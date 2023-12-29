https://ukraina.ru/20231229/1052481519.html

Военный эксперт объяснил, почему для спокойствия Донецка ВС РФ нужно взять Авдеевку и выйти на Часов Яр

Военный эксперт объяснил, почему для спокойствия Донецка ВС РФ нужно взять Авдеевку и выйти на Часов Яр - 29.12.2023 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, почему для спокойствия Донецка ВС РФ нужно взять Авдеевку и выйти на Часов Яр

Чтобы уменьшить обстрелы Донецка, армии РФ нужно освобождать Авдеевку и выходить на Часов Яр. Но ситуация с обстрелами вряд ли кардинально изменится, так как у ВСУ есть дальнобойные западные системы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2023-12-29T04:00

2023-12-29T04:00

2023-12-29T04:00

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авдеевка

днр

донецк

обстрелы

артиллерия

мины

ракеты

всу

вс рф

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Окончательное освобождение Марьинки стало заключительной точкой в многомесячной борьбе за мощный укрепрайон. Но ситуация с обстрелами Донецка вряд ли кардинально изменится, так как у ВСУ есть дальнобойные системы, рассказал эксперт.Чтобы уменьшить обстрелы, армии РФ нужно освобождать Авдеевку и выходить на Часов Яр. Но все равно останется вероятность обстрелов с помощью РСЗО "Хаймарс" и крылатых ракет воздушного базирования, добавил он.Хотя бы с обстрелами Донецка минами надо заканчивать. То есть задачи надо решать постепенно: сначала надо прекратить обстрелы Донецка минами, а потом и артиллерией, заключил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочесть здесь

https://ukraina.ru/20231228/1052423522.html

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новости, авдеевка, днр, донецк, обстрелы, артиллерия, мины, ракеты, всу, вс рф, сво, спецоперация, россия