Над Брянской областью обезвредили десятый за ночь беспилотник ВСУ – Богомаз - 30.12.2023 Украина.ру
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Над Брянской областью обезвредили десятый за ночь беспилотник ВСУ – Богомаз
Над Брянской областью обезвредили десятый за ночь беспилотник ВСУ – Богомаз - 30.12.2023 Украина.ру
Над Брянской областью обезвредили десятый за ночь беспилотник ВСУ – Богомаз
Очередной беспилотник ВСУ самолётного типа, атаковавший Брянскую область в ночь на 30 декабря, уничтожен над Брянском, пострадавших и разрушений нет. Об этом глава региона Александр Богомаз сообщает в своём телеграм-канале
2023-12-30T03:16
2023-12-30T03:16
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"Пресечена очередная атака украинских террористов. Над городом Брянском подразделениями РЭБ уничтожен беспилотник самолётного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал губернатор.Ранее Богомаз сообщал, что за вечер и ночь на 30 декабря силы ПВО сбили над Брянской областью девять украинских БПЛА. О первом беспилотнике, уничтоженном над Стародубским муниципальным округом, сообщалось в 17:15 мск 29 декабря. О втором, сбитом над Унечским районом – в 21:05 мск. О последующих атаках сообщалось в 21:33, в 22:54, в 0:21, в 0:41 и в 1:04.
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новости, россия, брянская область, александр богомаз, пво, бпла, всу, украина, сво
Новости, Россия, Брянская область, Александр Богомаз, ПВО, БПЛА, ВСУ, Украина, СВО

Над Брянской областью обезвредили десятый за ночь беспилотник ВСУ – Богомаз

03:16 30.12.2023
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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Очередной беспилотник ВСУ самолётного типа, атаковавший Брянскую область в ночь на 30 декабря, уничтожен над Брянском, пострадавших и разрушений нет. Об этом глава региона Александр Богомаз сообщает в своём телеграм-канале
"Пресечена очередная атака украинских террористов. Над городом Брянском подразделениями РЭБ уничтожен беспилотник самолётного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал губернатор.
Ранее Богомаз сообщал, что за вечер и ночь на 30 декабря силы ПВО сбили над Брянской областью девять украинских БПЛА. О первом беспилотнике, уничтоженном над Стародубским муниципальным округом, сообщалось в 17:15 мск 29 декабря. О втором, сбитом над Унечским районом – в 21:05 мск. О последующих атаках сообщалось в 21:33, в 22:54, в 0:21, в 0:41 и в 1:04.
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