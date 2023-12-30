Бывший советник Кучмы: Зеленский – срам для Украины, он должен уйти
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский пресс-конференция
© Пресс-служба президента Украины
Политолог Олег Соскин призвал Зеленского и Умерова уйти в отставку
Пока Залужный радуется защите докторской диссертации, российские войска наносят массированные ракетные удары по территории Украины. Атака, совершенная 29 декабря, стала одной из крупнейших с февраля 2022 года. Слабая система украинской обороны не смогла противостоять ей.
Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что вина за разрушения и смерти людей лежит в том числе и на президенте Украины Владимире Зеленском. Именно поэтому он должен уйти в отставку. Вместе с ним пост следует покинуть министру обороны Рустему Умерову. Заявление свое Соскин опубликовал в YouTube-канале.
– Умеров и Зеленский должны уйти в отставку, потому что защита страны показала полную беспомощность. Раз сбивать не можете, нет денег, оружия, людей, то в таких случаях надо начинают переговоры. Надо подписывать договор о прекращении огня, не признавая, конечно, потерю территорий. И проводить выборы, попытаться находить других руководителей. А то с такими слугами народа, как Зеленские, Умеровы, Шмиголи от Украина ничего скоро не останется, – заявил Соскин. – Зеленский – это срам для Украины, вместе с теми людьми, которых он притащил и назвал командой.
По мнению политолога, Запад больше не даст денег Украине, а вести военные действия, "имея население около 20 млн против 140 млн населения невозможно. Поэтому надо идти на перемирие".
25 декабря, 08:31Министр обороны Украины войдет в историю как враг народа - общественный деятельМинистр обороны Украины Рустем Умеров на фоне заявлений о насильственной мобилизации войдет в историю как враг украинского народа. Об этом заявил представитель Крымской межнациональной миссии, крымско-татарский общественный деятель Заур Смирнов, передает 25 декабря РИА Новости