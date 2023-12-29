В Крыму национализировали более 2600 активов украинской "элиты" – глава парламента - 29.12.2023 Украина.ру
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В Крыму национализировали более 2600 активов украинской "элиты" – глава парламента
В Крыму национализировали более 2600 активов украинской "элиты" – глава парламента - 29.12.2023 Украина.ру
В Крыму национализировали более 2600 активов украинской "элиты" – глава парламента
В Крыму национализировали уже более 2600 активов, принадлежавших украинским олигархам и политикам. Об этом глава крымского парламента Владимир Константинов 29 декабря сообщает в своём телеграм-канале
2023-12-29T09:17
2023-12-29T09:17
новости
крым
национализация
имущество
украина
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"На сегодняшний день мы уже национализировали более 2600 объектов движимого и недвижимого имущества, принадлежавших 192 физическим и юридическим лицам. При этом на торгах продано 24 национализированных объекта. И эта работа будет обязательно продолжена в следующем году", - написал Константинов.Несколько решений о национализации имущества ряда украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия, были приняты Крымским парламентом начиная с осени 2022 года. Выявлением активов занимается антитеррористическая комиссия.По словам главы Крыма Сергея Аксёнова, все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников СВО. И к настоящему времени в бюджет республики уже поступили серьёзные деньги."Эти средства мы потратим на благо нашего Крыма, поддержку наших военнослужащих и их семей", - подчеркнул Константинов.Напомним, что в числе национализированного имущества была квартира семьи Владимира Зеленского, проданная 30 октября на аукционе за 44,3 миллиона рублей.
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новости, крым, национализация, имущество, украина
Новости, Крым, национализация, имущество, Украина

В Крыму национализировали более 2600 активов украинской "элиты" – глава парламента

09:17 29.12.2023
 
© РИА Новости . Макс Ветров / Перейти в фотобанкВ Крыму могут национализировать имущество президента Украины В. Зеленского
В Крыму могут национализировать имущество президента Украины В. Зеленского - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости . Макс Ветров
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В Крыму национализировали уже более 2600 активов, принадлежавших украинским олигархам и политикам. Об этом глава крымского парламента Владимир Константинов 29 декабря сообщает в своём телеграм-канале
"На сегодняшний день мы уже национализировали более 2600 объектов движимого и недвижимого имущества, принадлежавших 192 физическим и юридическим лицам. При этом на торгах продано 24 национализированных объекта. И эта работа будет обязательно продолжена в следующем году", - написал Константинов.
Несколько решений о национализации имущества ряда украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия, были приняты Крымским парламентом начиная с осени 2022 года. Выявлением активов занимается антитеррористическая комиссия.
По словам главы Крыма Сергея Аксёнова, все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников СВО. И к настоящему времени в бюджет республики уже поступили серьёзные деньги.
"Эти средства мы потратим на благо нашего Крыма, поддержку наших военнослужащих и их семей", - подчеркнул Константинов.
Напомним, что в числе национализированного имущества была квартира семьи Владимира Зеленского, проданная 30 октября на аукционе за 44,3 миллиона рублей.
Владимир Константинов
18 декабря, 13:18
В Крыму снова национализировали имущество украинских олигарховСвыше тысячи объектов движимого и недвижимого имущества украинских олигархов и политиков национализировали в Крыму. Об этом 18 декабря сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
 
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