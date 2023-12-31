Итоги–2023. Главные события года в цитатах экспертов - 31.12.2023 Украина.ру
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Итоги–2023. Главные события года в цитатах экспертов
Итоги–2023. Главные события года в цитатах экспертов - 31.12.2023 Украина.ру
Итоги–2023. Главные события года в цитатах экспертов
Уходящий год был насыщен событиями, которые определили развитие главных геополитических и экономических тенденций в России, Украине и во всём мире
2023-12-31T04:42
2023-12-31T04:42
эксклюзив
украина
владимир зеленский
валерий залужный
всу
россия
владимир путин
брикс
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Издание Украина.ру подводит итоги года, напоминая ключевые цитаты экспертов и лидеров мнений, оставленные ими в соцсетях.ЯнварьГлавным событием начала 2023 года стал коррупционный скандал в Министерстве обороны Украины, когда закупка амуниции и продовольствия на нужды армии производились по завышенным в несколько раз ценам.Позже именно этот скандал стал причиной отставки министра Алексея Резникова, также были проведены кадровые чистки на региональном уровне. Вся эта история продемонстрировала, что коррупция на войне – самый быстрый и капитальный заработок.Украинский политик Инна Богословская: "Нам нужно пройти по лезвию бритвы. Я о фактах коррупции во время войны. И о том, что возмущение заливает, и с этим надо что-то делать. И с коррупцией, и с возмущением".ФевральВ Мюнхене прошла конференция по безопасности, которая окончательно оформила западную коалицию в противостоянии с Россией и определила методы и способы дальнейшей эскалации конфликта.Позиция сторон зафиксированы и озвучены. Главное – признание борьбы стран НАТО с Россией на территории Украины.Украинский политический аналитик Ирина Аниловская:"Завершившаяся вчера Мюнхенская конференция по безопасности стала без всякого преувеличения историческим событием.И не столько потому, что в фокусе её внимания оказалась Украина и наша освободительная война с Россией, а скорее потому, что попыталась в отведенный ей трёхдневный срок осмыслить колоссальные изменения в глобальной безопасности, происшедшие за последний год и очертить контуры будущего мира. Удалось ли это? И да, и нет".МартМосква и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Строительство хранилища для тактического ядерного оружия было закончено летом.Белорусский политолог Алексей Дзермант: "Информация о подготовке к размещению тактического ядерного оружия в Беларуси стала для западников громом среди ясного неба. И это правильный асимметричный ответ на намерения поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном.Это также и ответ на намерения поляков создать ударную группировку у границ Беларуси. Если у нас будет ТЯО, то все эти польские планы теряют смысл".Апрель2 апреля в результате теракте в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский. Немедленно была арестована подозреваемая в совершении убийства Дарья Трепова. За подготовкой теракта стояли украинские спецслужбы.Убийство стало продолжением череды террористических актов в отношении известных российских активистов и лидеров мнений, подготовленных украинской внешней разведкой.В мае будет совершено покушение на писателя Захара Прилепина, в октябре – на политика Олега Царева, а в декабре будет убит бывший народный депутат Украины – Илья Кива.Адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян: "…эта война не России против Украины и не русских против украинцев — эта война прошла по семьям, родным и близким людей разделив их исключительно по мировозренческим взглядам.Когда Путин говорил о том, что война между Украиной и Россией по сути гражданская, он был прав даже больше, чем многие подумали. И чем дольше эта война будет продолжаться, тем больше будет подобных примеров".МайГлавным событием мая стало падение "крепости Бахмут". Президент России Владимир Путин поздравил штурмовиков группы "Вагнера" и военнослужащих российской армии с освобождением Артемовска (Бахмута) в ДНР.Это военное событие стало началом провала контрнаступа украинской армии, который признают лишь спустя несколько месяцев.Политический аналитик Михаил Чаплыга: "Когда США и другие говорили, что Бахмут может быть ловушкой... мы не слушали. Мы говорили, что это для подготовки контрнаступления... Но любой наделенный логикой поймет, что подготовка означает КОНЦЕНТРАЦИЯ, а концентрация означает ЦЕЛЬ.Что все имеет две стороны. Если для нас подготовка, то для РФ - укрепление обороны по захваченным (в ДВА раза больше чем хотели) землям...".ИюньПрорыв Каховской ГЭС и разлив водохранилища по оба берега Днепра стал, без преувеличения, стал катастрофой, влияние которой на экологию и народное хозяйство еще предстоит осознать.Журналист Семен Уралов: "Затапливает низины Днепра в Херсонской области.Топит, невзирая на юрисдикцию: и тех, кто под властью Москвы, и тех, кто под властью Киева. Самое важное начнется во время ликвидации последствий. Через полгода будет видно, кто и как справляется.Также будет понятно для кого Херсонская область это часть самого себя, а для кого - поле битвы и бизнес-проект. Подобная реальность будет пробиваться сквозь туман Когнитивной Войны. Но разглядеть ее в тумане к этому времени будет дано не всем".ИюльВ Санкт-Петербурге прошел исторический саммит "Россия-Африка 2023". В это же время в Нигере произошел переворот, президент страны был смещен.На африканском континенте в 2023 году стали происходить тектонические изменения, за передел глобального Юга в том числе идет мировое противостояние. Участие в этой схватке России нельзя недооценивать.Политолог Малек Дудаков: "Борьба за Африку набирает обороты. Черный континент развивается быстрыми темпами - и в следующие 30 лет он прирастёт ещё одним миллиардом человек.Сотни миллионов выйдут из бедности и станут новым средним классом. Размер экономики всей Африки сейчас - 3 триллиона долларов, немногим больше Британии. Вырасти она может минимум в несколько раз.Позиции США в Африке ослабли - за 15 лет товарооборот между ними упал в 2 раза, со 120 миллиардов долларов до 60 миллиардов. В кризисе находится и колониальный проект Françafrique.Французов выкинули из ЦАР, Мали, Буркина-Фасо - а теперь под вопросом и их влияние в Нигере, где расквартированы 1500 французских солдат и имеются большие залежи урана.При этом основным экономическим партнёром Африки стал Китай - его товарооборот с чёрным континент достигает рекордных 300 миллиардов долларов. Усиливает позиции и Россия - заходя на африканский рынок продовольствия, удобрений и оружия.Сейчас объём торговли Россией с Африкой близок к 20 миллиардам долларов - это уже лишь в 3 раза меньше, чем у США.АвгустВ ЮАР прошел саммит БРИКС. Его итоги назвали началом строительство нового мирового порядка.Сенатор Алексей Пушков: "Фактически БРИКС выводит за пределы прямого и определяющего влияния США и Запада все новые государства, исповедующие новую логику - логику многополярного мира.Стремление более двух десятков новых стран с весомыми экономиками, причем со всех континентов, присоединиться к БРИКС, находящейся в оппозиции однополярному миру во главе с США, является верным признаком затухания гегемонии Запада.Все эти страны отказываются присоединяться к западным санкциям против России, имеют, как правило, конструктивные отношения с Китаем и активно развивают связи с лидерами БРИКС.Ряд стран, стремящихся войти в БРИКС, таких, как Саудовская Аравия, начинают отходить от чрезмерной зависимости и односторонней ориентации на США.И, наконец, если G7 объединяет ведущие экономики века 20-го, то есть прошлого, БРИКС идет по пути сближения ведущих экономик будущего, вытесняющих прежних лидеров с насиженных первых мест в мировой экономической табели о рангах.У новых лидеров больше потенциал и выше динамика развития. Это не означает, что отныне БРИКС будет определять весь ход событий в мире. Но это означает, что Западу это уже не по силам. Эпоха его господства подходит к концу".СентябрьУровень рождаемости на Украине приближается к самому низкому в мире. Такую сенсацию в сентябре опубликовал Wall Street Journal. За первые 6 месяцев 2023 года рождаемость упала почти на треть по сравнению с 2021 годом. Это неминуемо приведет к демографическому кризису и коллапсу экономики.По мнению директора украинского Института демографии и социальных исследований Эллы Либановой, Украина при любых условиях столкнется с депопуляцией, дефицитом рабочей силы и снижение плотности населения, особенно на отдельных территориях.На начало года население страны составило 31 млн человек, а по прогнозам через 10 лет оно может сократиться до 26 млн.Украинский экономист Алексей Кущ: "Нация – это живой организм и он умирает. Нация утрачивает магнетизм родной земли, люди едут "світ за очі".Женщины вывозят своих сыновей-подростков за границу, с высшим образованием работают посудомойками и сиделками, чтобы дать своим детям ЖИЗНЬ. Да, еще до войны Украина находилась в глубокой демографической яме. А что же тогда у нас сейчас? Бездна?Зачем нужны все эти встречи с морганами и блэкроками? В кого будут все эти инвестиции? Кто пожнет плоды прибылей от них? Иногда я завидую моральной анестезии наших политических элит.Если бы я чувствовал хоть малую толику своей ответственности, меня бы эта трагедия без преувеличения съедала каждый день".ОктябрьСитуация на Ближнем Востоке перешла в горячую фазу. Она изменила расклад сил и политических влияний во всем мире.Повестка Украины резко отошла на второй план, что в итоге привело к снижению внимания, уменьшению военной и финансовой помощи западной коалицией. Палестино-израильский конфликт запустил тектонические сдвиги в новом переделе сфер влияния.Экономист Алексей Кущ: "Это и будет войной Глобального Юга против Запада. В общем, геополитические плиты пришли в движение и смертельная опасность грозит тем, кто окажется "на стыке"..."НоябрьВ ноябре наметился слом в поддержке украинского конфликта западными партнерами. В большинстве смыслообразующих американских и британских СМИ вышли статьи о провале украинского контрнаступления, о кризисе политической власти Зеленского, об огромных потерях на фронте, о компромиссах и мирных переговорах.На первый план вышел главком ВСУ Валерий Залужный, который впервые затмил самого Зеленского.Замдиректора Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин: "И власти Украины, и военные признают летнюю кампанию как провалившуюся, ведется поиск номинальных ответственных. Признается тупиковость выбранной стратегии на повышение эскалации конфликта.Быстрых прорывов никто не ждет. Ожидается пересмотр заявленных целей Украины в конфликте. Острая фаза политического кризиса, вызванного провалом контрнаступления, еще впереди. Сейчас стороны готовятся к противостояниюДекабрьК концу года, когда украинцам стало понятно, что США с головой ушли в свои выборы и денег пока не дадут, перспективы НАТО и ЕС также туманны, как и год назад, по фронтам – дефицит людей и оружия, в политике – коррупция и бесперспективность, тогда возник главный вопрос: что ждет Украину в 2024 году?Журналист Диана Панченко: "Как дальше жить? В Украине по всем фронтам - зрада. США не дают денег. ЕС снова опрокидывает с членством.Но есть кое-что важнее. Что по-настоящему важно - так это ответ на вопрос "для чего". Для чего теперь жить, умирать, бороться. Судите сами. Последние 30 лет украинцу в уши вливали - только Запад вас спасет. С 2014 это получило прикладной характер. Сначала "за Европу" умирали на Майдане. Потом - на Донбассе. Потом - уже всей страной.Тех, кто говорил, что надо думать своей головой и искать тот самый код нации ВНУТРИ, назвали агентами Кремля. Выгнали из страны, посадили, убили. И вот, когда страна разрушена. Экономики нет. Тот самый Запад отказывается от нас. Разбирайтесь, мол, сами. Мы не просили за нас умирать. Я тебя породил - я тебя и убью.Украина потеряла ориентир. Ведь 10 последних лет мы шли на Запад. Куда теперь? Кто мы и зачем? Главный вопрос, который должен задать себе каждый".
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Виктория Титова
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эксклюзив, украина, владимир зеленский, валерий залужный, всу, россия, владимир путин, брикс
Эксклюзив, Украина, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, ВСУ, Россия, Владимир Путин, БРИКС

Итоги–2023. Главные события года в цитатах экспертов

04:42 31.12.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБойцы ЧВК "Вагнер" в Артемовске
Бойцы ЧВК Вагнер в Артемовске - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Виктория Титова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Уходящий год был насыщен событиями, которые определили развитие главных геополитических и экономических тенденций в России, Украине и во всём мире
Издание Украина.ру подводит итоги года, напоминая ключевые цитаты экспертов и лидеров мнений, оставленные ими в соцсетях.
Январь
Главным событием начала 2023 года стал коррупционный скандал в Министерстве обороны Украины, когда закупка амуниции и продовольствия на нужды армии производились по завышенным в несколько раз ценам.
Позже именно этот скандал стал причиной отставки министра Алексея Резникова, также были проведены кадровые чистки на региональном уровне. Вся эта история продемонстрировала, что коррупция на войне – самый быстрый и капитальный заработок.
Украинский политик Инна Богословская: "Нам нужно пройти по лезвию бритвы. Я о фактах коррупции во время войны. И о том, что возмущение заливает, и с этим надо что-то делать. И с коррупцией, и с возмущением".
Февраль
В Мюнхене прошла конференция по безопасности, которая окончательно оформила западную коалицию в противостоянии с Россией и определила методы и способы дальнейшей эскалации конфликта.
7 октября 2022, 12:08
Украинское досье: Украина - наёмная армия НАТО Мультимедийная пресс-конференция на тему: "Украина — наёмная армия НАТО" в рамках спецпроекта "Украинское досье".
Позиция сторон зафиксированы и озвучены. Главное – признание борьбы стран НАТО с Россией на территории Украины.
Украинский политический аналитик Ирина Аниловская:
"Завершившаяся вчера Мюнхенская конференция по безопасности стала без всякого преувеличения историческим событием.
И не столько потому, что в фокусе её внимания оказалась Украина и наша освободительная война с Россией, а скорее потому, что попыталась в отведенный ей трёхдневный срок осмыслить колоссальные изменения в глобальной безопасности, происшедшие за последний год и очертить контуры будущего мира. Удалось ли это? И да, и нет".
Март
Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Строительство хранилища для тактического ядерного оружия было закончено летом.
Белорусский политолог Алексей Дзермант: "Информация о подготовке к размещению тактического ядерного оружия в Беларуси стала для западников громом среди ясного неба. И это правильный асимметричный ответ на намерения поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном.
Это также и ответ на намерения поляков создать ударную группировку у границ Беларуси. Если у нас будет ТЯО, то все эти польские планы теряют смысл".
Апрель
2 апреля в результате теракте в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский. Немедленно была арестована подозреваемая в совершении убийства Дарья Трепова. За подготовкой теракта стояли украинские спецслужбы.
Убийство стало продолжением череды террористических актов в отношении известных российских активистов и лидеров мнений, подготовленных украинской внешней разведкой.
В мае будет совершено покушение на писателя Захара Прилепина, в октябре – на политика Олега Царева, а в декабре будет убит бывший народный депутат Украины – Илья Кива.
Адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян: "…эта война не России против Украины и не русских против украинцев — эта война прошла по семьям, родным и близким людей разделив их исключительно по мировозренческим взглядам.
Когда Путин говорил о том, что война между Украиной и Россией по сути гражданская, он был прав даже больше, чем многие подумали. И чем дольше эта война будет продолжаться, тем больше будет подобных примеров".
Полная вакханалия: Гаспарян о покушении на Царёва, реакции СМИ и главных проблемах России
27 октября, 19:11
Полная вакханалия: Гаспарян о покушении на Царёва, реакции СМИ и главных проблемах России
Май
Главным событием мая стало падение "крепости Бахмут". Президент России Владимир Путин поздравил штурмовиков группы "Вагнера" и военнослужащих российской армии с освобождением Артемовска (Бахмута) в ДНР.
Это военное событие стало началом провала контрнаступа украинской армии, который признают лишь спустя несколько месяцев.
Политический аналитик Михаил Чаплыга: "Когда США и другие говорили, что Бахмут может быть ловушкой... мы не слушали. Мы говорили, что это для подготовки контрнаступления... Но любой наделенный логикой поймет, что подготовка означает КОНЦЕНТРАЦИЯ, а концентрация означает ЦЕЛЬ.
Что все имеет две стороны. Если для нас подготовка, то для РФ - укрепление обороны по захваченным (в ДВА раза больше чем хотели) землям...".
Июнь
Прорыв Каховской ГЭС и разлив водохранилища по оба берега Днепра стал, без преувеличения, стал катастрофой, влияние которой на экологию и народное хозяйство еще предстоит осознать.
Журналист Семен Уралов: "Затапливает низины Днепра в Херсонской области.
Топит, невзирая на юрисдикцию: и тех, кто под властью Москвы, и тех, кто под властью Киева. Самое важное начнется во время ликвидации последствий. Через полгода будет видно, кто и как справляется.
Также будет понятно для кого Херсонская область это часть самого себя, а для кого - поле битвы и бизнес-проект. Подобная реальность будет пробиваться сквозь туман Когнитивной Войны. Но разглядеть ее в тумане к этому времени будет дано не всем".
7 июня, 10:47
Украинское наступление и Каховская ГЭСКажется, уже все свыклись с мнением, что военкоры оказались правы и украинское наступление, о котором так долго говорил Зеленский, всё-таки началось. Однако, внешние проявления этого наступления не могут не вызвать некоторого удивления – где прорывы резервных корпусов с сотнями танков с выходом на оперативный простор?
Июль
В Санкт-Петербурге прошел исторический саммит "Россия-Африка 2023". В это же время в Нигере произошел переворот, президент страны был смещен.
На африканском континенте в 2023 году стали происходить тектонические изменения, за передел глобального Юга в том числе идет мировое противостояние. Участие в этой схватке России нельзя недооценивать.
Политолог Малек Дудаков: "Борьба за Африку набирает обороты. Черный континент развивается быстрыми темпами - и в следующие 30 лет он прирастёт ещё одним миллиардом человек.
Сотни миллионов выйдут из бедности и станут новым средним классом. Размер экономики всей Африки сейчас - 3 триллиона долларов, немногим больше Британии. Вырасти она может минимум в несколько раз.
Позиции США в Африке ослабли - за 15 лет товарооборот между ними упал в 2 раза, со 120 миллиардов долларов до 60 миллиардов. В кризисе находится и колониальный проект Françafrique.
Французов выкинули из ЦАР, Мали, Буркина-Фасо - а теперь под вопросом и их влияние в Нигере, где расквартированы 1500 французских солдат и имеются большие залежи урана.
При этом основным экономическим партнёром Африки стал Китай - его товарооборот с чёрным континент достигает рекордных 300 миллиардов долларов. Усиливает позиции и Россия - заходя на африканский рынок продовольствия, удобрений и оружия.
Сейчас объём торговли Россией с Африкой близок к 20 миллиардам долларов - это уже лишь в 3 раза меньше, чем у США.
Август
В ЮАР прошел саммит БРИКС. Его итоги назвали началом строительство нового мирового порядка.
Сенатор Алексей Пушков: "Фактически БРИКС выводит за пределы прямого и определяющего влияния США и Запада все новые государства, исповедующие новую логику - логику многополярного мира.
Стремление более двух десятков новых стран с весомыми экономиками, причем со всех континентов, присоединиться к БРИКС, находящейся в оппозиции однополярному миру во главе с США, является верным признаком затухания гегемонии Запада.
Все эти страны отказываются присоединяться к западным санкциям против России, имеют, как правило, конструктивные отношения с Китаем и активно развивают связи с лидерами БРИКС.
Ряд стран, стремящихся войти в БРИКС, таких, как Саудовская Аравия, начинают отходить от чрезмерной зависимости и односторонней ориентации на США.
И, наконец, если G7 объединяет ведущие экономики века 20-го, то есть прошлого, БРИКС идет по пути сближения ведущих экономик будущего, вытесняющих прежних лидеров с насиженных первых мест в мировой экономической табели о рангах.
У новых лидеров больше потенциал и выше динамика развития. Это не означает, что отныне БРИКС будет определять весь ход событий в мире. Но это означает, что Западу это уже не по силам. Эпоха его господства подходит к концу".
Страх Запада в 2024-м! Какие процессы перезапустит расширение БРИКС - Стариков - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
29 декабря, 13:12
Страх Запада в 2024-м! Какие процессы перезапустит расширение БРИКС - Стариков
Сентябрь
Уровень рождаемости на Украине приближается к самому низкому в мире. Такую сенсацию в сентябре опубликовал Wall Street Journal. За первые 6 месяцев 2023 года рождаемость упала почти на треть по сравнению с 2021 годом. Это неминуемо приведет к демографическому кризису и коллапсу экономики.
По мнению директора украинского Института демографии и социальных исследований Эллы Либановой, Украина при любых условиях столкнется с депопуляцией, дефицитом рабочей силы и снижение плотности населения, особенно на отдельных территориях.
На начало года население страны составило 31 млн человек, а по прогнозам через 10 лет оно может сократиться до 26 млн.
Украинский экономист Алексей Кущ: "Нация – это живой организм и он умирает. Нация утрачивает магнетизм родной земли, люди едут "світ за очі".
Женщины вывозят своих сыновей-подростков за границу, с высшим образованием работают посудомойками и сиделками, чтобы дать своим детям ЖИЗНЬ. Да, еще до войны Украина находилась в глубокой демографической яме. А что же тогда у нас сейчас? Бездна?
Зачем нужны все эти встречи с морганами и блэкроками? В кого будут все эти инвестиции? Кто пожнет плоды прибылей от них? Иногда я завидую моральной анестезии наших политических элит.
Если бы я чувствовал хоть малую толику своей ответственности, меня бы эта трагедия без преувеличения съедала каждый день".
Октябрь
Ситуация на Ближнем Востоке перешла в горячую фазу. Она изменила расклад сил и политических влияний во всем мире.
Повестка Украины резко отошла на второй план, что в итоге привело к снижению внимания, уменьшению военной и финансовой помощи западной коалицией. Палестино-израильский конфликт запустил тектонические сдвиги в новом переделе сфер влияния.
Экономист Алексей Кущ: "Это и будет войной Глобального Юга против Запада. В общем, геополитические плиты пришли в движение и смертельная опасность грозит тем, кто окажется "на стыке"..."
Израиль: эксперт по региону Кирпичёнок о том, что происходит на самом деле
7 октября, 16:50
Израиль: эксперт по региону Кирпичёнок о том, что происходит на самом деле
Ноябрь
В ноябре наметился слом в поддержке украинского конфликта западными партнерами. В большинстве смыслообразующих американских и британских СМИ вышли статьи о провале украинского контрнаступления, о кризисе политической власти Зеленского, об огромных потерях на фронте, о компромиссах и мирных переговорах.
На первый план вышел главком ВСУ Валерий Залужный, который впервые затмил самого Зеленского.
Замдиректора Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин: "И власти Украины, и военные признают летнюю кампанию как провалившуюся, ведется поиск номинальных ответственных. Признается тупиковость выбранной стратегии на повышение эскалации конфликта.
Быстрых прорывов никто не ждет. Ожидается пересмотр заявленных целей Украины в конфликте. Острая фаза политического кризиса, вызванного провалом контрнаступления, еще впереди. Сейчас стороны готовятся к противостоянию
Декабрь
К концу года, когда украинцам стало понятно, что США с головой ушли в свои выборы и денег пока не дадут, перспективы НАТО и ЕС также туманны, как и год назад, по фронтам – дефицит людей и оружия, в политике – коррупция и бесперспективность, тогда возник главный вопрос: что ждет Украину в 2024 году?
Журналист Диана Панченко: "Как дальше жить? В Украине по всем фронтам - зрада. США не дают денег. ЕС снова опрокидывает с членством.
Но есть кое-что важнее. Что по-настоящему важно - так это ответ на вопрос "для чего". Для чего теперь жить, умирать, бороться. Судите сами. Последние 30 лет украинцу в уши вливали - только Запад вас спасет. С 2014 это получило прикладной характер. Сначала "за Европу" умирали на Майдане. Потом - на Донбассе. Потом - уже всей страной.
Тех, кто говорил, что надо думать своей головой и искать тот самый код нации ВНУТРИ, назвали агентами Кремля. Выгнали из страны, посадили, убили. И вот, когда страна разрушена. Экономики нет. Тот самый Запад отказывается от нас. Разбирайтесь, мол, сами. Мы не просили за нас умирать. Я тебя породил - я тебя и убью.
- РИА Новости, 1920, 14.12.2023
14 декабря, 16:02
Горькая правда. Что теперь ждёт Украину: мнения экспертовПосле неудачной поездки Владимира Зеленского в США простые украинцы стали всё чаще задаваться вопросом: что дальше?
Украина потеряла ориентир. Ведь 10 последних лет мы шли на Запад. Куда теперь? Кто мы и зачем? Главный вопрос, который должен задать себе каждый".
 
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