хвыля, говорит: "Ну, тот, который "два по сто в одну посуду — к полумерам не привык"". И все понимают, о ком идет речь.В последнюю пору своей жизни Александр Леопольдович много снимался в фильмах-сказках, благо они в шестидесятых стали весьма популярны. Он сыграл почти во всех главных фильмах великого сказочника Александра Роу, но все-таки именно роль Морозко стала его визитной карточкой. Что тут поделаешь — человек просто родился Дедом Морозом. И никто его в этой роли, ей-богу, за полвека не превзошел. Никто.
https://ukraina.ru/20221225/1042116501.html
https://ukraina.ru/20221219/1041946033.html
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Олег Измайлов
Олег Измайлов
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эксклюзив, новый год
Эксклюзив, Новый год

Главным Дедом Морозом в СССР был скандинав из Донбасса

12:57 01.01.2024
 
© фильм «Морозко» / Перейти в фотобанкМорозко
Морозко
© фильм «Морозко»
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Олег Измайлов
Донецкий журналист
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В 1965 году на экраны кинотеатров СССР вышел фильм знаменитого мастера кинопревращений Александра Роу "Морозко", мгновенно ставший культовым для многих поколений советских людей
И по сей день фразами из фильма могут запросто перебрасываться люди от 30 до 75 лет — свидетельство того, что кино вышло мастерским и поистине народным.
Народное творчество
Составляющих успеха было много, но в сказке о природной силе, за добро добром воздающей, было важно то, что сюжет на Руси был известен лучше некуда. В кинофильм он перекочевал из одноименной русской сказки, которая ходила по всей Восточной Европе в разных вариациях.
Достаточно отметить, что фольклористы собрали 40 русских, 30 украинских и 11 белорусских вариантов.
В литературный оборот сюжет этот ввел в позапрошлом веке известный русский собиратель и классификатор фольклора Александр Афанасьев. В его сборнике народных сказок есть два варианта сказки "Морозко", записанные как №95 и №96.
Желая подчеркнуть важность мифологической фигуры Морозко (Мороза), Афанасьев отмечает, что еще в начале XIX века крестьяне многих российских губерний задабривали грозный дух природы подношениями — обычно это была плошка с киселем.
Идея литературной обработки народного образа пришлась по душе русским писателям. Сначала Владимир Одоевский развил ее в своей педагогической сказке, а затем к ней в поэме "Мороз — Красный нос" обратился Николай Некрасов.
Писал об этом образе, воплощающем в себе морально-этический взгляд на жизнь русских крестьян, и Владимир Даль.
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Долго искать не пришлось
Одним словом, сюжет и герои были словно созданы для того, чтобы Александр Роу снял свой шедевр. Оставалось найти лучших исполнителей заглавных ролей. Как по мне, в этом фильме вообще нет слабой актёрской игры. Тут что ни образ — полный восторг.
Но все-таки стоит отметить, что на роль Морозко Роу пригласил единственного человека, чья внешность у зрителя могла вызвать только один отклик — радость узнавания Деда Мороза. Да и искать особенно не пришлось. Как говорится, при всем богатстве выбора альтернативы не было — Александр Хвыля.
Этот 60-летний украинский актер (впрочем, при СССР такого жесткого национального разделения в актерской семье еще не было) к моменту выхода на экраны фильма "Морозко" уже 10 лет с блеском исполнял роль главного Деда Мороза огромной страны на кремлевской елке.
Да, вся страна знала ним и другие достоинства, но Дед Мороз он был непревзойденный. А уж после "Морозко" ничего другого ему играть не надо было, хотя он и пытался.
Скрывая шведские корни
Хвыля — это псевдоним. Александр Леопольдович Брессем родился в семье шведа-управляющего имением Александро-Шультино под городом Константиновка в Донбассе.
Имение и одноименное село это интересно тем, что там в свое время доживал свой век "генерал-метеор" Иван Котляревский, в ходе русско-иранской войны 1811-1812 годов нанесший персам просто унизительные поражения, ввязываясь в битвы порой с батальоном против 40-тысячной армии.
Место историческое, семья необычного происхождения: Александр Брессем вырос натурой впечатлительной, романтической и артистической. Никого из близких не удивил его уход в кинематограф. В годы молодости Брессема-младшего он был в огромной моде.
Кроме того, модно было украинизироваться, отсюда и его псевдоним. Несколько легкомысленный, с намёком. Ведь "Хвыля" по-малороссийски — волна.
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Герой
Волнами ходила и карьера Александра Хвыли. Рослый, статный, с крупными чертами лица, смолоду играл исключительно героев. Это к старости он переключился на Морозко и тому подобных сказочных персонажей, стал получать роли в комедиях.
А во цвете лет он был главным Будённым советского кино, сыграв легендарного командарма трижды.
Кроме того, в актерском активе Хвыли были роли Пархоменко, Щорса, Суворова, ватажка карпатских крестьян Устима Кармелюка, гетмана Богдана Хмельницкого. В общем, везде, где надо было говорить пафосные героические речи, картинно доставать из ножен саблю и мужественно вращать глазами, звали Александра Хвылю.
Сегодня трудно судить о тех старых его ролях. Кому-то они покажутся несколько картонными, но ведь кинематограф не только в нашей стране, а и во всем мире, только нащупывал дорогу к мастерству.
Перелом в актерской судьбе Александра Леопольдовича произошел в 1949 году, после громкого успеха народной комедии "Кубанские казаки". Хвыля там сыграл рассудительного партийного работника районного звена.
Роль небольшая, но с перчиком — таких партийцев в сельских районах не только Кубани, но и степного Донбасса, родного ему с детства, водилось немало.
Многие, говорят, узнавали себя в товарище Корене.
Кстати говоря, в "Кубанских казаках" Хвыля сталкивается с другим донбассовцем — исполнителем главной роли Сергеем Лукьяновым. Надо только слышать, с каким знанием южнорусского суржика ведут между собой диалог в кадре сын шведа-управляющего и сын шахтера. Веришь сходу — кубанцы.
К полумерам не привык
Как бы там ни было, после той картины Хвыле посыпались предложения сыграть того или иного комического персонажа. И ведь какие они у него замечательные, живые, объемные получались.
Один батюшка из автобуса "Донецк-Киев" в культовой комедии "Королева бензоколонки" чего стоит. С нее пошло — если кто не помнит фамилии Хвыля, говорит: "Ну, тот, который "два по сто в одну посуду — к полумерам не привык"". И все понимают, о ком идет речь.
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В последнюю пору своей жизни Александр Леопольдович много снимался в фильмах-сказках, благо они в шестидесятых стали весьма популярны. Он сыграл почти во всех главных фильмах великого сказочника Александра Роу, но все-таки именно роль Морозко стала его визитной карточкой.
Что тут поделаешь — человек просто родился Дедом Морозом. И никто его в этой роли, ей-богу, за полвека не превзошел. Никто.
 
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