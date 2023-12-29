Российские "Герани" долетели до Одесской области - 29.12.2023 Украина.ру
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Российские "Герани" долетели до Одесской области
Российские "Герани" долетели до Одесской области - 29.12.2023 Украина.ру
Российские "Герани" долетели до Одесской области
В шести областях Украины ревут сирены воздушной тревоги. Ночную тишину прервали взрывы, прозвучавшие в Одесской области, сообщают украинские телеграм-каналы
2023-12-29T00:26
2023-12-29T00:27
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После характерного гула русских БПЛА, звуки прилётов слышали жители Черноморского, Беляевки и Теплодара. По предварительным данным, уничтожена военная инфраструктура украинской армии. В Воздушных силах ВСУ заявляют, что очередная группа ударных беспилотников движется из акватории Чёрного моря в направлении Одесской области. Ранее сообщалось, что в Одесской области сработала система противовоздушной обороны.
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новости, одесса, украина, одесская область, сво, всу, вс рф, спецоперация, взрыв
Новости, Одесса, Украина, Одесская область, СВО, ВСУ, ВС РФ, Спецоперация, взрыв

Российские "Герани" долетели до Одесской области

00:26 29.12.2023 (обновлено: 00:27 29.12.2023)
 
© Фото : Віталій Кличко / Telegramобломки дрона Герань-2 в Киеве
обломки дрона Герань-2 в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© Фото : Віталій Кличко / Telegram
Читать в
В шести областях Украины ревут сирены воздушной тревоги. Ночную тишину прервали взрывы, прозвучавшие в Одесской области, сообщают украинские телеграм-каналы
После характерного гула русских БПЛА, звуки прилётов слышали жители Черноморского, Беляевки и Теплодара. По предварительным данным, уничтожена военная инфраструктура украинской армии.
В Воздушных силах ВСУ заявляют, что очередная группа ударных беспилотников движется из акватории Чёрного моря в направлении Одесской области.
Ранее сообщалось, что в Одесской области сработала система противовоздушной обороны.
 
НовостиОдессаУкраинаОдесская областьСВОВСУВС РФСпецоперациявзрыв
 
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