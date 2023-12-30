Военный эксперт раскрыл, как взятие Марьинки позволит ВС РФ ударить с тыла по Угледарской группировке ВСУ
Наступление со стороны Марьинки позволяет армии РФ зайти во фланг Угледарской группировки ВСУ. На этом направлении нет таких подготовленных рубежей обороны, как в районе Славянска, Краматорска и Дружковки. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Полное освобождение Марьинки стало заключительной точкой в многомесячной борьбе за мощный укрепрайон. После освобождения Марьинки стал возможен обход с тыла Угледарской группировки противника, рассказал эксперт.
На этом направлении нет таких подготовленных рубежей обороны ВСУ, как в районе Славянска, Краматорска и Дружковки. Поэтому там очень важно резать коммуникации, добавил он.
"И наступление с этого направления позволяет нам заходить во фланг Угледарской группировки, потому что попытки неудачного штурма Угледара определялись тем, что город хорошо защищен с тех направлений, откуда мы наступали", - подчеркнул Евсеев.
Но Марьинка более крупный город и укрепрайон, там было тяжелее вести бои. Но теперь часть российских войск, которые там были задействованы, могут быть переброшены на освобождение Угледара, заключил собеседник издания Украина.ру.
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