В Харькове прогремели не менее шести взрывов – мэр
© Фото : скриншот видеоХарьков взрыв
© Фото : скриншот видео
Мэр украинского Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе, где ранее была объявлена воздушная тревога, прогремели по меньшей мере шесть взрывов. Об этом утром 29 декабря сообщает украинское агентство УНИАН
"В Харькове прогремели по меньшей мере шесть взрывов", - сказал Терехов.
Как следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога ранее была объявлена практически на всей территории Украины, а также на территории Запорожской области, временно подконтрольной киевскому режиму.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
06:07Во Львове и Харькове взрывы, воздушная тревога уже в 16 областях УкраиныВоздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА объявлена уже в 16 областях Украины, а также на территории Запорожской области, временно подконтрольной киевскому режиму, в Харькове и Львове гремят взрывы. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 06:00 мск 29 декабря