"Вокруг Булгакова": Новый год - 31.12.2023 Украина.ру
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- РИА Новости, 1920, 15.08.2022
"Вокруг Булгакова"
https://ukraina.ru/20231231/1052491721.html
"Вокруг Булгакова": Новый год
"Вокруг Булгакова": Новый год - 31.12.2023 Украина.ру
"Вокруг Булгакова": Новый год
"Белая гвардия" – роман о Рождестве и о рождественском чуде в семье Турбиных. В семье Булгаковым праздновали Рождество. Но позже, когда Булгаков жил уже в Москве, его не могла обойти секуляризация этого праздника
2023-12-31T05:09
2023-12-31T05:09
"вокруг булгакова"
эксклюзив
михаил булгаков
литература
писатель
москва
киев
новый год
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С третьей женой он праздновал Новый год уже по советским традициям. Тем более, что в семье было двое детей Елены Сергеевны.Свой первый новый год в Москве, 1922, Михаил Булгаков со своей женой Татьяной Лаппа встретил в семье Бориса Земского. Борис был братом Андрея Земского, за которого вышла замуж Надежда Булгакова— сестра писателя. Их комната в той самой "нехорошей квартире" изначально была частью общежития Высших женских курсов, на которых училась Надежда Афанасьевна, и которую она получила как постоянное жильё. Потом Земские уехали в Киев, а в их комнате остались жить Булгаковы.Борис Земский помогал Булгаковым в первую самую тяжелую московскую зиму. Жил неподалеку от Большой Садовой – в Воротниковском переулке.Впрочем, в дальнейшем, до появления собственной отдельной жилплощади (а это трёхкомнатная квартира на Большой Пироговской, где Булгаков жил в 1927-34 годах), Булгаковы Новый год праздновали в гостях. Атмосфера "нехорошей квартиры" никакому празднованию не способствовала.Вообще, Булгаков предпочитал многолюдные вечеринки – ведь так проходили любые семейные встречи в Киеве. Семья-то большая… С другой стороны, Новый год – праздник семейный, в 30-х со здоровьем у него было уже не очень, потому празднования ужались до четырёх человек.Что входило в булгаковскую традицию празднования, которую он принёс ещё из Киева?Прежде всего – ёлка. Она покупалась и ставилась на каждый Новый год обязательно. Насколько можно понять, Булгаковы предпочитали короткохвойные породы, прежде всего – ель или пихту.Написанные в Москве слова Лариосика явно отражают отношение к этому элементу праздничного убранства самого писателя: "Ёлка на ять, как говорит Витенька. Хотел бы я видеть человека, который бы сказал, что ёлка некрасива! Ах, Елена Васильевна, если бы вы знали!.. Ёлка напоминает мне невозвратные дни моего детства в Житомире... Огни... Ёлочка зелёная..." (тут ёлка является дополнением к ещё более знаменитым кремовым шторам).Кстати, в "Днях Турбиных" ёлку наряжают… 18 января! В письме к своему другу Павлу Попову драматург объясняет: "События последнего действия отношу к празднику крещения. (...) Раздвинул сроки. Важно было использовать ёлку в последнем действии". Этот фрагмент ещё раз подчёркивает важность ёлки с точки зрения мистического действа смены года.Подарки раскладывались на пол под ёлкой, на ёлке зажигали свечи (электрические гирлянды в то время были редкостью), а свет выключался. После этого в комнату с ёлкой впускали детей – Серёжу и Женю.Главным сюрпризом новогоднего праздника был спектакль, написанный Михаилом Афанасьевичем, в котором он и жена исполняли главные роли. Это – безусловно киевская традиция, потому что семья Булгаковых была очень театральная, писал пьесы и ставил спектакли Михаил Афанасьевич уже тогда и не только на Новый год. В одном из таких спектаклей Булгаков "надел трусы, сверху Сергеево пальто, которое ему едва до пояса доходило, и матроску на голову".Ещё интересный момент: Булгаков, безусловно, видел старые немецкие рождественские открытки, на которых часто изображали свиней, как символ достатка. Один из вариантов – летящая свинья, на которой пристроилась девушка. У немцев это было обращение к их мифологии и богине Фрейе, а у Булгакова борова оседлала Наташа, решившая податься в нечистую силу.Если оставалось время до отбоя, то играли в разные игры, вроде шарад.Праздничный ужин был довольно обычно скромным. Елена Сергеевна описывала пельмени и сладости, хотя вообще Булгаковы слыли хлебосольными хозяевами и могли накормить прорву народу разными вкусняшками.Важным элементом прощания со старым годом было битьё посуды. Только не случайное, а продуманное – специально покупались чашки, на них писали события, которые хотелось бы забыть. А в новогоднюю ночь их торжественно разбивали.Из дневника Е.С. Булгаковой:"Новый год встречали дома. Пришел Женичка. Зажгли елку. Были подарки, сюрпризы, большие воздушные шары, игра с масками.Ребята и М.А. с треском били чашки с надписью “1936-й год”, — специально для этого приобретённые и надписанные.Ребята от этих удовольствий дико утомились, а мы ещё больше. Звонили Леонтьевы, Арендты, Мелик, — а потом, в два часа, пришел Ермолинский — поздравить.Дай Бог, чтобы 1937-й год был счастливей прошедшего!"Сама Е.С. Булгакова считала, что 1937 год у них не задался. При всём уважении неудобно сравнивать тяжелый 1937 год Булгакова с тяжёлым годом тех его знакомых, которые 1938 год встречали в тюрьме, лагере, ссылке… То, что по Булгакову не прошёлся каток репрессий – само по себе чудо. Возможно, даже новогоднее.
https://ukraina.ru/20230106/1042416668.html
https://ukraina.ru/20210418/1031161188.html
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Василий Стоякин
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эксклюзив, михаил булгаков, литература, писатель, москва, киев, новый год
"Вокруг Булгакова", Эксклюзив, Михаил Булгаков, литература, писатель, Москва, Киев, Новый год

"Вокруг Булгакова": Новый год

05:09 31.12.2023
 
© Фото : коллаж Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© Фото : коллаж Украина.ру
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
"Белая гвардия" – роман о Рождестве и о рождественском чуде в семье Турбиных. В семье Булгаковым праздновали Рождество. Но позже, когда Булгаков жил уже в Москве, его не могла обойти секуляризация этого праздника
С третьей женой он праздновал Новый год уже по советским традициям. Тем более, что в семье было двое детей Елены Сергеевны.
Свой первый новый год в Москве, 1922, Михаил Булгаков со своей женой Татьяной Лаппа встретил в семье Бориса Земского. Борис был братом Андрея Земского, за которого вышла замуж Надежда Булгакова— сестра писателя.
Их комната в той самой "нехорошей квартире" изначально была частью общежития Высших женских курсов, на которых училась Надежда Афанасьевна, и которую она получила как постоянное жильё. Потом Земские уехали в Киев, а в их комнате остались жить Булгаковы.
Борис Земский помогал Булгаковым в первую самую тяжелую московскую зиму. Жил неподалеку от Большой Садовой – в Воротниковском переулке.
Впрочем, в дальнейшем, до появления собственной отдельной жилплощади (а это трёхкомнатная квартира на Большой Пироговской, где Булгаков жил в 1927-34 годах), Булгаковы Новый год праздновали в гостях. Атмосфера "нехорошей квартиры" никакому празднованию не способствовала.
Вообще, Булгаков предпочитал многолюдные вечеринки – ведь так проходили любые семейные встречи в Киеве. Семья-то большая… С другой стороны, Новый год – праздник семейный, в 30-х со здоровьем у него было уже не очень, потому празднования ужались до четырёх человек.
6 января, 11:49"Вокруг Булгакова"
"Белая гвардия". Почему знаменитая книга Булгакова это роман о Рождестве
Что входило в булгаковскую традицию празднования, которую он принёс ещё из Киева?
Прежде всего – ёлка. Она покупалась и ставилась на каждый Новый год обязательно. Насколько можно понять, Булгаковы предпочитали короткохвойные породы, прежде всего – ель или пихту.
Написанные в Москве слова Лариосика явно отражают отношение к этому элементу праздничного убранства самого писателя:
"Ёлка на ять, как говорит Витенька. Хотел бы я видеть человека, который бы сказал, что ёлка некрасива! Ах, Елена Васильевна, если бы вы знали!.. Ёлка напоминает мне невозвратные дни моего детства в Житомире... Огни... Ёлочка зелёная..." (тут ёлка является дополнением к ещё более знаменитым кремовым шторам).
Кстати, в "Днях Турбиных" ёлку наряжают… 18 января! В письме к своему другу Павлу Попову драматург объясняет:
"События последнего действия отношу к празднику крещения. (...) Раздвинул сроки. Важно было использовать ёлку в последнем действии".
Этот фрагмент ещё раз подчёркивает важность ёлки с точки зрения мистического действа смены года.
Подарки раскладывались на пол под ёлкой, на ёлке зажигали свечи (электрические гирлянды в то время были редкостью), а свет выключался. После этого в комнату с ёлкой впускали детей – Серёжу и Женю.
Ёлочный подсвечник из коллекции московского музея М.А. Булгакова
Ёлочный подсвечник из коллекции московского музея М.А. Булгакова
Ёлочный подсвечник из коллекции московского музея М.А. Булгакова
Главным сюрпризом новогоднего праздника был спектакль, написанный Михаилом Афанасьевичем, в котором он и жена исполняли главные роли. Это – безусловно киевская традиция, потому что семья Булгаковых была очень театральная, писал пьесы и ставил спектакли Михаил Афанасьевич уже тогда и не только на Новый год.
В одном из таких спектаклей Булгаков "надел трусы, сверху Сергеево пальто, которое ему едва до пояса доходило, и матроску на голову".
Ещё интересный момент: Булгаков, безусловно, видел старые немецкие рождественские открытки, на которых часто изображали свиней, как символ достатка. Один из вариантов – летящая свинья, на которой пристроилась девушка.
У немцев это было обращение к их мифологии и богине Фрейе, а у Булгакова борова оседлала Наташа, решившая податься в нечистую силу.
Вокруг Булгакова - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
18 апреля 2021, 10:01"Вокруг Булгакова"
«Вокруг Булгакова»: 5 фактов о доме с «нехорошей квартирой»Дом № 10 на улице Большая Садовая был знаменит и до того момента, когда там поселился Михаил Афанасьевич Булгаков, но местом поклонения он стал именно благодаря ему. Ибо именно он описан в романе «Мастер и Маргарита», пьесах «Блаженство» и «Иван Васильевич», рассказах «Самогонное озеро» и «Дом Эльпит-Рабкомунна»
Если оставалось время до отбоя, то играли в разные игры, вроде шарад.
Праздничный ужин был довольно обычно скромным. Елена Сергеевна описывала пельмени и сладости, хотя вообще Булгаковы слыли хлебосольными хозяевами и могли накормить прорву народу разными вкусняшками.
Важным элементом прощания со старым годом было битьё посуды. Только не случайное, а продуманное – специально покупались чашки, на них писали события, которые хотелось бы забыть. А в новогоднюю ночь их торжественно разбивали.
Ёлочная игрушка из коллекции московского музея Булгакова
Ёлочная игрушка из коллекции московского музея Булгакова
Ёлочная игрушка из коллекции московского музея Булгакова
Из дневника Е.С. Булгаковой:
"Новый год встречали дома. Пришел Женичка. Зажгли елку. Были подарки, сюрпризы, большие воздушные шары, игра с масками.
Ребята и М.А. с треском били чашки с надписью “1936-й год”, — специально для этого приобретённые и надписанные.
Ребята от этих удовольствий дико утомились, а мы ещё больше. Звонили Леонтьевы, Арендты, Мелик, — а потом, в два часа, пришел Ермолинский — поздравить.
Дай Бог, чтобы 1937-й год был счастливей прошедшего!"
- РИА Новости, 1920, 10.12.2023
10 декабря, 04:30"Вокруг Булгакова"
"Вокруг Булгакова": ПерелыгиноДачный писательский посёлок Перелыгино относится к тем булгаковским топонимам, которые угадываются читателем, хотя бы поверхностно знакомым с жизнью "совписов", с полоборота. Разумеется, это Переделкино! Но… это же Булгаков. У него ничего само по себе не разумеется – слова впросте не скажет, всё с потаённым смыслом да двойным дном
Сама Е.С. Булгакова считала, что 1937 год у них не задался. При всём уважении неудобно сравнивать тяжелый 1937 год Булгакова с тяжёлым годом тех его знакомых, которые 1938 год встречали в тюрьме, лагере, ссылке… То, что по Булгакову не прошёлся каток репрессий – само по себе чудо. Возможно, даже новогоднее.
 
"Вокруг Булгакова"ЭксклюзивМихаил БулгаковлитератураписательМоскваКиевНовый год
 
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05:09"Вокруг Булгакова": Новый год
05:00"У них катастрофические потери": политолог рассказал, сколько тысяч военных каждый месяц теряют ВСУ
04:42Итоги–2023. Главные события года в цитатах экспертов
04:25Кирилл Копылов: Россия без "танков" и "пулеметов" погонит ВСУ во главе с "Машнейтнюком" до "Бельгии"
04:12Мистика, критика оппонентов Зеленского и Голливуд. Что покажут украинские каналы на новый год
04:01"Спираль смерти". Украинские эксперты и политики о будущем страны
04:00"Уговоры не помогают": Александр Казаков объяснил, почему нельзя выкладывать видео с "картинкой" прилетов
23:12"Террористический обстрел". ВСУ ударили по центру Белгорода
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