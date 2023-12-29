Военный эксперт объяснил, почему для спокойствия Донецка ВС РФ нужно взять Авдеевку и выйти на Часов Яр - 29.12.2023 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, почему для спокойствия Донецка ВС РФ нужно взять Авдеевку и выйти на Часов Яр
Военный эксперт объяснил, почему для спокойствия Донецка ВС РФ нужно взять Авдеевку и выйти на Часов Яр - 29.12.2023 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, почему для спокойствия Донецка ВС РФ нужно взять Авдеевку и выйти на Часов Яр
Чтобы уменьшить обстрелы Донецка, армии РФ нужно освобождать Авдеевку и выходить на Часов Яр. Но ситуация с обстрелами вряд ли кардинально изменится, так как у ВСУ есть дальнобойные западные системы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2023-12-29T04:00
2023-12-29T04:00
новости
авдеевка
днр
донецк
обстрелы
артиллерия
мины
ракеты
всу
вс рф
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Окончательное освобождение Марьинки стало заключительной точкой в многомесячной борьбе за мощный укрепрайон. Но ситуация с обстрелами Донецка вряд ли кардинально изменится, так как у ВСУ есть дальнобойные системы, рассказал эксперт.Чтобы уменьшить обстрелы, армии РФ нужно освобождать Авдеевку и выходить на Часов Яр. Но все равно останется вероятность обстрелов с помощью РСЗО "Хаймарс" и крылатых ракет воздушного базирования, добавил он.Хотя бы с обстрелами Донецка минами надо заканчивать. То есть задачи надо решать постепенно: сначала надо прекратить обстрелы Донецка минами, а потом и артиллерией, заключил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочесть здесь
https://ukraina.ru/20231228/1052423522.html
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Новости
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новости, авдеевка, днр, донецк, обстрелы, артиллерия, мины, ракеты, всу, вс рф, сво, спецоперация, россия
Новости, Авдеевка, ДНР, Донецк, обстрелы, артиллерия, мины, ракеты, ВСУ, ВС РФ, СВО, Спецоперация, Россия

Военный эксперт объяснил, почему для спокойствия Донецка ВС РФ нужно взять Авдеевку и выйти на Часов Яр

04:00 29.12.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРазрушения в Марьинке Донецкой народной республики
Разрушения в Марьинке Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Чтобы уменьшить обстрелы Донецка, армии РФ нужно освобождать Авдеевку и выходить на Часов Яр. Но ситуация с обстрелами вряд ли кардинально изменится, так как у ВСУ есть дальнобойные западные системы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Окончательное освобождение Марьинки стало заключительной точкой в многомесячной борьбе за мощный укрепрайон. Но ситуация с обстрелами Донецка вряд ли кардинально изменится, так как у ВСУ есть дальнобойные системы, рассказал эксперт.
Чтобы уменьшить обстрелы, армии РФ нужно освобождать Авдеевку и выходить на Часов Яр. Но все равно останется вероятность обстрелов с помощью РСЗО "Хаймарс" и крылатых ракет воздушного базирования, добавил он.
"Поэтому, к сожалению, для жителей Донецка и других территорий, которые вошли в состав России, пока нельзя вздохнуть свободно. Но угроза для них будет постепенно уменьшаться, потому что когда враг находится в Авдеевке, он может обстреливать Донецк минами", - подчеркнул Евсеев.
Хотя бы с обстрелами Донецка минами надо заканчивать. То есть задачи надо решать постепенно: сначала надо прекратить обстрелы Донецка минами, а потом и артиллерией, заключил собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочесть здесь
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