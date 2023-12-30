https://ukraina.ru/20231230/1052506057.html

Над Брянской областью обезвредили десятый за ночь беспилотник ВСУ – Богомаз

Над Брянской областью обезвредили десятый за ночь беспилотник ВСУ – Богомаз - 30.12.2023 Украина.ру

Над Брянской областью обезвредили десятый за ночь беспилотник ВСУ – Богомаз

Очередной беспилотник ВСУ самолётного типа, атаковавший Брянскую область в ночь на 30 декабря, уничтожен над Брянском, пострадавших и разрушений нет. Об этом глава региона Александр Богомаз сообщает в своём телеграм-канале

2023-12-30T03:16

2023-12-30T03:16

2023-12-30T03:16

новости

россия

брянская область

александр богомаз

пво

бпла

всу

украина

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/16/1052337590_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_208aa33e6da170693b6a9dbb628f12cc.jpg

"Пресечена очередная атака украинских террористов. Над городом Брянском подразделениями РЭБ уничтожен беспилотник самолётного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал губернатор.Ранее Богомаз сообщал, что за вечер и ночь на 30 декабря силы ПВО сбили над Брянской областью девять украинских БПЛА. О первом беспилотнике, уничтоженном над Стародубским муниципальным округом, сообщалось в 17:15 мск 29 декабря. О втором, сбитом над Унечским районом – в 21:05 мск. О последующих атаках сообщалось в 21:33, в 22:54, в 0:21, в 0:41 и в 1:04.

https://ukraina.ru/20231229/1052503520.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, брянская область, александр богомаз, пво, бпла, всу, украина, сво