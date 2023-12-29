https://ukraina.ru/20231229/1052483930.html
Российские "Герани" долетели до Одесской области
Российские "Герани" долетели до Одесской области - 29.12.2023 Украина.ру
Российские "Герани" долетели до Одесской области
В шести областях Украины ревут сирены воздушной тревоги. Ночную тишину прервали взрывы, прозвучавшие в Одесской области, сообщают украинские телеграм-каналы
2023-12-29T00:26
2023-12-29T00:26
2023-12-29T00:27
новости
одесса
украина
одесская область
сво
всу
вс рф
спецоперация
взрыв
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/11/1039791267_0:572:960:1112_1920x0_80_0_0_257717598159da723f2981a4e80ebb2c.jpg
После характерного гула русских БПЛА, звуки прилётов слышали жители Черноморского, Беляевки и Теплодара. По предварительным данным, уничтожена военная инфраструктура украинской армии. В Воздушных силах ВСУ заявляют, что очередная группа ударных беспилотников движется из акватории Чёрного моря в направлении Одесской области. Ранее сообщалось, что в Одесской области сработала система противовоздушной обороны.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/11/1039791267_0:482:960:1202_1920x0_80_0_0_e8cccccc705e95e2f8920ed14a02d6f8.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, одесса, украина, одесская область, сво, всу, вс рф, спецоперация, взрыв
Новости, Одесса, Украина, Одесская область, СВО, ВСУ, ВС РФ, Спецоперация, взрыв
Российские "Герани" долетели до Одесской области
00:26 29.12.2023 (обновлено: 00:27 29.12.2023)
В шести областях Украины ревут сирены воздушной тревоги. Ночную тишину прервали взрывы, прозвучавшие в Одесской области, сообщают украинские телеграм-каналы
После характерного гула русских БПЛА, звуки прилётов слышали жители Черноморского, Беляевки и Теплодара. По предварительным данным, уничтожена военная инфраструктура украинской армии.
В Воздушных силах ВСУ заявляют, что очередная группа ударных беспилотников движется из акватории Чёрного моря в направлении Одесской области.
Ранее сообщалось, что в Одесской области сработала система противовоздушной обороны.