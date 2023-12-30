Военный эксперт раскрыл, как взятие Марьинки позволит ВС РФ ударить с тыла по Угледарской группировке ВСУ - 30.12.2023 Украина.ру
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Военный эксперт раскрыл, как взятие Марьинки позволит ВС РФ ударить с тыла по Угледарской группировке ВСУ
Военный эксперт раскрыл, как взятие Марьинки позволит ВС РФ ударить с тыла по Угледарской группировке ВСУ - 30.12.2023 Украина.ру
Военный эксперт раскрыл, как взятие Марьинки позволит ВС РФ ударить с тыла по Угледарской группировке ВСУ
Наступление со стороны Марьинки позволяет армии РФ зайти во фланг Угледарской группировки ВСУ. На этом направлении нет таких подготовленных рубежей обороны, как в районе Славянска, Краматорска и Дружковки. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2023-12-30T05:00
2023-12-30T05:00
новости
угледар
марьинка
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донбасс
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украина
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наступление
освобождение
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Полное освобождение Марьинки стало заключительной точкой в многомесячной борьбе за мощный укрепрайон. После освобождения Марьинки стал возможен обход с тыла Угледарской группировки противника, рассказал эксперт.На этом направлении нет таких подготовленных рубежей обороны ВСУ, как в районе Славянска, Краматорска и Дружковки. Поэтому там очень важно резать коммуникации, добавил он.Но Марьинка более крупный город и укрепрайон, там было тяжелее вести бои. Но теперь часть российских войск, которые там были задействованы, могут быть переброшены на освобождение Угледара, заключил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочесть здесь
https://ukraina.ru/20231227/1052446675.html
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новости, угледар, марьинка, днр, донбасс, россия, украина, сво, наступление, освобождение, спецоперация, бои, война, славянск, краматорск
Новости, Угледар, Марьинка, ДНР, Донбасс, Россия, Украина, СВО, наступление, освобождение, Спецоперация, бои, война, Славянск, Краматорск

Военный эксперт раскрыл, как взятие Марьинки позволит ВС РФ ударить с тыла по Угледарской группировке ВСУ

05:00 30.12.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота морской пехоты в зоне СВО
Работа морской пехоты в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Наступление со стороны Марьинки позволяет армии РФ зайти во фланг Угледарской группировки ВСУ. На этом направлении нет таких подготовленных рубежей обороны, как в районе Славянска, Краматорска и Дружковки. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Полное освобождение Марьинки стало заключительной точкой в многомесячной борьбе за мощный укрепрайон. После освобождения Марьинки стал возможен обход с тыла Угледарской группировки противника, рассказал эксперт.
На этом направлении нет таких подготовленных рубежей обороны ВСУ, как в районе Славянска, Краматорска и Дружковки. Поэтому там очень важно резать коммуникации, добавил он.
"И наступление с этого направления позволяет нам заходить во фланг Угледарской группировки, потому что попытки неудачного штурма Угледара определялись тем, что город хорошо защищен с тех направлений, откуда мы наступали", - подчеркнул Евсеев.
Но Марьинка более крупный город и укрепрайон, там было тяжелее вести бои. Но теперь часть российских войск, которые там были задействованы, могут быть переброшены на освобождение Угледара, заключил собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочесть здесь
Александр Казаков интервью
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Александр Казаков: ВСУ пытаются сорвать десант в Одессу, но Россия заставит их снять "вратаря" и сдатьсяВ 1943 году немецкие генералы знали, что война проиграна. Они могли капитулировать тогда, и Красная Армия не пошла бы в Европу. Но Гитлер принял решение воевать до последнего немца, отправляя на фронт подростков и стариков. Та же самая дилемма стоит перед киевским режимом
 
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