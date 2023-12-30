https://ukraina.ru/20231230/1052482251.html

Военный эксперт раскрыл, как взятие Марьинки позволит ВС РФ ударить с тыла по Угледарской группировке ВСУ

Военный эксперт раскрыл, как взятие Марьинки позволит ВС РФ ударить с тыла по Угледарской группировке ВСУ - 30.12.2023 Украина.ру

Военный эксперт раскрыл, как взятие Марьинки позволит ВС РФ ударить с тыла по Угледарской группировке ВСУ

Наступление со стороны Марьинки позволяет армии РФ зайти во фланг Угледарской группировки ВСУ. На этом направлении нет таких подготовленных рубежей обороны, как в районе Славянска, Краматорска и Дружковки. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2023-12-30T05:00

2023-12-30T05:00

2023-12-30T05:00

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Полное освобождение Марьинки стало заключительной точкой в многомесячной борьбе за мощный укрепрайон. После освобождения Марьинки стал возможен обход с тыла Угледарской группировки противника, рассказал эксперт.На этом направлении нет таких подготовленных рубежей обороны ВСУ, как в районе Славянска, Краматорска и Дружковки. Поэтому там очень важно резать коммуникации, добавил он.Но Марьинка более крупный город и укрепрайон, там было тяжелее вести бои. Но теперь часть российских войск, которые там были задействованы, могут быть переброшены на освобождение Угледара, заключил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочесть здесь

https://ukraina.ru/20231227/1052446675.html

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новости, угледар, марьинка, днр, донбасс, россия, украина, сво, наступление, освобождение, спецоперация, бои, война, славянск, краматорск