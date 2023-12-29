Военный обозреватель о том, как и чем ВСУ будут удерживать Курахово, чтобы не рухнул фронт под Угледаром - 29.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231229/1052470940.html
Военный обозреватель о том, как и чем ВСУ будут удерживать Курахово, чтобы не рухнул фронт под Угледаром
Военный обозреватель о том, как и чем ВСУ будут удерживать Курахово, чтобы не рухнул фронт под Угледаром - 29.12.2023 Украина.ру
Военный обозреватель о том, как и чем ВСУ будут удерживать Курахово, чтобы не рухнул фронт под Угледаром
ВСУ понесли большие потери и были отброшены из Марьинки, но пока еще они могут держать фронт в районе Георгиевки. Чтобы не допустить обвала фронта, ВСУ могут перебросить под Угледар резервы с северного направления. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
2023-12-29T04:20
2023-12-29T04:20
новости
россия
украина
всу
угледар
марьинка
днр
купянское направление
донецкое направление
снаряды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/1c/1052460711_116:274:1134:847_1920x0_80_0_0_dc60bfc5877118b246e03c8e75a3a025.jpg
Первоначальные попытки армии РФ взять Угледар с юга не были неудачными, бойцам пришлось отступить и закрепиться в районе дач между Павловкой и Никольским. Там сейчас находятся подразделения ОБТФ "Каскад", рассказал обозреватель.Российские бойцы пытаются проводить там локальные атаки, пользуясь тем, что у ВСУ недостаточно снарядов, которые они якобы берегут для штурма. Но в целом линия фронта там не изменилась, добавил эксперт.Что касается Угледара, то ВСУ надо перебросить туда новые подразделения, чтобы не допустить обвала фронта. Для этого противник может снять резервы с севера, но тогда ослабнет Купянское направление, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231228/1052449486.html
угледар
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/1c/1052460711_75:0:1204:847_1920x0_80_0_0_f0f181b0a94a046ef060379d4f162355.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, всу, угледар, марьинка, днр, купянское направление, донецкое направление, снаряды, атака, резервы, наступление
Новости, Россия, Украина, ВСУ, Угледар, Марьинка, ДНР, Купянское направление, Донецкое направление, снаряды, атака, резервы, наступление

Военный обозреватель о том, как и чем ВСУ будут удерживать Курахово, чтобы не рухнул фронт под Угледаром

04:20 29.12.2023
 
© Zelenskiy / Official/Telegram
© Zelenskiy / Official/Telegram
Читать в
ВСУ понесли большие потери и были отброшены из Марьинки, но пока еще они могут держать фронт в районе Георгиевки. Чтобы не допустить обвала фронта, ВСУ могут перебросить под Угледар резервы с северного направления. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
Первоначальные попытки армии РФ взять Угледар с юга не были неудачными, бойцам пришлось отступить и закрепиться в районе дач между Павловкой и Никольским. Там сейчас находятся подразделения ОБТФ "Каскад", рассказал обозреватель.
Российские бойцы пытаются проводить там локальные атаки, пользуясь тем, что у ВСУ недостаточно снарядов, которые они якобы берегут для штурма. Но в целом линия фронта там не изменилась, добавил эксперт.
"ВСУ будут удерживать Курахово теми же частями, которыми они обороняли Марьинку. Все-таки мы не разгромили их 79-ю десантно-штурмовую бригаду. Да, они понесли большие потери и были отброшены из Марьинки. Но пока они еще могут держать фронт в районе Георгиевки", - отметил Угольный.
Что касается Угледара, то ВСУ надо перебросить туда новые подразделения, чтобы не допустить обвала фронта. Для этого противник может снять резервы с севера, но тогда ослабнет Купянское направление, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Алексей Кочетков интервью
Вчера, 05:01
Алексей Кочетков: Наша цель — чтобы западные марионетки навсегда убрались с нашей землиСША понимают: если киевский режим летом не смог победить российскую армию, то потом они уже точно не победят. И им надо понять, что выгоднее: отказаться от Украины как от ручки без чемодана или затянуть этот конфликт, чтобы нанести России максимальный людской и экономический урон
 
НовостиРоссияУкраинаВСУУгледарМарьинкаДНРКупянское направлениеДонецкое направлениеснарядыатакарезервынаступление
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:23Марьинско-авдеевский прорыв и украинские коммуникации
04:22В Хмельницкой области прогремели взрывы, на всём западе Украины воздушная тревога
04:20Военный обозреватель о том, как и чем ВСУ будут удерживать Курахово, чтобы не рухнул фронт под Угледаром
04:11Новая образовательная политика Польши: навстречу ЛГБТ* и бандеровцам
04:07Германия не считает нужным посвящать Россию в детали расследования по "Северным потокам" – посол
04:03Петр Скоробогатый: Бои за Авдеевку не решат судьбу войны, договариваться нужно с новым президентом США
04:00Военный эксперт объяснил, почему для спокойствия Донецка ВС РФ нужно взять Авдеевку и выйти на Часов Яр
03:41Молодые американцы развернут политику США на Украине – социолог
03:14"На запад": воздушную тревогу объявили ещё в четырёх регионах Украины
02:58Москва категорически против передачи российских вертолётов Киеву – посол в Аргентине
02:35Воздушную тревогу объявили в восьми областях Украины
02:20Киевские каратели за сутки 69 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
02:03ВСУ начнут оставлять города без помощи Запада, пригрозили в Раде
01:39Киев прохладно воспринял новый пакет помощи от США – The Washington Post
01:18В Германии заявили, что Киев сможет получать деньги от ЕС и без Венгрии
00:56В Раде считают новый мобилизационный законопроект "мягким"
00:26Российские "Герани" долетели до Одесской области
00:10Германия заблокировала российские активы на €4 миллиарда
23:47Украинцы отстояли храм канонической Православной Церкви
23:26Мирная жительница пострадала при обстреле Горловки
Лента новостейМолния