Бывший советник Кучмы: Зеленский – срам для Украины, он должен уйти

– Умеров и Зеленский должны уйти в отставку, потому что защита страны показала полную беспомощность. Раз сбивать не можете, нет денег, оружия, людей, то в таких случаях надо начинают переговоры. Надо подписывать договор о прекращении огня, не признавая, конечно, потерю территорий. И проводить выборы, попытаться находить других руководителей. А то с такими слугами народа, как Зеленские, Умеровы, Шмиголи от Украина ничего скоро не останется, – заявил Соскин. – Зеленский – это срам для Украины, вместе с теми людьми, которых он притащил и назвал командой.