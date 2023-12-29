https://ukraina.ru/20231229/1052470940.html

Военный обозреватель о том, как и чем ВСУ будут удерживать Курахово, чтобы не рухнул фронт под Угледаром

Военный обозреватель о том, как и чем ВСУ будут удерживать Курахово, чтобы не рухнул фронт под Угледаром - 29.12.2023 Украина.ру

Военный обозреватель о том, как и чем ВСУ будут удерживать Курахово, чтобы не рухнул фронт под Угледаром

ВСУ понесли большие потери и были отброшены из Марьинки, но пока еще они могут держать фронт в районе Георгиевки. Чтобы не допустить обвала фронта, ВСУ могут перебросить под Угледар резервы с северного направления. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный

2023-12-29T04:20

2023-12-29T04:20

2023-12-29T04:20

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снаряды

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Первоначальные попытки армии РФ взять Угледар с юга не были неудачными, бойцам пришлось отступить и закрепиться в районе дач между Павловкой и Никольским. Там сейчас находятся подразделения ОБТФ "Каскад", рассказал обозреватель.Российские бойцы пытаются проводить там локальные атаки, пользуясь тем, что у ВСУ недостаточно снарядов, которые они якобы берегут для штурма. Но в целом линия фронта там не изменилась, добавил эксперт.Что касается Угледара, то ВСУ надо перебросить туда новые подразделения, чтобы не допустить обвала фронта. Для этого противник может снять резервы с севера, но тогда ослабнет Купянское направление, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231228/1052449486.html

угледар

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новости, россия, украина, всу, угледар, марьинка, днр, купянское направление, донецкое направление, снаряды, атака, резервы, наступление