В Харькове прогремели не менее шести взрывов – мэр - 29.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231229/1052488140.html
В Харькове прогремели не менее шести взрывов – мэр
В Харькове прогремели не менее шести взрывов – мэр - 29.12.2023 Украина.ру
В Харькове прогремели не менее шести взрывов – мэр
Мэр украинского Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе, где ранее была объявлена воздушная тревога, прогремели по меньшей мере шесть взрывов. Об этом утром 29 декабря сообщает украинское агентство УНИАН
2023-12-29T07:03
2023-12-29T07:03
новости
украина
взрыв
воздушная тревога
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103338/61/1033386177_46:0:615:320_1920x0_80_0_0_4aa962407571481a37fee022d51c9a57.jpg
"В Харькове прогремели по меньшей мере шесть взрывов", - сказал Терехов.Как следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога ранее была объявлена практически на всей территории Украины, а также на территории Запорожской области, временно подконтрольной киевскому режиму.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
https://ukraina.ru/20231229/1052487685.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103338/61/1033386177_117:0:544:320_1920x0_80_0_0_a6f4a4548911dca01939b0d3d47bfdd0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, взрыв, воздушная тревога, сво
Новости, Украина, взрыв, воздушная тревога, СВО

В Харькове прогремели не менее шести взрывов – мэр

07:03 29.12.2023
 
© Фото : скриншот видеоХарьков взрыв
Харьков взрыв - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© Фото : скриншот видео
Читать в
Мэр украинского Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе, где ранее была объявлена воздушная тревога, прогремели по меньшей мере шесть взрывов. Об этом утром 29 декабря сообщает украинское агентство УНИАН
"В Харькове прогремели по меньшей мере шесть взрывов", - сказал Терехов.
Как следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога ранее была объявлена практически на всей территории Украины, а также на территории Запорожской области, временно подконтрольной киевскому режиму.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
06:07
Во Львове и Харькове взрывы, воздушная тревога уже в 16 областях УкраиныВоздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА объявлена уже в 16 областях Украины, а также на территории Запорожской области, временно подконтрольной киевскому режиму, в Харькове и Львове гремят взрывы. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 06:00 мск 29 декабря
 
НовостиУкраинавзрыввоздушная тревогаСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:27"Лишены чувства стыда": Лавров прокомментировал поставки немецкой военной техники Киеву
07:24Предпосылок для скорой отмены Евросоюзом антироссийских санкций нет – посол в Германии
07:13Политика Запада по изоляции России провалилась — постпред
07:03В Харькове прогремели не менее шести взрывов – мэр
06:46Силы ПВО уничтожили над Курской областью беспилотник ВСУ – МО РФ
06:32Расчёты "Гиацинтов-Б" уничтожили на Купянском направлении пехоту ВСУ – МО
06:07Во Львове и Харькове взрывы, воздушная тревога уже в 16 областях Украины
06:00Угледарский фронт: военный эксперт раскрыл, как армия РФ давит "Зверинец" и движется в сторону Победы
05:50"В сторону Победы": военный эксперт раскрыл, на каких трех участках ВС РФ будут давить ВСУ после Марьинки
05:49Истребитель Су-35 ВКС отогнал от российских бомбардировщиков самолёты ВСУ – МО
05:48Неспокойный мир. Чем запомнился 2023 год на международной арене
05:40"Нам тяжело закрепиться": эксперт о том, что происходит в Авдеевке и зачем ВСУ ставят камеры на Коксохиме
05:31"Вторая волна": воздушную тревогу объявили в четырёх областях востока Украины
05:29Алексей Фененко: Даже если Россия не проиграет "мир" ВСУ, это не спасет от "Тридцатилетней войны" с США
05:20"Нависает над Марьинкой": военный обозреватель о том, каким способом армия РФ может взять Красногоровку
05:17Предновогоднее. Кошка СВОшка и война компьютерных технологий
05:14Право на веру. В пресс-центре "Россия сегодня" презентовали книгу о преследовании православных на Украине
05:07Вашингтон не сможет передать Киеву замороженные активы России без согласия Европы – Washington Post
05:00Военный эксперт объяснил, что будет, если Украина перестанет перебрасывать в Крынки элитный спецназ ВСУ
04:40Украинские телеграм-каналы сообщают о массовом взлёте стратегических бомбардировщиков Ту-95
Лента новостейМолния