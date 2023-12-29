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Российские "Герани" долетели до Одесской области

Российские "Герани" долетели до Одесской области - 29.12.2023 Украина.ру

Российские "Герани" долетели до Одесской области

В шести областях Украины ревут сирены воздушной тревоги. Ночную тишину прервали взрывы, прозвучавшие в Одесской области, сообщают украинские телеграм-каналы

2023-12-29T00:26

2023-12-29T00:26

2023-12-29T00:27

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После характерного гула русских БПЛА, звуки прилётов слышали жители Черноморского, Беляевки и Теплодара. По предварительным данным, уничтожена военная инфраструктура украинской армии. В Воздушных силах ВСУ заявляют, что очередная группа ударных беспилотников движется из акватории Чёрного моря в направлении Одесской области. Ранее сообщалось, что в Одесской области сработала система противовоздушной обороны.

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, одесса, украина, одесская область, сво, всу, вс рф, спецоперация, взрыв