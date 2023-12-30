Бывший советник Кучмы: Зеленский – срам для Украины, он должен уйти - 30.12.2023 Украина.ру
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Бывший советник Кучмы: Зеленский – срам для Украины, он должен уйти
Бывший советник Кучмы: Зеленский – срам для Украины, он должен уйти - 30.12.2023 Украина.ру
Бывший советник Кучмы: Зеленский – срам для Украины, он должен уйти
Политолог Олег Соскин призвал Зеленского и Умерова уйти в отставку
2023-12-30T10:31
2023-12-30T10:31
новости
новости украины
соскин
владимир зеленский
рустем умеров
валерий залужный
атака
ракетный удар
отставка
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Пока Залужный радуется защите докторской диссертации, российские войска наносят массированные ракетные удары по территории Украины. Атака, совершенная 29 декабря, стала одной из крупнейших с февраля 2022 года. Слабая система украинской обороны не смогла противостоять ей. Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что вина за разрушения и смерти людей лежит в том числе и на президенте Украины Владимире Зеленском. Именно поэтому он должен уйти в отставку. Вместе с ним пост следует покинуть министру обороны Рустему Умерову. Заявление свое Соскин опубликовал в YouTube-канале.По мнению политолога, Запад больше не даст денег Украине, а вести военные действия, "имея население около 20 млн против 140 млн населения невозможно. Поэтому надо идти на перемирие".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, новости украины, соскин, владимир зеленский, рустем умеров, валерий залужный, атака, ракетный удар, отставка
Новости, Новости Украины, Соскин, Владимир Зеленский, Рустем Умеров, Валерий Залужный, атака, ракетный удар, отставка

Бывший советник Кучмы: Зеленский – срам для Украины, он должен уйти

10:31 30.12.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский пресс-конференция
Зеленский пресс-конференция
© Пресс-служба президента Украины
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Политолог Олег Соскин призвал Зеленского и Умерова уйти в отставку
Пока Залужный радуется защите докторской диссертации, российские войска наносят массированные ракетные удары по территории Украины. Атака, совершенная 29 декабря, стала одной из крупнейших с февраля 2022 года. Слабая система украинской обороны не смогла противостоять ей.
Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что вина за разрушения и смерти людей лежит в том числе и на президенте Украины Владимире Зеленском. Именно поэтому он должен уйти в отставку. Вместе с ним пост следует покинуть министру обороны Рустему Умерову. Заявление свое Соскин опубликовал в YouTube-канале.

– Умеров и Зеленский должны уйти в отставку, потому что защита страны показала полную беспомощность. Раз сбивать не можете, нет денег, оружия, людей, то в таких случаях надо начинают переговоры. Надо подписывать договор о прекращении огня, не признавая, конечно, потерю территорий. И проводить выборы, попытаться находить других руководителей. А то с такими слугами народа, как Зеленские, Умеровы, Шмиголи от Украина ничего скоро не останется, – заявил Соскин. – Зеленский – это срам для Украины, вместе с теми людьми, которых он притащил и назвал командой.

По мнению политолога, Запад больше не даст денег Украине, а вести военные действия, "имея население около 20 млн против 140 млн населения невозможно. Поэтому надо идти на перемирие".
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
25 декабря, 08:31
Министр обороны Украины войдет в историю как враг народа - общественный деятельМинистр обороны Украины Рустем Умеров на фоне заявлений о насильственной мобилизации войдет в историю как враг украинского народа. Об этом заявил представитель Крымской межнациональной миссии, крымско-татарский общественный деятель Заур Смирнов, передает 25 декабря РИА Новости
 
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