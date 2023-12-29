Военный обозреватель о том, как и чем ВСУ будут удерживать Курахово, чтобы не рухнул фронт под Угледаром
© Zelenskiy / Official/Telegram
© Zelenskiy / Official/Telegram
ВСУ понесли большие потери и были отброшены из Марьинки, но пока еще они могут держать фронт в районе Георгиевки. Чтобы не допустить обвала фронта, ВСУ могут перебросить под Угледар резервы с северного направления. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
Первоначальные попытки армии РФ взять Угледар с юга не были неудачными, бойцам пришлось отступить и закрепиться в районе дач между Павловкой и Никольским. Там сейчас находятся подразделения ОБТФ "Каскад", рассказал обозреватель.
Российские бойцы пытаются проводить там локальные атаки, пользуясь тем, что у ВСУ недостаточно снарядов, которые они якобы берегут для штурма. Но в целом линия фронта там не изменилась, добавил эксперт.
"ВСУ будут удерживать Курахово теми же частями, которыми они обороняли Марьинку. Все-таки мы не разгромили их 79-ю десантно-штурмовую бригаду. Да, они понесли большие потери и были отброшены из Марьинки. Но пока они еще могут держать фронт в районе Георгиевки", - отметил Угольный.
Что касается Угледара, то ВСУ надо перебросить туда новые подразделения, чтобы не допустить обвала фронта. Для этого противник может снять резервы с севера, но тогда ослабнет Купянское направление, резюмировал собеседник Украина.ру.
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