Военный эксперт объяснил, почему для спокойствия Донецка ВС РФ нужно взять Авдеевку и выйти на Часов Яр
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРазрушения в Марьинке Донецкой народной республики
Чтобы уменьшить обстрелы Донецка, армии РФ нужно освобождать Авдеевку и выходить на Часов Яр. Но ситуация с обстрелами вряд ли кардинально изменится, так как у ВСУ есть дальнобойные западные системы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Окончательное освобождение Марьинки стало заключительной точкой в многомесячной борьбе за мощный укрепрайон. Но ситуация с обстрелами Донецка вряд ли кардинально изменится, так как у ВСУ есть дальнобойные системы, рассказал эксперт.
Чтобы уменьшить обстрелы, армии РФ нужно освобождать Авдеевку и выходить на Часов Яр. Но все равно останется вероятность обстрелов с помощью РСЗО "Хаймарс" и крылатых ракет воздушного базирования, добавил он.
"Поэтому, к сожалению, для жителей Донецка и других территорий, которые вошли в состав России, пока нельзя вздохнуть свободно. Но угроза для них будет постепенно уменьшаться, потому что когда враг находится в Авдеевке, он может обстреливать Донецк минами", - подчеркнул Евсеев.
Хотя бы с обстрелами Донецка минами надо заканчивать. То есть задачи надо решать постепенно: сначала надо прекратить обстрелы Донецка минами, а потом и артиллерией, заключил собеседник издания Украина.ру.
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