https://ukraina.ru/20231229/1052488140.html

В Харькове прогремели не менее шести взрывов – мэр

В Харькове прогремели не менее шести взрывов – мэр - 29.12.2023 Украина.ру

В Харькове прогремели не менее шести взрывов – мэр

Мэр украинского Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе, где ранее была объявлена воздушная тревога, прогремели по меньшей мере шесть взрывов. Об этом утром 29 декабря сообщает украинское агентство УНИАН

2023-12-29T07:03

2023-12-29T07:03

2023-12-29T07:03

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"В Харькове прогремели по меньшей мере шесть взрывов", - сказал Терехов.Как следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога ранее была объявлена практически на всей территории Украины, а также на территории Запорожской области, временно подконтрольной киевскому режиму.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.

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2023

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новости, украина, взрыв, воздушная тревога, сво